Nữ diễn viên ‘Squid Game 2’ qua đời

TPO - Nữ diễn viên Lee Joo Shil, gần đây xuất hiện trong phim “Squid Game 2”, qua đời ở tuổi 81 do bệnh ung thư.

Ngày 2/2, SpoTV News đưa tin nữ diễn viên Lee Joo Shil qua đời ở tuổi 81 sau thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư dạ dày.

Theo công ty quản lý, Ilsamgong Culture, bà Lee trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 10h20 cùng ngày (theo giờ địa phương) ở thành phố Uijeongbu, phía bắc Seoul, thuộc tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.

Nghệ sĩ gạo cội được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày vào tháng 11/2024. Dù được tích cực điều trị, bà không thể chiến thắng bệnh tật. Theo The Korea Herald, bà được đưa vào bệnh viện ở Uijeongbu vào đầu ngày sau khi bị ngừng tim. Bác sĩ tuyên bố bà tử vong tại bệnh viện.

Trước đó, bà Lee được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú giai đoạn 3 vào năm 1992. Bà chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo trong 13 năm trước khi tuyên bố hoàn toàn bình phục.

Bà Lee Joo Shil sinh năm 1944 ở Hàn Quốc. Bà bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với thể loại kịch vào năm 1964, về sau mở rộng sang đóng phim.

Bà quen mặt với khán giả qua nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình như Đại thủy chiến, Train to Busan, Oh My Baby, Present is Beautiful, The Uncanny Counter, You Are Far Away… Hai tác phẩm gần đây nhất của bà là Beauty and the Pure (kết thúc vào tháng 9/2024) và Squid Game 2 (cuối tháng 12/2024), vào vai mẹ của cảnh sát Hwang Jun Ho (Wi Ha Jun) và trùm phản diện Frontman (Lee Byung Hun).

Năm 2023, bà giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Wildflower với bộ phim Homage.

Ngoài ra, bà có bằng tiến sĩ về y tế cộng đồng của Đại học Wonkwang vào năm 2010.

Tang lễ của bà Lee Joo Shil được tổ chức tại Bệnh viện Severance ở Sinchon (Seoul, Hàn Quốc). Người quen có thể đến viếng từ sáng 3/2. Ngày 5/2, bà được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nhiều khán giả để lại lời tiễn biệt bà trên mạng xã hội: “Bà ấy là một diễn viên tuyệt vời. Hãy yên nghỉ nhé!”, “Mong bà yên nghỉ”, “Ở thiên đường, bà sẽ không còn đau đớn nữa”…