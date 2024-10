Phà chuyên dụng tạm thay thế cầu phao Phong Châu

TPO - Thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, 14h chiều nay phà chuyên dụng sẽ bắt đầu phục vụ nhu cầu đi lại của người dân hai bờ sông Hồng, trong thời gian chưa thể tái lắp cầu phao Phong Châu.

Từ 14h ngày 4/10, Lữ đoàn 249 thuộc Binh chủng Công binh sẽ triển khai lắp và chạy thử nghiệm 2 phà cơ động phục vụ nhu cầu đi lại của người dân; người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, các loại xe mô tô từ xã Hương Nộn, huyện Tam Nông sang xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao và ngược lại có thể qua sông Hồng bằng phà.

Theo Bộ Tư Lệnh Công binh, phà được sử dụng ngay ba đốt phao PMP có sẵn tại hiện trường, ghép nối thành phà 60 tấn. Đồng thời thiết kế, lắp đặt thêm khung sắt bao quanh tăng cường tính an toàn trong điều kiện khai thác dân dụng.

Trước đó, ngày 3/10 Đại tướng Phan Văn Giang – Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng đưa ra phương án sử dụng phà dã chiến tạm thay thế cho cầu phao Phong Châu, phục vụ đi lại của người dân hai bờ sông Hồng. Phà chỉ chở người dân và phương tiện xe máy qua sông. Chú ý về công tác an toàn, gia cố hai thành phà quân đội, cho ca nô đẩy để chuyên chở. Đồng thời, thông báo quy định thời gian, số lượng người và phương tiện được phép đi phà. Lực lượng quân đội phối hợp các lực lượng công an, thanh tra giao thông đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn tuyệt đối cho người dân. Xây dựng phương án có ca nô trực 24/24h để ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra.