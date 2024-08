Nước sông ở Bắc Bộ lên cao, yêu cầu rà soát khẩn các tuyến đê điều

TPO - Trước tình hình mưa lớn tiếp tục kéo dài, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương canh gác bảo vệ các tuyến đê điều trọng yếu, rà soát các công trình đê điều đã bị xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý và triển khai ngay biện pháp đảm bảo an toàn.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và thủy văn quốc gia, từ đêm qua và sáng nay (25/8), ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h hôm qua đến 8h hôm nay có nơi trên 100mm như: Mường Mươn (Điện Biên) 208.8mm, Xuân Khánh (Thanh Hóa) 200.4mm, Yên Thuận (Tuyên Quang) 158.8mm, Bình Văn (Bắc Kạn) 150.4mm, Bạch Ngọc 2 (Hà Giang) 149.9mm, Tân Phượng (Yên Bái) 128.8mm...

Trong ngày và đêm nay, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc dự báo tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, do mưa lớn tiếp tục kéo dài, nên tình hình thủy văn tại các sông Bắc Bộ còn thay đổi phức tạp.

Mực nước trên sông Cầu tại Đáp Cầu theo ghi nhận vào 7h sáng nay là 4,52m, trên mức báo động 1 là 0,22m. Mực nước hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình biến đổi chậm. Mực nước sông Hồng tại trạm Hà Nội sáng nay đo được là 3,5m. Sông Thái Bình tại trạm Phả Lại là 2,22m. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Trước tình hình trên, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Sở NN&PTNT Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang tăng cường công tác tuần tra canh gác, đảm bảo an toàn đê điều.

Các đơn vị cần chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai phương án bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu theo phương châm 4 tại chỗ; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện hộ đê để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra.

Các đơn vị tổ chức lực lượng và nghiêm túc thực hiện việc tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều, kiểm tra, rà soát các công trình đê điều đã bị xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục hoặc đang thi công dở dang và triển khai ngay biện pháp đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai yêu cầu Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Phúc khẩn trương xử lý sự cố sạt trượt mái đê tại vị trí K4+475 đê Phan - Sáu Vó.