Nữ sinh phải bỏ thi vì gặp tai nạn trên đường

Chiều 27/6, nữ sinh Nguyễn Thị Đông (học sinh lớp 12A1, trường THPT Nghi Lộc 2, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) được bố dùng xe máy chở đến trường thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Khi đi qua đường N5, xe của bố con Đông bất ngờ xảy ra tai nạn khiến cả 2 bị thương nặng. Người dân sau đó đưa cả 2 bố con Đông vào bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, bố của nữ sinh này bị chấn thương nặng nên đang được các bác sĩ cấp cứu. Riêng em Đông chỉ bị chấn thương và xây xước nhẹ.

Do phải đi viện cấp cứu nên trong chiều 27/6, Đông không thể đến trường dự thi môn Toán.

Lãnh đạo trường THPT Nghi Lộc 2 cho biết, kỳ thi này Đông dự thi để xét tốt nghiệp và không đăng ký xét tuyển đại học. Sau khi kết thúc kỳ thi, nhà trường sẽ làm hồ sơ đề nghị đặc cách tốt nghiệp cho nữ sinh Đông.

Năm 2024, toàn tỉnh Nghệ An có 36.956 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 1.352 thí sinh tự do. Số thí sinh đăng ký thi tổ hợp khoa học tự nhiên là 9.698 em, thí sinh đăng ký thi tổ hợp khoa học xã hội là 26.426 em. Hội đồng thi tỉnh Nghệ An đã bố trí 70 điểm thi, với 1.671 phòng thi và huy động khoảng 8.000 người làm nhiệm vụ tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh.