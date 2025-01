Nước đi của Trương Ngọc Ánh

TPO - Trương Ngọc Ánh đang tập trung sản xuất cho bộ phim "Dragonfly" hợp tác nước ngoài. Ê-kíp người Mỹ đang có những hoạt động đầu tiên tại Việt Nam.

Sau khi từ bỏ bản quyền hai cuộc thi hoa hậu, Trương Ngọc Ánh trở lại điện ảnh. Nữ diễn viên được nhà sản xuất tại Mỹ chọn là đối tác tại Việt Nam cho dự án Dragonfly.

Dragonfly do Jordan Schulz đạo diễn. Ông có nhiều dự án lớn như Now You See Me 2, Patriots Day, và Power Rangers, làm phim truyền hình chiếu trên Amazon, Disney, DreamWorks...

Bộ phim đang ở giai đoạn tiền kỳ cho phân đoạn quay ở Việt Nam, bao gồm khảo sát địa điểm, tìm bối cảnh, thiết kế phục trang, đạo cụ, kế hoạch chi tiết cho các cảnh quay.

"Đây là dự án đầy thử thách. Ê-kíp tại Việt Nam cố gắng hoàn tất công việc, chờ đón phim ra mắt tại Mỹ, Việt Nam và các quốc gia khắp thế giới", Trương Ngọc Ánh nói.

Sang Việt Nam dịp cận Tết, hai nhà sản xuất Sir Daniel K. Winn và Randall J. Slavin, đạo diễn Jordan Schulz cùng Trương Ngọc Ánh đi thiện nguyện, trao quà gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm như gạo, mì gói, sữa, dầu ăn... cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Địa điểm đầu tiên của đoàn phim là ngôi chùa đang cưu mang nhiều trẻ mồ côi. Ê-kíp Dragonfly trao quà, mong mang lại niềm vui cho các em nhỏ dịp cận Tết. Đoàn từ thiện còn đến trao tiền mặt cho người lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

"Tôi cảm động và biết ơn sự quan tâm của đoàn phim. Những món quà này giúp tôi có thêm điều kiện để sống tốt hơn”, một cụ già chia sẻ sau khi nhận phần quà hỗ trợ.

Nhà sản xuất điều hành Sir Daniel K. Winn chia sẻ ông vui khi có thể góp phần nhỏ vào việc cải thiện cuộc sống của người có hoàn cảnh khó khăn. "Sau khi hoàn tất dự án Dragonfly tại Việt Nam, chúng tôi hy vọng trở lại thực hiện thêm hoạt động ý nghĩa tại mảnh đất này”, Winn nói.

Sir Daniel K. Winn là người gốc Việt. Anh có nhiều hoạt động nhân đạo, quyên góp cho các tổ chức phi lợi nhuận tại Mỹ và châu Á. Winn là người gốc Việt đầu tiên được phong tước Hiệp sĩ bởi Hoàng gia Đức năm 2018 vì cống hiến trong nghệ thuật và hoạt động thiện nguyện.

Trước đây, Daniel K. Winn thường xuyên về nước tham gia những hoạt động từ thiện.

Trương Ngọc Ánh - nhà sản xuất của bộ phim Dragonfly tại Việt Nam cũng chia sẻ cô hạnh phúc khi cùng đoàn làm phim hoạt động từ thiện.

"Đây là cơ hội để chúng tôi mang lại niềm vui và sự hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội. Tôi hy vọng những món quà giúp cải thiện cuộc sống của các em nhỏ và người già, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng”, Trương Ngọc Ánh nói.