Nút giao thứ 7 trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Thanh Hóa sẽ hoàn thành vào dịp 30/4

TPO - Nút giao Thiệu Giang là nút giao thứ 7 trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa phận tỉnh Thanh Hóa đang được đơn vị thi công nỗ lực hoàn thành, đưa vào sử dụng trong dịp 30/4.

Theo ghi nhận, hiện nhiều tốp thợ đang tập trung thi công ở nút giao Thiệu Giang. Tại nút giao này có 4 nhánh ra, vào cao tốc đã được đơn vị thi công thực hiện thảm nhựa.

Ông Nguyễn Đức Thảo, Chỉ huy trưởng công trường thuộc xí nghiệp 11 thuộc nhà thầu Tổng công ty CP Miền Trung, cho biết: Từ đầu năm tới giờ, thời tiết mưa nhiều nên đã ảnh hưởng đến việc thảm mặt đường. Do đó, vào những ngày nắng, chúng tôi huy động thêm nhân lực, máy móc để làm. Đơn vị làm xong mặt đường rồi hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông để kịp thông xe vào dịp 30/4.

"Sản lượng của Tiểu dự án 2 (Dự án đường nối QL1 với QL45 do UBND huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa làm chủ đầu tư) gần đạt kế hoạch đề ra. Sau khi xong mặt đường, đơn vị sẽ làm các hạng mục tiếp theo như sơn kẻ vạch đường, điện chiếu sáng, hệ thống an toàn giao thông, sớm đưa dự án vào sử dụng trong dịp 30/4"- ông Ngô Khắc Đạo, cán bộ Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa, cho biết.

Được biết, dự án đường nối QL1 với QL45 có chiều dài 14,6km với tổng mức đầu tư 1.417 tỷ đồng và được chia làm 3 tiểu dự án thành phần. Trong đó, Tiểu dự án 1 (cầu vượt sông Mã và đường hai đầu cầu từ Km 5+250 - Km 7+250), có tổng mức đầu tư 655 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh do Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Tiểu dự án 2 do UBND huyện Thiệu Hóa làm chủ đầu tư. Tiểu dự án 3, đoạn tuyến đường phía huyện Hoằng Hoá (Km0 - Km 5+250) dài 5,25km với tổng mức đầu tư 307 tỷ đồng do UBND huyện Hoằng Hóa làm chủ đầu tư.

Tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông đi qua tỉnh Thanh Hóa có chiều dài hơn 98km, được chia làm 3 dự án thành phần: Mai Sơn - QL45; QL45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu. Trên toàn tuyến cao tốc qua địa phận tỉnh Thanh Hóa được quy hoạch 7 nút giao liên thông, gồm: Nút giao Gia Miêu (Km 295+800); Nút giao Hà Lĩnh (Km 306+000); nút giao Thiệu Giang (Km 315+380); Nút giao Đông Xuân (Km 327+142); Nút giao Đồng Thắng (Km 335+400); Nút giao Vạn Thiện (Km 351+320) và nút giao Nghi Sơn (Km 379+500). Nút giao Thiệu Quang là hạng mục thuộc Tiểu dự án 2 - Dự án đường nối QL1 với QL45 do UBND huyện Thiệu Hóa (tỉnh Thanh Hóa) làm chủ đầu tư. Nút giao Thiệu Giang giao cắt với đoạn tuyến cao tốc Mai Sơn - QL45 tại Km 315+380.