Ồn ào tình ái giữa hot girl Việt và nam ca sĩ Hàn Quốc

TPO - Sau nhiều tuần rộ tin hot girl Việt được nam thần tượng Hàn Quốc nổi tiếng cầu hôn, đại diện nhà trai bất ngờ lên tiếng phủ nhận quen biết cô gái đang được đồn thổi. Không lâu sau, nhà gái cũng khẳng định truyền thông đưa tin sai sự thật.

Ngày 7/5, Sports Seoul đưa tin No Min Hyuk, thành viên nhóm nhạc Kpop nổi tiếng vào những năm đầu 2000 Click-B, đang hẹn hò với một phụ nữ Việt Nam.

Trang tin Hàn Quốc cho biết cặp đôi quen nhau trước đó 4 tháng khi No Min Hyuk sang Việt Nam công tác và được người quen giới thiệu. Cả hai dần phát triển tình cảm và đang có mối quan hệ nghiêm túc, còn dự định kết hôn.

Theo báo cáo, bạn gái của nam thần tượng đời đầu là beauty blogger nổi tiếng tại Việt Nam, sinh năm 1995, thua bạn trai 12 tuổi. Cô được cho là sở hữu thương hiệu lông mi riêng.

Thông tin này gây xôn xao mạng xã hội Việt Nam. Không lâu sau, một trang tin giải trí trong nước tiết lộ danh tính cô gái Việt làm xiêu lòng ngôi sao Hàn Quốc là Nguyễn Lê Hà My. Thông tin về cô trùng khớp mô tả của Sports Seoul. Hà My sinh năm 1995, đang sinh sống ở TP HCM. Cô hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp, có thương hiệu kinh doanh riêng. Tài khoản Instagram của Hà My có hơn 556.000 người theo dõi. Đáng nói hơn, hai ngày sau bài báo của Sports Seoul, Hà My chia sẻ bức ảnh được bạn trai giấu mặt cầu hôn. Địa điểm đính kèm là khu nghỉ dưỡng 5 sao ở đảo Jeju (Hàn Quốc).

Theo Sports Seoul, khi trả lời phỏng vấn trang tin Việt Nam, Hà My xác nhận là bạn gái của No Min Hyuk, còn tiết lộ hai người đã đính hôn. “Chúng tôi đã hứa trao nhau đời này”, hot girl 9X nói.

Tuy nhiên, trong bài báo đăng ngày 6/3, Sports Seoul bất ngờ tuyên bố người nổi tiếng Việt Nam được nhắc đến trước đó không phải bạn gái No Min Hyuk. Đại diện của nam ca sĩ đã lên tiếng bác bỏ.

“Người có ảnh hưởng đó không phải là bạn gái của No Min Hyuk. No Min Hyuk cũng bị sốc. Chúng tôi đang cân nhắc việc tiết lộ khuôn mặt bạn gái anh ấy trong thời gian tới”, người đại diện nhấn mạnh.

Chiều cùng ngày, Hà My cũng có động thái đính chính tin đồn. Trên Instagram Story, cô đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn với trang tin đưa tin về chuyện tình giữa cô với No Min Hyuk. Trong đó, người đẹp bức xúc vì bị đưa tin sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín của cô, đồng thời hạ thấp giá trị người Việt Nam trong mắt nước bạn.

Hà My khẳng định chưa từng chia sẻ điều gì, tất cả là do phía công ty truyền thông thêu dệt. Cô cũng yêu cầu trang tin đăng bài đính chính thông tin và xin lỗi công khai.

“Về Việt Nam để chuẩn bị công việc cá nhân và tận hưởng cuộc sống yên bình nơi quê nhà thì bị những ồn ào không đầu, không đuôi, sai sự thật réo gọi. Mình không tốn thời gian quý báu của mình cho những câu chuyện nhảm nhí như vậy”, Hà My chia sẻ thêm.