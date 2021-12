Ông Tất Thành Cang hầu tòa

TP - Sáng nay (27/12), TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử ông Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM) và các bị cáo trong vụ bán rẻ 9 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần phát triển Nam Sài (SADECO) cho Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Nguyễn Kim (Cty Nguyễn Kim), gây thiệt hại 1.103 tỷ đồng.

Cựu phó Bí thư Thành ủy TPHCM gây thiệt hại 184 tỷ đồng

Trong vụ án này, ông Nguyễn Văn Minh (cựu Trưởng ban kiểm soát SADECO) bị cáo buộc tội “Tham ô tài sản”. Ông Tất Thành Cang bị cáo buộc tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Các bị cáo: Tề Trí Dũng (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC), Hồ Thị Thanh Phúc (cựu Tổng Giám đốc SADECO), Đỗ Công Hiệp (cựu Kế toán trưởng SADECO) bị xét xử về cả hai tội danh là “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Theo nội dung vụ án, các bị cáo đã vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước khi để SADECO bán 9 triệu cổ phần với giá rẻ cho Cty Nguyễn Kim, dẫn đến thất thoát 1.103 tỷ đồng. Trong đó, UBND TPHCM thiệt hại 485 tỷ đồng, Văn phòng Thành ủy TPHCM thiệt hại 184 tỷ đồng, phần còn lại là thiệt hại của các cổ đông. Ông Tất Thành Cang bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm đối với số tiền thất thoát, thiệt hại, tương ứng với phần thiệt hại nguồn vốn nhà nước của Văn phòng Thành ủy TPHCM tại SADECO (16,7%) là 184 tỷ đồng.

Đổ cho cấp dưới “không trung thực”

Theo cáo trạng, ông Tất Thành Cang là người bút phê “đồng ý” vào tờ trình để SADECO bán 9 triệu cổ phần giá rẻ không qua đấu giá cho Nguyễn Kim, không thông qua Thường trực Thành ủy TPHCM. Ông Tất Thành Cang đã trình bày lý do ông bút phê “đồng ý” vào tờ trình bán cổ phần cho Nguyễn Kim rằng, thời điểm từ ngày 3/3/2017 đến ngày 11/5/2017, Thường trực Thành ủy TPHCM tham gia họp BCH Trung ương nên chưa tổ chức họp để nghe báo cáo về tờ trình 1148 (tờ trình xin chủ trương bán cổ phần cho Nguyễn Kim) của Văn phòng Thành ủy TPHCM.

10/5/2017 là ngày công bố quyết định điều động ông Đinh La Thăng (lúc đó là Bí thư Thành ủy TPHCM), về công tác tại Ban Kinh tế Trung ương; đồng thời công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bí thư Thành ủy nhưng chưa điều hành thực tế công việc. Đến cuối tháng 6/2017, ông Nhân mới tiếp nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy. Từ đó, ông Cang cho rằng, bút phê “đồng ý” và nêu ý kiến chỉ đạo là đúng chức trách, nhiệm vụ theo quy chế, quy định. Đáng chú ý là ông Cang đã nêu, việc ông đồng ý là do người đại diện vốn đã báo cáo không trung thực, che giấu việc lựa chọn Cty Nguyễn Kim, không cung cấp đầy đủ thông tin khi xin ý kiến Thành ủy TPHCM và việc người đại diện vốn Văn phòng Thành ủy TPHCM biểu quyết giá phát hành 40.000 đồng/cổ phần là không đúng quy định pháp luật.

Truy nã Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim

Trong vụ án này, ông Phạm Nhật Vinh (Tổng Giám đốc Cty Nguyễn Kim, Thành viên HĐQT SADECO) bị khởi tố ngày 11/12/2020 về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Hành vi của ông Vinh là cùng với các thành viên HĐQT SADECO biểu quyết, thống nhất chọn Cty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược. Tại cuộc họp HĐQT ngày 2/8/2017, cả 7 thành viên HĐQT SADECO, trong đó có ông Phạm Nhật Vinh biểu quyết, thống nhất mời Cty Nguyễn Kim tham gia làm cổ đông chiến lược, với giá phát hành cổ phần cho Cty Nguyễn Kim là 40.000 đồng/cổ phần, không thông qua đấu giá, thẩm định giá theo quy định. Quá trình điều tra, bị can Phạm Nhật Vinh ra nước ngoài, vì vậy Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã truy nã bị can Vinh.

Ở tội danh “Tham ô tài sản”, ông Tề Trí Dũng bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, duyệt chi nhiều khoản tiền từ nguồn thù lao quỹ khen thưởng cho mình và thành viên HĐQT sử dụng cá nhân trái quy định. Ông Dũng bị xác định đã chiếm đoạt trên 1,7 tỷ đồng. Bà Hồ Thị Thanh Phúc có hành vi ký đề xuất chi tiền và nhận tiền sau đó chuyển lại cho ông Dũng, tạo điều kiện cho các cá nhân chiếm đoạt tiền Nhà nước. Tổng số tiền mà các bị cáo bị cáo buộc đã tham ô trong vụ án này là 4,7 tỷ đồng.