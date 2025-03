Ồn ào ra mắt phim - có đáng tẩy chay?

TP - Sử dụng xe cứu thương phát đèn tín hiệu, còi hú chở diễn viên tới địa điểm ra mắt phim là ồn ào có “1-0-2” ở ta và cả thế giới. Xe cứu thương là phương tiện vận chuyển người bệnh trong tình huống nguy nan đã bị dùng sai mục đích, khiến khán giả nổi giận, phản ứng gắt: Một số nghệ sĩ thời nay “coi trời bằng vung”…

Rất nhiều “thượng đế” khẳng định họ sẽ không ra rạp xem bộ phim cộp mác hài, kinh dị này. Làn sóng kêu gọi tẩy chay vẫn dâng cao, kể cả khi đoàn làm phim cùng các diễn viên đã lên tiếng giải thích và xin lỗi.

Kiếm củi ba năm thiêu một giờ

Đáng tiếc hơn cả là trường hợp của Đại Nghĩa. Anh vừa được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2023. Diễn viên, MC sinh năm 1978 là gương mặt quen thuộc của sân khấu và gameshow. Anh còn là một trong những nghệ sĩ tích cực với những hoạt động thiện nguyện xây cầu, xây nhà, đắp đường, tặng gạo, tặng xe lăn, khuyến học… Đã sống lâu năm trong giới giải trí, Đại Nghĩa chắc không lạ gì với chiêu trò. Anh cũng không phải kiểu nghệ sĩ dùng chiêu trò để nổi tiếng hay hâm nóng tên tuổi, mà lại gật đầu ngồi trên xe cứu thương đến buổi ra mắt phim. “Do chủ quan nên Nghĩa đã phạm phải sai lầm. Chiếc xe đó dù đến tận nơi mới bấm còi và đèn tín hiệu, nhưng dù chỉ 1 giây mà chưa được phép, vẫn là sai. Nghĩa đã chấp nhận bước lên chiếc xe đó, dù cho mình không biết đi chăng nữa, cũng là sai”, anh giải thích và xin lỗi. Đại Nghĩa nói thêm, sở dĩ không nghệ sĩ nào thắc mắc, cứ hồn nhiên ngồi trên xe cứu thương vì cứ nghĩ đoàn làm phim đã dùng chiếc xe này suốt thời gian quay phim, nếu sử dụng trong sự kiện ra mắt phim chắc đã có xin phép. Nhưng có tài khoản thắc mắc, sao anh không đặt câu hỏi: Ai chịu cấp phép để xe cứu thương hoạt động sai mục đích? Ồn ào xe cứu thương đi bão, chở cổ động viên ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam còn đó. Lỗi của Đại Nghĩa nằm ở sự “ngây thơ” bền hay hùa theo nhà sản xuất dùng chiêu trò giúp phim gây chú ý?

Diễn viên chính của bộ phim kinh dị gây ồn ào ngày ra mắt chính là Bạch Công Khanh. Nam ca sĩ, diễn viên sinh năm 1990 ì ạch trên con đường trở thành “sao” sáng. Lần này được đạo diễn Hoàng Tuấn Cường “chọn mặt gửi vàng” bằng vai chính. Nhưng với màn ra mắt phim ồn ào, mất thiện cảm trong lòng khán giả, Bạch Công Khanh được hay mất khi ẵm vai chính trong phim hài, kinh dị còn chưa biết được.

Người người làm phim và giấc mơ trăm tỷ

Rất nhiều khán giả so sánh việc dùng xe cứu thương đến địa điểm ra mắt phim với ồn ào khiêng quan tài diễu phố trước chợ Bến Thành, TPHCM, nhằm tạo sự kiện “sốc”, tăng lượt xem, qua đó quảng cáo bán quần áo của một nhóm gồm 9 đối tượng, hồi đầu tháng 3 năm nay. Dù sự việc khác nhau song mục đích của họ đều giống nhau: Lôi kéo sự chú ý để bán sản phẩm (quần áo, phim ảnh).

Nhiều ý kiến đòi tẩy chay phim vì đoàn phim làm lố, gây rối trật tự công cộng, xem thường những quy định của pháp luật. Ai cũng biết xe cứu thương dùng để cứu người, không dùng để chở người đến sự kiện. “Người nổi tiếng có điều kiện tiếp cận kiến thức nên nếu nói làm sai do không hiểu biết là nói dối”, một tài khoản viết. Điều gì đã khiến đoàn phim nhắm mắt làm liều? Khán giả Thanh Quang, 45 tuổi, ở Hà Nội khẳng định: Anh sẽ không ra rạp xem bộ phim kinh dị này. Vì nếu khán giả dễ dãi mua vé vào rạp xem phim, chỉ càng kích thích cho những chiêu trò quảng cáo lố các sản phẩm giải trí ngày càng nở rộ. “Người người làm phim, mơ cán mốc doanh thu trăm tỷ, dẫn tới hàng loạt những ồn ào phản cảm quanh quảng bá sản phẩm”, Thanh Quang bình luận.

Từ nhiều năm trước, đã xuất hiện những chiêu trò trong lễ ra mắt phim. Cuối năm 2016 Angela Phương Trinh dự lễ ra mắt phim Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ, do cô thủ vai chính. Người đẹp gây chú ý khi huy động tới 10 chàng trai mặc vest, đeo kính đen tháp tùng cô lên thảm đỏ. Riêng việc diễn viên lựa chọn mặc hở bạo trong buổi ra mắt phim đã phổ biến ở ta cũng như ở tây. Thậm chí, chuyện tình cảm riêng tư cũng bị biến thành chiêu trò. Như ồn ào tình cảm của An Nguy - Kiều Minh Tuấn, khi họ sắm vai chính trong phim Chú ơi đừng lấy mẹ con. Tại thời điểm ấy, Kiều Minh Tuấn vẫn đang trong mối quan hệ công khai với Cát Phượng, lại mở miệng thừa nhận “phim giả tình thật” với An Nguy. Sau này, An Nguy tố Cát Phượng đã dàn dựng ồn ào tình cảm giữa cô và Kiều Minh Tuấn để mang lại sức nóng cho bộ phim. Để chứng thực điều mình nói, An Nguy công khai đoạn tin nhắn với Cát Phượng. Trong khi đó, Cát Phượng khóc nức nở, khẳng định tin nhắn ấy là giả mạo: “Nếu tôi có nhắn, tôi sẽ chết bất đắc kỳ tử”, nữ diễn viên thề độc. Nhưng Chú ơi đừng lấy mẹ con cũng chẳng thu được gì từ ồn ào “phim giả tình thật”. Sau hơn 1 tuần công chiếu phim chỉ thu về khoảng 10 tỷ đồng, trong khi được đầu tư 25 tỷ. Nhà sản xuất dọa kiện Kiều Minh Tuấn và An Nguy, để đòi lại danh dự, công bằng cho mình và chứng minh với khán giả rằng, nhà sản xuất không đứng đằng sau giật dây cho ồn ào “phim giả tình thật”. Phim Thần tượng cũng bị dính nghi án dùng chuyện tình cảm của diễn viên tham gia phim để “đánh bóng”. Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, Harry Lu thừa nhận, chuyện tình của anh và Hoàng Thuỳ Linh chỉ để PR cho phim. Vì fan mê phim Thần tượng, cố gắng đẩy thuyền cho cặp đôi, nên cặp đôi cũng vờ “nhập vai”.

Không tự tin ở nội dung mới dùng đến “chiêu” Hoàng Nam, đạo diễn phim doanh thu trăm tỷ đồng chia sẻ: “Tính tôi không thích ồn ào. Tôi có kênh Youtube nên khi làm phim Đèn âm hồn cũng chỉ quảng cáo trên hệ thống của mình. Tôi nghĩ, chỉ có những phim không tự tin ở nội dung mới nghĩ đến chiêu trò”. Cha đẻ Đèn âm hồn khẳng định: Sau thành công của phim đầu tay đến phim thứ hai anh vẫn tiếp tục nói không với chiêu trò. “Tôi chỉ cố gắng làm tốt hơn. Ngay từ khi làm phim Đèn âm hồn tôi đã nghĩ, nếu không có khả năng làm phim hoặc phim không có gì để giới thiệu cho khán giả thì làng phim chẳng cần thêm tôi. Vì tôi có những câu chuyện đẫm văn hóa Việt muốn kể cho khán giả, tôi cũng đã dày công nghiên cứu chúng nên tôi mới xuất hiện và không cần quảng cáo nhiều”, đạo diễn tay ngang tâm sự. Anh cũng đã quan sát và nhận thấy nhiều phim Việt dùng chiêu trò để quảng bá phim: “Nhiều phim chứ không phải 1-2 phim đâu. Tôi đem chuyện này hỏi nhiều người thì được nghe giải thích: Bây giờ chỉ sợ phim không ai nói tới chứ không sợ phản cảm. Có lẽ, vì suy nghĩ này nên một bộ phận người làm phim không ngại ồn ào chăng?”. Đạo diễn Đèn âm hồn nói tiếp: “Người ngoài cứ tưởng làm phim dễ ăn, làm rồi mới biết vất vả, tỷ lệ thất bại cao hơn thành công. Nhưng người ta cứ thường nhìn vào mặt sáng. Không chỉ phim ảnh mà các lĩnh vực khác đều như thế, cứ thấy một người thành công thì bao người đổ xô vào. Vì bây giờ nhiều phim quá, để khán giả nhắc đến phim của mình, dù ở trạng thái tích cực hay tiêu cực, vẫn có nhiều người chấp nhận dùng chiêu trò”.

Những “phim giả tình thật”, mặc hở bạo, huy động dàn vệ sĩ tháp tùng khi ra mắt phim… đều là những “chiêu trò” quen thuộc để làm nóng cho sản phẩm giải trí nào đó đang trong giai đoạn cần quảng bá. Nhưng dùng xe cứu thương bật đèn, hú còi khi ra mắt phim là chuyện chưa từng có. Nhà nghiên cứu văn hoá Nguyễn Văn Cương cho rằng: “Đó là mặt trái của công nghiệp giải trí. Phía sau ngành hốt bạc, lấp lánh hào quang chứa đầy những thủ thuật, chiêu trò. Công nghiệp giải trí ở ta chỉ mới ở giai đoạn đầu của sự phát triển, những chiêu trò còn nhỏ, có thể kiểm soát”. Ông cảnh báo, dùng chiêu trò cũng như chơi dao sắc, không phải ai cũng đủ kinh nghiệm để sử dụng nó mà không bị đứt tay. Theo ông, sử dụng xe cứu thương để chở diễn viên đến sự kiện là sai nhưng cũng chưa đến mức phải tẩy chay, khi đoàn làm phim đã xin lỗi và hứa khắc phục hậu quả.

NSƯT Lê Thiện tham gia một vai ngắn trong phim hài, kinh dị đang ồn ào, bày tỏ quan điểm: “Nếu ai xem phim sẽ biết, xe cứu thương xuất hiện xuyên suốt phim. Chắc đoàn phim muốn độc đáo một chút nên mới dùng xe cứu thương trong lễ ra mắt. Việc này là sai, nếu chưa xin phép nhưng chưa đến độ tẩy chay. Người ta bỏ tiền ra làm phim thì cũng muốn có cái gì đó gây ấn tượng, chứ không ai muốn chôn vùi mình theo kiểu ấy. Khán giả nên thông cảm, nhìn nhiều mặt. Hở ra là đòi tẩy chay, phong sát thì còn ai dám làm nghệ thuật?”. NSƯT Lê Thiện cũng nhắc: Đạo diễn phim hài, kinh dị đang gây ồn ào từng bị thất bại doanh thu ở phim Sáng đèn.

Thời phim bị gắn mác “mì ăn liền” thập niên 90 của thế kỷ 20, đã sinh ra dàn “sao” ấn tượng: Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà, Lê Tuấn Anh… Tài tử Lý Hùng khẳng định không có chiêu trò trong lễ ra mắt phim ở thời kỳ phim thương mại manh nha: “Lễ ra mắt phim có mời báo chí, khán giả tới rất đông. Hoạt động ra mắt phim diễn ra bình thường, sau đó khán giả rào rào mua vé xem phim, phim tự cháy vé”. Một thời như thế đã qua.