Ông Modi sẽ làm thủ tướng 3 nhiệm kỳ liền

TP - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (73 tuổi) dự kiến giành chiến thắng nhiệm kỳ 3 liên tiếp, một thành tích hiếm có khi kết quả từ cuộc bầu cử lớn nhất thế giới được công bố tối 4/6 hoặc sáng 5/6.

Thủ tướng Modi đã giành chiến thắng tại khu vực bầu cử Varanasi, Ủy ban Bầu cử thông báo tối qua. Đây là chiến thắng thứ ba liên tiếp của ông Modi ở thành phố Varanasi - thủ đô tâm linh của Ấn Độ, nằm bên bờ sông Hằng linh thiêng.

Nhưng mục tiêu của Thủ tướng Modi là giành được 400 ghế trong tổng số 543 ghế của Hạ viện có vẻ đang gặp rủi ro, CNN đưa tin ngày 4/6. Đảng Bharatiya Janata (BJP) của ông đang dẫn đầu trong các kết quả sơ bộ, nhưng đảng đối lập Quốc đại đang có kết quả tốt hơn so với dự đoán của một số nhà phân tích. Theo kế hoạch, tất cả 642 triệu phiếu bầu được bỏ trong sáu tuần bầu cử (kết thúc hôm 1/6) được kiểm đếm ngày 4/6. Việc kiểm phiếu diễn ra khi Ấn Độ đang chịu đựng một đợt nắng nóng cực độ đã giết chết hàng chục người.

Ấn Độ đã tiến gần hơn đến vị thế siêu cường dưới sự dẫn dắt của Thủ tướng Modi trong một thập kỷ qua, nhưng cũng đã trở nên ngày càng phân cực theo các dòng tôn giáo.

Chứng khoán Ấn Độ kém nhất 4 năm qua

Giá cổ phiếu Ấn Độ lao dốc hôm 4/6 khi việc kiểm phiếu trong cuộc bầu cử của nước này cho thấy giấc mơ chiến thắng áp đảo của Thủ tướng Narendra Modi đang gặp rủi ro, dấy lên nghi ngờ về khả năng thúc đẩy các cải cách kinh tế mạnh mẽ hơn.

Chỉ số Sensex và chỉ số Nifty 50 đều giảm gần 6%. Đây là mức giảm theo ngày mạnh nhất của cổ phiếu Ấn Độ kể từ năm 2020. Giá chứng khoán lao dốc chỉ 24 giờ sau khi cả hai chỉ số đạt mức cao kỷ lục khi các cuộc thăm dò sau bầu cử vào cuối tuần khiến các chuyên gia dự đoán một chiến thắng vang dội cho ông Modi.

Thủ tướng Modi đã tranh cử dựa trên thành tích kinh tế của ông trong 10 năm qua, một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ của Ấn Độ. Một đảng hoặc liên minh cần 272 ghế để thành lập chính phủ. Trong cuộc bầu cử gần đây nhất của Ấn Độ vào năm 2019, BJP giành được 303 ghế. Nếu kết quả cuối cùng xác nhận rằng ông Modi đã không đạt được kết quả như kỳ vọng trong các cuộc thăm dò, các cải cách kinh tế quan trọng có thể bị hoãn lại.

Kỷ lục 100% cử tri chuyển giới đi bỏ phiếu tại một bang Theo giám đốc bầu cử bang Himachal Pradesh, tỷ lệ cử tri chuyển giới đi bầu đạt kỷ lục 100% ở tất cả 17 khu vực bầu cử ở bang này. Theo Ủy ban Bầu cử Ấn Độ, hơn 48.000 người chuyển giới đã đăng ký bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần này (so với 39.075 cử tri chuyển giới đăng ký bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2019). Năm 2014, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã cấp cho những người chuyển giới quyền tự xác định giới tính của mình. Phán quyết này được đưa ra 5 năm sau khi cơ quan bầu cử Ấn Độ cấp cho những người lưỡng tính và chuyển giới một danh tính độc lập trong danh sách cử tri của đất nước. Trước đó, các thành viên của các nhóm này được gọi là nam hoặc nữ trong danh sách cử tri.

Đảng đối lập chính suy yếu

Đảng Quốc đại Ấn Độ là đảng đối lập chính ở Ấn Độ, và liên minh mới thành lập của các đảng mang tên INDIA là thách thức thực sự duy nhất đối với việc tái cử của BJP (đảng cầm quyền dẫn dắt Liên minh Dân chủ Quốc gia - NDA). Nhưng lực lượng từng hùng mạnh trong chính trị Ấn Độ này đã bị suy yếu trong các cuộc thăm dò kể từ khi Thủ tướng Narendra Modi lên nắm quyền cách đây một thập kỷ, một phần do nhiều vụ bê bối tham nhũng và quản lý yếu kém trong nội bộ đảng.

Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ, Jawaharlal Nehru, đến từ Đảng Quốc đại, đã đi đầu trong việc thiết lập khung dân chủ ở Ấn Độ sau độc lập. Gia đình Gandhi liên tục giữ các vị trí lãnh đạo cao cấp trong Đảng Quốc đại. Trong cuộc bầu cử này, Rahul Gandhi ra tranh cử.

Sáng 4/6, Ủy ban Bầu cử Ấn Độ bắt đầu kiểm phiếu sau khi giai đoạn 7 sau cùng của cuộc tổng tuyển cử kéo dài 44 ngày khép lại hôm 1/6. Hơn 750 chính đảng, gồm 6 đảng cấp quốc gia và hơn 70 đảng cấp bang, tranh cử. Nổi bật nhất là sự cạnh tranh giữa NDA và INDIA.

Cương lĩnh bầu cử năm 2024 của Đảng Quốc đại được coi là một trong những cương lĩnh tiến bộ nhất của Ấn Độ, hứa hẹn “tự do khỏi sợ hãi” và cam kết bảo vệ các nguyên tắc dân chủ về tự do ngôn luận, biểu đạt và tín ngưỡng được nêu trong Hiến pháp Ấn Độ. Cương lĩnh cũng nhấn mạnh sự công bằng và phúc lợi, hứa hẹn công nhận hôn nhân giữa các cặp đôi đồng giới, bảo vệ các tôn giáo thiểu số, sự an toàn và trao quyền cho phụ nữ, cùng nhiều lời hứa khác nhằm trực tiếp đáp lại những chỉ trích mà BJP nhận được từ các nhóm nhân quyền về việc làm xói mòn giá trị dân chủ.