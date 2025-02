Thư tuyệt mệnh dài 17 trang của nữ MC thời tiết qua đời ở tuổi 28

TPO - Hãng tin Hàn Quốc Maeil Shinmun tiết lộ cái chết của MC thời tiết Oh Yoanna, đài MBC, vào tháng 9/2024 thực chất là vụ tự tử. Nữ MC để lại bản di chúc xác nhận từng bị hai tiền bối trong nhóm phát thanh viên bắt nạt.

Theo tờ Maeil, Oh Yoanna qua đời vào 1h5 sáng 15/9/2024, hưởng dương 28 tuổi. Khi đó, gia đình cô đã chọn không tiết lộ nguyên nhân cái chết. Tuy nhiên, họ xác nhận cô tự kết liễu đời mình khi tìm thấy thư tuyệt mệnh dài 17 trang, gồm 2.750 ký tự trong ứng dụng sổ tay điện thoại di động.

Bức thư mô tả chi tiết những khó khăn mà Oh Yoanna phải chịu đựng do bị bắt nạt tại nơi làm việc và việc cô bị hai đồng nghiệp quấy rối kể từ tháng 3/2022, không lâu sau khi cô gia nhập MBC với tư cách là cộng tác viên vào tháng 5/2021.

Một phát thanh viên thời tiết đã đổ lỗi cho cô về những sai sót họ mắc phải, trong khi người khác tỏ thái độ ghen ghét chỉ vì cô sửa thông tin dự báo thời tiết không chính xác, cáo buộc cô thiếu tôn trọng tiền bối.

Ngoài ra, Oh Yoanna thường bị các đồng nghiệp giữ lại văn phòng rất lâu sau giờ làm việc để “dạy bảo”. Khi chương trình You Quiz On The Block của tvN ngỏ lời mời cô tham gia, các đồng nghiệp công kích và chế giễu. Maeil xác nhận có rất nhiều tin nhắn và bản ghi âm cho thấy các MC thời tiết khác đã liên tục bắt nạt Oh Yoanna, chê bai cô vì “thiếu kỹ năng” và nhiều lý do khác.

Gia đình của Oh Yoanna đã đệ đơn kiện một đồng nghiệp của cô, giữa những cáo buộc rằng con gái họ bị bắt nạt tại nơi làm việc trước khi qua đời.

Theo các hãng tin địa phương, gia đình Oh Yoanna đã nộp đơn kiện lên Tòa án Quận Trung tâm Seoul vào 23/12/2024, yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi bắt nạt nơi công sở.

Gia đình cô cho biết Yoanna đã phải chịu đựng khoảng hai năm bị đồng nghiệp lăng mạ và quấy rối bằng lời nói, từ tháng 10/2021 cho đến ngay trước khi cô qua đời vào tháng 9, ở tuổi 28. Họ quyết định công khai vụ việc sau khi phát hiện những thông tin trong nhật ký và tin nhắn của Yoanna.

Trong khi đó, MBC phủ nhận cáo buộc Oh Yoanna bị quấy rối tại nơi làm việc, khẳng định không có bất kỳ khiếu nại hay báo cáo chính thức nào được đưa ra trong thời gian cô làm việc tại đài.

“Người quá cố chưa từng thông báo với bất kỳ bộ phận liên quan nào, chẳng hạn như văn phòng tư vấn nhân sự, hay bất kỳ quản lý nào về những lo ngại hay trường hợp bị quấy rối tại nơi làm việc.

MBC luôn xử lý nghiêm các hành vi quấy rối nơi công sở. Nếu nhận được báo cáo từ nhân viên hoặc cộng tác viên, công ty sẽ mở cuộc điều tra ngay lập tức” - MBC tuyên bố. Đài cũng cho biết sẵn sàng tiến hành điều tra sự việc nếu gia đình nạn nhân yêu cầu.

Dù vậy, gia đình Oh Yoanna bày tỏ sự tiếc nuối và cho biết: “Chúng tôi sẽ không yêu cầu MBC điều tra. Chúng tôi hy vọng công ty sẽ tự giác điều tra và đưa ra lời xin lỗi chân thành”.

Oh Yoanna từng là thực tập sinh thần tượng, gia nhập MBC với vai trò phát thanh viên thời tiết vào tháng 5/2021.

Thời gian làm việc MBC, Oh Yoanna chỉ nhận mức lương 1,3 triệu won (900 USD) mỗi tháng, thấp hơn mức lương tối thiểu 2 triệu won.