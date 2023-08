Âm mưu của Angelina Jolie trong cuộc chiến ly hôn với Brad Pitt

TPO - Cuộc chiến ly hôn kéo dài nhiều năm của Angelina Jolie và Brad Pitt được dự đoán còn lâu mới kết thúc và trên đà trở thành một trong những tranh chấp dài nhất trong lịch sử Hollywood.

Brad Pitt và Angelina Jolie tuyên bố chia tay vào năm 2016 sau cuộc cãi vã được cho là có yếu tố bạo lực trên máy bay khiến minh tinh 48 tuổi và ít nhất hai trong số 6 người con bị tổn thương.

7 năm trôi qua, cuộc chiến ly hôn của một trong những cặp đôi đẹp nhất Hollywood một thời vẫn chưa đi đến hồi kết, thậm chí còn có khả năng kéo dài thêm nhiều năm nữa.

Ngày 4/8, News Nation Now dẫn lời bạn của Brad Pitt tuyên bố nữ diễn viên Maleficent không vội vàng giải quyết tranh chấp với chồng cũ.

“Cô ấy sẽ kéo dài vụ ly hôn này cho đến khi cặp song sinh tròn 18 tuổi. 4 năm nữa”, người bạn nói.

Thời điểm Angelina Jolie đệ đơn ly hôn, cả 6 con của Brangelina là Maddox (SN 2001), Pax Thiên (SN 2003), Zahara (2005), Shiloh (SN 2006), Knox và Vivienne (SN 2008) đều đang ở tuổi phải có người giám hộ. Ngoài tài sản, hai ngôi sao Ông bà Smith còn phải phân chia quyền nuôi con.

Tuy nhiên, họ không đạt được thỏa thuận chung. Đả nữ Salt muốn được toàn quyền nuôi con, trong khi tài tử Once Upon A Time In Hollywood yêu cầu san sẻ trách nhiệm với vợ cũ. Trong khi tranh chấp mãi không thể giải quyết, 6 đứa trẻ sống cùng mẹ.

Theo thời gian, các con nhà Jolie-Pitt ngày một lớn. Đến nay, Maddox, Pax Thiên và Zahara đều đã vượt qua cột mốc 18 tuổi, có thể tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Angelina và Brad từ tranh chấp quyền nuôi 6 con, giờ chỉ còn 3.

Nguồn tin cho rằng bằng cách kéo dài cuộc chiến ly hôn, dù về mặt thủ tục Brangelina vẫn trong quá trình tranh chấp quyền nuôi con nhưng trên thực tế Angelina lại là người chiến thắng vì những đứa trẻ Jolie-Pitt không sống với cha ngày nào.

Người bạn nhận định Brad Pitt “trắng tay” trong cuộc chiến pháp lý dai dẳng. Anh vừa không được quyền nuôi con, vừa tiêu tốn nhiều tiền suốt nhiều năm qua.

Theo người này, những năm theo đuổi các vụ kiện tụng liên quan đến ly hôn khiến Brad mất khoảng 14 triệu USD, bao gồm cho vợ cũ vay 8 triệu USD vào năm 2017 để mua ngôi nhà 24,5 triệu USD ở khu dân cư Los Feliz (Los Angeles, Mỹ).

Ngoài căn nhà, Pitt tốn gần 2 triệu USD phí pháp lý để đấu tranh với Jolie. Anh cũng phải đưa tiền nuôi con.

“Có thời điểm, Pitt trả cho Jolie 1 triệu USD/năm để cấp dưỡng cho 6 con. Mặc dù 3 trong số những đứa trẻ hiện đã trên 18 tuổi, nhưng đó vẫn là con số đáng kể. Anh ấy đã chi hàng triệu USD. Vào thời điểm hai vợ chồng được tuyên bố độc thân (2019), 5 trong số con cái của họ dưới 18 tuổi. Có nghĩa là anh ấy chi 200.000 USD cho một đứa trẻ mỗi năm cho đến khi chúng đủ 18 tuổi. Tổng cộng lên tới hơn 4 triệu USD. Những điều đó khiến chi phí ly hôn của Brad Pitt lên tới hơn 14 triệu USD, trong khi anh ấy thậm chí còn chưa hoàn toàn ly hôn”, người bạn nói.

Đại diện Brad Pitt từ chối bình luận. Phía Angelina Jolie không trả lời khi báo chí liên hệ.

Pitt và Jolie không phải là trường hợp đầu tiên ly hôn mất nhiều thời gian ở Hollywood. Maria Shriver và Arnold Schwarzenegger hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2021 sau 10 năm ly thân. Ngôi sao Real Housewives of New York City Bethenny Frankel chính thức "đường ai nấy đi" với Jason Hoppy vào năm 2021 sau 8 năm tuyên bố hết yêu. Tuy nhiên, nếu đúng như bạn Brad Pitt tiết lộ, cặp vợ chồng cũ có thể giữ kỷ lục cuộc ly hôn dài nhất.

Không chỉ quyền nuôi con, Angelina Jolie và Brad Pitt cũng vướng vào vụ kiện điền trang Château Miraval.

Tú Oanh