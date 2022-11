Phá đường dây buôn bán vũ khí ' siêu khủng' ở TPHCM

TPO - Qua biện pháp nghiệp vụ, Công an TPHCM phát hiện một đường dây mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với số lượng lớn.

Ngày 7/11, Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, qua đó thu giữ số lượng lớn súng đạn, công cụ hỗ trợ.

Trước đó, qua biện pháp nghiệp vụ, Công an TPHCM phát hiện một đường dây mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với số lượng lớn.

Ban giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Công an TP Thủ Đức, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Gò Vấp, quận 12 cùng một số đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra.

Quá trình truy xét, Công an đã tạm giữ Trần Bá Lộc (25 tuổi, quê Quảng Ngãi); Đinh Việt Thái Bảo (30 tuổi, ngụ quận 12); Nguyễn Quang Huy (25 tuổi, ngụ quận Gò Vấp); Phan Văn Trí (26 tuổi, quê Tây Ninh, tạm trú ở quận Gò Vấp); Đồng thời, thu giữ gần 150 khẩu súng các loại, 250 viên đạn các loại, hơn 4.000 dao, kiếm và hàng trăm công cụ hỗ trợ khác.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã sử dụng mạng xã hội để đăng quảng cáo, trao đổi, mua bán, tìm khách hàng.

Khi có người mua hàng, các đối tượng sẽ yêu cầu chuyển khoản đặt cọc. Đường dây này sử dụng nhiều phương thức giao hàng để chuyển hàng đến tay người mua. Sau đó, bên mua tiếp tục thanh toán phần tiền còn lại.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.