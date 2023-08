Nữ nhiếp ảnh gia phá vỡ định kiến về ảnh khỏa thân nam giới

TPO - Khi bắt đầu thực hiện dự án vào năm 2017, Yushi Li nhận thấy thiếu hình ảnh mô tả những người đàn ông khỏa thân với tư cách đối tượng ham muốn từ góc nhìn phụ nữ. Cô còn đưa mình vào các bức ảnh để người xem không bị nhầm lẫn giới tính nhiếp ảnh gia.

Tại Photofairs Shanghai 2023, một trong những bức ảnh gây ấn tượng mạnh người xem và giới chuyên môn là The Smothering Dream (tạm dịch: Giấc mơ ngột ngạt).

Bức ảnh do nữ nhiếp ảnh gia người Trung Quốc Yushi Li chụp vào năm 2022. Trong ảnh, những người đàn ông nằm dưới chân ghế sofa, cơ thể trần truồng của họ lấp ló qua tấm thảm trải đầy cánh hoa hồng. Một số họ nhìn về phía nhân vật chính của bức ảnh, người phụ nữ châu Á trong chiếc váy dài màu xanh lá chanh nằm trên chiếc ghế đệm. Những người khác nhìn đi chỗ khác, mang vẻ thờ ơ như thể bị mê hoặc bởi loại bùa chú mơ hồ nào đó.

Bối cảnh được dàn dựng nhẹ nhàng, có chút hư ảo, tuy nhiên tên gọi của bức ảnh dường như gợi ý có điều gì đáng sợ hơn đang diễn ra.

Theo CNN, The Smothering Dream tham khảo tác phẩm The Roses of Heliogabalus (1988) của họa sĩ người Hà Lan Lawrence Alma-Tadema. Bức tranh mô tả vị hoàng đế La Mã đứng nhìn những vị khách dự tiệc đang dần chết ngạt trong hoa. Thoạt nhìn, bức ảnh hiện đại của Li cũng mang đến cái nhìn tương tự.

Yushi Li không chỉ là nhiếp ảnh gia mà còn là nàng thơ ở trung tâm bức ảnh. “Tôi thực hiện giấc mơ màu hồng và lộng lẫy này. Nhưng bên dưới nó, giống như tồn tại một loại bạo lực nào đó. Đó là ảo mộng về tình yêu và sự khêu gợi làm ngạt thở những người đàn ông mà tôi khao khát”, Li chia sẻ với CNN qua điện thoại.

Ngoài The Smothering Dream, Li còn sở hữu bộ sưu tập ảnh phong phú hơn cùng chủ đề, bao gồm những bức chân dung khỏa thân của những người lạ mà cô quen được qua ứng dụng hẹn hò. Cô thậm chí đặt tên cho một loạt ảnh là Những chàng trai Tinder của tôi. Các nhân vật của Li quanh quẩn trong nhà ở trạng thái không quần áo và làm những việc bình thường nhất như múc dưa hấu hay đặt đĩa mì spaghetti...

Li bắt đầu dự án vào năm 2017. Một trong những lý do là để phản bác lại những hình ảnh khiêu dâm coi thường phụ nữ vốn phổ biến trong lịch sử nghệ thuật, quảng cáo và nhiếp ảnh. Cô cũng nhận thấy thiếu hình ảnh mô tả những người đàn ông khỏa thân với tư cách đối tượng ham muốn từ góc nhìn của phụ nữ. Thời điểm đó, hầu hết ảnh khỏa thân của nam giới chủ yếu được chụp bởi các nhiếp ảnh gia đồng tính nam.

Ban đầu, ảnh của Li chỉ có đàn ông khỏa thân. Tuy nhiên, sau khi một số người hiểu nhầm các tác phẩm do nhiếp ảnh gia nam chụp, cô đưa mình vào các bức ảnh – mặc quần áo đầy đủ bên cạnh những người mẫu khỏa thân và thường là người duy nhất nhìn thẳng vào máy ảnh.

“Thay vì là người thụ động, bị soi mói, tôi muốn trở thành người kiểm soát, tạo ra câu chuyện và thể hiện trí tưởng tượng của mình”, nữ nghệ sĩ tuyên bố.

Những hình ảnh do Li tạo ra cũng đẩy lùi sự kích thích tình dục đối với phụ nữ châu Á tồn tại lâu nay, thường là của đàn ông phương Tây. Li từng trực tiếp trải nghiệm bị đưa vào tầm ngắm.

“Tôi là một người nhỏ bé và ít nói. Vì vậy, tôi gần như phù hợp với khuôn mẫu”, Li giải thích.

CNN cho biết nữ nhiếp ảnh gia sinh ra ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Hiện đang sống ở Anh.

Li cho biết cảm thấy hãnh diện khi nhiều phụ nữ nhắn tin qua mạng xã hội với cô và nói họ cảm thấy được trao quyền bởi các tác phẩm của cô. “Là phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ châu Á, bạn có thể cảm thấy mình cũng được bày tỏ ham muốn tình ái”, cô nói.

Tú Oanh