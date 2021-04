Ông Đoàn Ngọc Hải chuyển thêm tiền, hứa dự tân gia nhà tình thương ở Nam Trà My

TPO - Ông Đoàn Ngọc Hải nói sẽ chuyển thêm 46 triệu đồng nữa để xây nhà cho người nghèo ở huyện Nam Trà My, Quảng Nam và hứa sẽ có mặt ngày tân gia.

Chiều 14/4, trao đổi với Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho hay, bà vừa có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Đoàn Ngọc Hải để thống nhất chuyện xây nhà cho người nghèo trên địa bàn.

Theo chị Huệ, qua trao đổi, việc xây 2 nhà cho người nghèo như đề xuất trước đó là không khả thi do địa bàn miền núi, giá vật liệu tăng cao. Mẫu nhà mà huyện Nam Trà My đã làm với số tiền 150 triệu đồng/ căn. Ông Hải thống nhất sẽ xây 1 ngôi nhà như vậy.

“Bác Hải nói sẽ chuyển thêm 44 triệu đồng nữa (cùng với 106 triệu đồng đã chuyển trước đó) để xây một ngôi nhà như vậy cho một hộ dân nghèo ở xã Trà Mai. Riêng 2 triệu đồng tiền dư sẽ dành mua quạt tặng nhà mới cho hộ này. Hai bên thống nhất, tuần tới địa phương sẽ triển khai, dự kiến hoàn thành sau 1 tháng. Những lùm xùm hiểu lầm trước đó tạm bỏ qua, bây giờ tất cả vì dân thôi", chị Huệ thông tin.

Trưa cùng ngày, trên Facebook cá nhân của ông Đoàn Ngọc Hải đăng tải thông tin về việc thống nhất xây nhà trị giá 150 triệu đồng cho 1 hộ dân nghèo ở huyện Nam Trà My.

“...Chúng tôi thống nhất sẽ xây ngay một căn nhà có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 nhà vệ sinh với mẫu nhà mà Nam Trà My đã làm nhiều căn như vậy với số tiền là 150 triệu đồng/1 căn nhà này. Mỗi căn nhà rộng và đẹp như vậy sẽ đảm bảo sinh hoạt cho 6-8 người, sẽ tạo ra một bộ mặt đô thị đẹp, đây cũng là bước đột phá rất đặc biệt của huyện Nam Trà My về xây nhà tình thương. Tôi rất tán thành (qui định và cách làm hiện nay nhà tình thương chỉ là 60 triệu đồng/1 căn). Tôi sẽ cho chuyển khoản ngay 46 triệu nữa cho Nam Trà My từ nguồn tiền mà thành phố Châu Đốc đã gửi lại (106 triệu đồng). Tổng cộng chuyển khoản cho Nam Trà My 2 đợt sẽ là 153 triệu. Số tiền dư 3 triệu đồng sẽ mua 1 cái quạt thật tốt nhất của Nhật tặng cho gia đình họ khi khai trương, tất cả 20 căn nhà tình thương trong chương trình này đều được tặng mỗi gia đình 1 cái quạt tốt nhất của Nhật.

Tôi sẽ sắp xếp đến Nam Trà My để dự tân gia căn nhà này và 19 căn nhà ở các địa phương khác. Chúng tôi đã bỏ qua tất cả để hướng đến người nghèo” – ông Hải thông tin.

Trước đó, trên Facebook của mình, ông Đoàn Ngọc Hải đăng thư yêu cầu huyện Nam Trà My cùng với một địa phương khác trả lại tiền hỗ trợ vì cho rằng ông đã chuyển khoản tiền được 1 tháng 8 ngày nhưng vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi về việc triển khai, dù đã nhiều lần viết bài cảnh báo và yêu cầu nhắn tin báo tình hình xây nhà vì mùa mưa sắp đến.

Ông Hải cho rằng, chính quyền địa phương đã “quá vô cảm” và “không có trách nhiệm” với người dân, nên đề nghị địa phương chuyển trả lại số tiền 106 triệu đồng để ông chuyển cho những địa phương khác xây nhà cho người nghèo.