Nữ giáo viên mầm non bị cho nghỉ vì kiểm tra bộ phận nhạy cảm của trẻ

TPO - Công ty CP Phát triển giáo dục Sakura Kids – Chi nhánh Tower, chủ đầu tư Trường mầm non Ngôi nhà Ong xinh, trụ sở tại phường An Đồng (quận An Dương, TP Hải Phòng ) vừa chấm dứt hợp đồng lao động với nữ giáo viên Đ.K.C do có hành vi chưa phù hợp về nghiệp vụ sư phạm, giáo dục giới tính cho trẻ em.