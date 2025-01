Nữ diễn viên lùn nhất phim Việt cưới chồng Tây cao 1,9 m

TPO - Trương Phương – người được mệnh danh nữ diễn viên lùn nhất màn ảnh Việt – vừa tổ chức đám cưới với chồng Tây cao 1,9 m.

Diễn viên Trương Phương chia sẻ nhiều khoảnh khắc trong lễ ăn hỏi và lễ cưới cùng chồng Tây hôm 5/1. Ngày vui của cặp đôi diễn ra tại nhà riêng của cô dâu ở Hà Nội.

Trong ngày trọng đại, cô dâu mặc áo dài truyền thống màu xanh và váy cưới trắng kiểu dáng đơn giản, chú rể diện suit lịch lãm. Cả hai thực hiện các nghi thức truyền thống trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè.

Chia sẻ trong lễ cưới, Trương Phương nói: "Con biết thời gian qua mọi người lo lắng cho con rất nhiều nhưng bây giờ con hạnh phúc rồi. Con là người không thích hứa hẹn và cũng không biết nói những lời có cánh. Con không dám hứa con và anh ấy sẽ sống với nhau trọn đời nhưng con sẽ cố gắng để mọi người không phải đi đám cưới con một lần nữa. Nếu có một lễ cưới khác, đó sẽ là đám cưới vàng hay đám cưới bạc với anh ấy chứ không phải là đám cưới với người khác".

Trương Phương dành cho bạn đời những lời ngọt ngào: "I love you, I love you the most" (Tạm dịch: Em yêu anh, em yêu anh nhất trên đời).

Theo Trương Phương, cô và chồng tổ chức tiệc tiệc báo hỷ ở New Zealand để bạn bè chú rể cùng chung vui. Ngoài ra, nữ diễn viên lý giải việc bố mẹ chồng không xuất hiện ở đám cưới vì cả hai đã qua đời.

Trương Phương sinh năm 1987, được khán giả biết tới qua các phim như Cửa sổ thủy tinh, Thương nhớ ở ai… Với chiều cao 1,5 m, Trương Phương được đặt biệt danh "Nữ diễn viên lùn nhất Việt Nam", "Nữ diễn viên lùn nhất màn ảnh Việt".

Đầu năm 2024, Trương Phương xác nhận ly hôn người chồng đầu tiên sau vài năm sống chung. Nữ diễn viên cho biết chồng cũ hiền lành, tốt tính nhưng cả hai không có tiếng nói chung, thường xuyên cãi vã.

Tháng 10/2024, Trương Phương công khai có bạn trai mới. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ nhiều hình ảnh đi du lịch cùng nửa kia. Tuy nhiên, nữ diễn viên giấu kín danh tính bạn trai vì tôn trọng sự riêng tư.

“Tôi làm sáng tạo nội dung nên quen với việc ồn ã, nhưng bạn trai tôi chưa chắc đã quen được. Do đó, tôi muốn bảo vệ sự riêng tư, bình yên của anh ấy. Chứ tôi không sợ trùng người yêu. Tôi tin vào mối quan hệ hiện tại và bạn trai”, cô lý giải.