Nữ sinh dân tộc Đan Lai xuất sắc giành huy chương bạc kỳ thi Olympic Toán Quốc tế TIMO

Năm học 2022 - 2023, kỳ thi TIMO được tổ chức lần thứ 9 trên thế giới và tổ chức lần thứ 4 tại Việt Nam. Vòng chung kết của cuộc thi này vừa được tổ chức tại thành phố Pataya của Thái Lan và đội tuyển Trường THPT Dân tộc nội trú (DTNT) tỉnh Nghệ An là đại diện duy nhất của tỉnh Nghệ An tham dự.

Tham dự kỳ thi có 10 học sinh của trường nội trú thì cả 10 em đều đoạt giải. Trong đó có 9 huy chương bạc gồm: Lương Quốc Hoàng, Nguyễn Lê Bảo Châu, Phan Đăng Phú, Lê Thị Trúc Quỳnh, Vi Trí Khoa, Nguyễn Huy Hoàng, Lương Thị Thúy Mai, Nguyễn La Vi Na, Vi Lương Mai. Em Bùi Minh Đức đạt giải khuyến khích.

Nữ sinh dân tộc thiểu số với tấm huy chương

Em Nguyễn La Vi Na - nữ sinh người dân tộc Đan Lai (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) mới nhập học vào trường nội trú tỉnh chưa đầy 1 năm. Từ nhỏ, Vi Na lớn lên và học tại những ngôi trường nhỏ trong làng. Trong ba môn Văn, Toán, Anh thì Toán được Vi Na yêu thích nhất. Ở điểm tuyển sinh vào trường, môn Toán nữ sinh này đạt 7,75.

Cũng chính vì tiếng Anh không giỏi nên Vi Na chưa từng nghĩ sẽ có ngày sang Thái Lan để tham dự một kỳ thi Toán học Quốc tế. Kỳ thi này lại càng khó hơn khi toàn bộ thí sinh phải làm bài và giải bài bằng tiếng Anh.

Những ngày đầu ôn luyện, Nguyễn La Vi Na cũng hồi hộp và lo lắng. Nhưng nhờ sự cố gắng, động viên của thầy cô, bạn bè, nữ sinh này đã xuất sắc giành được 1 tấm huy chương bạc trong 9 huy chương của đoàn.

"Nhờ thầy cô động viên, bạn bè tiếp sức và em đã đến được với kỳ thi. Em không nghĩ mình đã giành được chiến thắng với tấm Huy chương Bạc", Vi Na cười chia sẻ.

Được biết, trước đó khi tham dự kỳ thi, Đội tuyển Trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An có 14 thành viên. Trải qua 3 vòng thi gồm: Vòng loại quốc gia, vòng chung kết quốc gia và vòng chung kết quốc tế, đội đã xuất sắc có 10 học sinh được lọt vào vòng thi quốc tế. Đây cũng là thành tích tốt nhất của nhà trường trong lần đầu tiên tham dự kỳ thi này.

Trở về từ Thái Lan trong niềm vui hân hoan chiến thắng, đến nay, các thành viên trong đội tuyển vẫn chưa quên được những cảm xúc lần đầu tiên được xuất ngoại và thử sức với cả nghìn học sinh đến từ nhiều nước khác nhau.

Trong lần tham dự kỳ thi vừa qua cũng có nhiều kỷ niệm khiến cả đội tuyển không thể quên. Đó là khi ban tổ chức đọc nhầm kết quả đã đưa cả đội tuyển đi từ vui mừng đến thất vọng rồi vỡ òa.

"Trong đêm trao giải, 2 lần ban tổ chức gọi tên đội tuyển của trường để xếp vị trí lên nhận huy chương. Tuy nhiên, sau đó, tất cả đều là nhầm lẫn khiến cho giáo viên và học sinh đều hết sức hồi hộp, trải qua nhiều cảm xúc từ hy vọng đến thất vọng. Đến khi giây phút chính thức ban tổ chức gọi tên đội tuyển với 9 em đạt Huy chương Bạc và 1 em đạt giải Khuyến khích khiến tất cả đều như vỡ òa" học sinh Vi Trí Khoa chia sẻ.

Ngọt ngào của những giọt mồ hôi cố gắng

Xuất phát điểm thấp, đặc biệt là môn Ngoại ngữ nên chưa năm nào Trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An tự tin cử đội tuyển tham dự Kỳ thi Toán Quốc tế TIMO. Tuy nhiên, năm học này, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Thùy Linh đã mạnh dạn ôn luyện, "ra quân" đưa đội tuyển của nhà trường đi thi và làm nên kỳ tích vang dội.

Chia sẻ về quá trình thành lập và bồi dưỡng đội tuyển, cô giáo Nguyễn Thị Thùy Linh cho hay, có nhiều khó khăn ban đầu ôn luyện. Bởi học sinh trong đội tuyển chưa có vượt trội về môn Toán, hơn nữa các em chỉ mới học lớp 10. Trong khi đó, lượng kiến thức trong các đề thi lại bao trùm cả lớp 10, 11 và 12.

"Kỳ thi có 3 vòng, vòng loại Quốc gia có 25 câu 60 phút làm bài. Vòng chung kết Quốc gia có 25 câu 90 phút làm bài. Vòng chung kết quốc tế gồm 30 câu hỏi dạng điền đáp án làm trong 120 phút, đề bài Tiếng Anh. Trong bài thi, nhiều nội dung các em chưa học ở trường như tổ hợp xác suất, tư duy logic nên trong quá trình bồi dưỡng đội tuyển các em đều phải bắt đầu từ con số 0", cô Thùy Linh chia sẻ.

Ngoài kiến thức Toán thì Tiếng Anh là một thách thức lớn cho đội tuyển. Thời gian đầu ôn luyện, cô Thùy Linh phải phiên âm Tiếng Việt cho các em. Khi các em đã quen với các dạng toán, quen với thuật ngữ riêng thì giáo viên Toán và giáo viên Tiếng Anh phải phối hợp để ôn cho các em về Ngoại ngữ.

Do thời gian ôn luyện chỉ diễn ra trong vòng vài tháng nên các thành viên trong đội tuyển từ học sinh đến giáo viên đều phải chạy đua với thời gian. Với sự cố gắng và nỗ lực, đội tuyển thi của Trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An cũng đã tạo nên kỳ tích lớn.

Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế TIMO (Thailand International Mathematical Olympiad) được tổ chức hàng năm bởi Trung tâm Giáo dục Vô địch Olympiad Hong Kong (Olympiad Champion Education Centre from Hong Kong) hợp tác cùng Tổ chức Du lịch Thái Lan (Tourism Authority of Thailand). Đây là sân chơi trí tuệ bổ ích dành cho các học sinh yêu thích và đam mê Toán học các khối lớp từ mầm non đến trung học phổ thông, nhằm kích thích và nuôi dưỡng niềm yêu thích Toán học của giới trẻ, tăng cường khả năng tư duy sáng tạo của học sinh, đồng thời mở rộng mối quan hệ giao lưu văn hóa quốc tế.