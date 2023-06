Nước về hồ thủy điện tăng nhẹ, nhiều thủy điện thoát mực nước chết

TPO - Ngày 14/6, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp – Bộ Công Thương cho biết, cùng với việc nhiều địa phương có mưa trong hôm qua, lưu lượng về các hồ chứa khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã tăng nhẹ. Đáng chú ý, lưu lượng ở một số lưu vực sông, suối nhỏ khu vực Bắc Bộ các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang tăng nhanh.

Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ tăng nhẹ, vẫn ở mực nước thấp; Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên mực nước các hồ dao động nhẹ so với ngày hôm qua. Tuy nhiên, mực nước nằm trong phạm vi mực nước tối thiểu theo quy định của Quy trình vận hành.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, lượng nước về hồ chủ yếu để điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu. Hiện các nhà máy thủy điện vận hành phát điện bằng lưu lượng nước về. Các nhà máy khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phát điện cầm chừng với cột nước, công suất thấp để đảm bảo an toàn cho tổ máy khi vận hành.

Tuy nhiên, hiện một số hồ thuỷ điện vẫn xấp xỉ ở mực nước chết như: Sơn La, Thác Bà, Bản Chát, Bản Vẽ, Hủa Na, Thác Mơ. Một số thủy điện phát điện cầm chừng với cột nước, công suất thấp: Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát, Thác Bà, Tuyên Quang, Hủa Na, Trung Sơn, Thác Mơ.

Theo dự báo, tình hình thủy văn, lưu lượng nước về hồ tiếp tục tăng nhẹ; mực nước các hồ khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ tăng chậm, ở mức thấp.

Cụ thể, ở khu vực Bắc Bộ, các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp, tăng so với ngày hôm qua: Hồ Lai Châu lưu lượng nước về 401 m3/s; Hồ Sơn La lưu lượng nước về 278 m3/s; Hồ Hòa Bình 404 m3/s; Hồ Thác Bà: 96m3/s; Hồ Tuyên Quang: 425 m3/s; Hồ Bản Chát: 266 m3/s. Lưu lượng nước về hồ gia tăng giúp mực nước nhiều hồ thuỷ điện đã vượt mực nước chết, riêng hồ Thác Bà vẫn xấp xỉ mực nước chết.

Ở khu vực Bắc Trung Bộ, các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp, tăng nhẹ so với ngày hôm qua như: Hồ Trung Sơn: 230 m3/s; Hồ Bản Vẽ: 231 m3/s; Hồ Hủa Na: 160m3/s; Hồ Bình Điền: 6 m3/s; Hồ Hương Điền: 28 m3/s.

Ở khu vực Đông Nam Bộ, nhiều hồ thuỷ điện đã vượt mực nước chết như hồ Thác Mơ, hồ Trị An. Tình trạng cũng diễn ra tương tự với các hồ chứa thuỷ điện khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên.

Theo số liệu của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0), lượng điện tiêu thụ trên toàn quốc ngày 13/6 đạt 822 triệu kWh. Trong đó miền Bắc tiêu thụ ước khoảng 389,8 triệu kWh, miền Trung khoảng 82,4 triệu kWh, miền Nam khoảng 349 triệu kWh.

Công suất đỉnh hệ thống điện (Pmax) vào lúc 14h30 đạt 39.627,7 MW. Tuy nhiên công suất đỉnh của các miền Bắc - Trung - Nam xảy ra ở các thời điểm khác nhau. Cụ thể, công suất đỉnh ở miền Nam đạt 17.597,5 MW vào lúc 14h. Trong khi đó công suất đỉnh ở miền Bắc đạt 18.470,6 MW vào lúc 14h, ở miền Trung đạt 4.064,2,8 MW vào lúc 18h30.

Trong ngày, tổng sản lượng huy động từ thuỷ điện khoảng 159,5 triệu kWh, (miền Bắc là 61,3 triệu kWh); Nhiệt điện than huy động 447,9 triệu kWh (miền Bắc 271 triệu kWh); Tuabin khí huy động 87 triệu kWh; điện năng lượng tái tạo trên 119,7 triệu kWh, trong đó điện gió là 39,5 triệu kWh, công suất cao nhất lúc 14h đạt 2.300,1 MW, điện mặt trời huy động 80,2 triệu kWh, trong đó điện mặt trời Farm là 43,1 triệu kWh công suất cao nhất lúc 10h30 đạt 5.926,8 MW. Nguồn điện dầu không phải huy động.

Nguồn nhiên liệu than cho sản xuất đủ. Tuy nhiên do phải huy động công suất lớn, liên tục nên một số tổ máy vẫn gặp sự cố. Dự kiến các nhà máy sẽ khắc phục xong sự cố và đưa vào dự phòng, phát điện gồm: Tổ máy S1 của Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long 1 dự kiến 7h ngày 14/6. Tổ máy S2 của Nhiệt điện Thái Bình 1 đến ngày 15/6 sẽ khắc phục xong sự cố. Tổ máy số 1 của Nhiệt điện Nghi Sơn 1 vào lúc 1h14 ngày 14/6 ngừng sự cố tổ máy S1 do có tiếng kêu bất thường trong ống quá nhiệt, chưa xác định được tiến độ khắc phục sự cố.

Do khó khăn về nguồn nước, các hồ lớn trên mực nước chết không nhiều nên tiếp tục tích nước, tổng công suất không huy động được từ các hồ Sơn La, Lai Châu, Bản Chát, Huội Quảng, Tuyên Quang, Thác Bà, Hủa Na, Bản Vẽ,...đạt khoảng 5.000MW.

Các chuyên gia khuyến cáo, dù tình hình thuỷ văn có thuận lợi hơn so với các ngày trước đó, song tình hình nắng nóng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng điện cao, do đó các nhà máy thuỷ điện cần vận hành linh hoạt; tăng cường tích nước các hồ thủy điện; người dân, doanh nghiệp cần nâng cao ý thức trách nhiệm, đẩy mạnh chương trình tiết kiệm điện nhằm tránh áp lực cho hệ thống điện quốc gia, nhất là ở miền Bắc.