Cảnh ngực trần táo bạo trong phim lịch sử bị phản ứng

TPO - "The queen who crowns" đã gây tranh cãi ngay từ tập đầu do có quá nhiều cảnh khỏa thân và tình dục. Khán giả đang đặt câu hỏi liệu mức dãn nhãn 15+ có thực sự phù hợp hay không.

Bộ phim kể về hành trình cuộc đời rực lửa của Hoàng hậu Wongyeong (do Cha Joo Young thủ vai), người mơ ước về việc kiến thiết nên thế giới mới trong thời kỳ đầu của triều đại Joseon. Bà được khắc họa là người góp công sức đưa chồng là Yi Bang Won (Lee Hyun Wook) trở thành vị vua thứ ba, đồng thời cùng ông nắm giữ quyền lực vương triều. The queen who crowns dài 12 tập có sự tham gia của các diễn viên Cha Joo Young, Lee Hyun Wook và Lee Sung Min. Trong khi phiên bản phát sóng trên TV được chỉnh sửa để gắn nhãn 15+, phiên bản chiếu trên nền tảng TVING không cắt gọt và gắn nhãn 19+, dành cho khán giả trưởng thành. Sau khi phát sóng, tác phẩm nhận được nhiều chỉ trích từ một bộ phận khán giả, cho rằng nội dung quá táo bạo, đặc biệt chỉ được cảnh báo dán nhãn 15+. Một số người phê phán rằng bộ phim đặt nặng yếu tố khiêu khích hơn là đi sâu vào câu chuyện lịch sử. "Đây không phải phim lịch sử, mà là phim khiêu dâm thì đúng hơn", "Tôi rất thích phim lịch sử, nhưng đã bỏ xem ngay sau tập đầu tiên", "Phim được dán nhãn 15+, nhưng liệu đây có phải thứ trẻ em nên xem không?", "Tôi tưởng phim về Vua Taejo nên đã xem cùng con trai, và chúng tôi bị sốc", "Tôi giới thiệu phim này cho bạn bè vì trailer trông rất hay, giờ thì thật xấu hổ", "Đây là phim lịch sử hay phim ngoại tình vậy?"… khán giả bức xúc với những cảnh nóng bạo ngay tập mở màn. Tập đầu tiên bắt đầu với lễ đăng quang hoành tráng của vua Yi Bang Won và hoàng hậu Wongyeong. Sau đó, cả hai có cảnh giường chiếu nóng bỏng diễn ra hơn 3 phút, Cha Joo Young thậm chí lộ ngực trần. Nhiều khán giả thắc mắc nữ diễn viên có được hỗ trợ bởi người đóng thế hay can thiệp kỹ xảo CGI không. Vì tranh giành quyền lực trong triều đình, Yi Bang Won bắt đầu nảy sinh bất mãn với Hoàng hậu Wongyeong. Để thể hiện sự oán hận, ông quan hệ với cung nữ Young Sil (do Lee Si Ah thủ vai). Young Sil vốn là cung nữ phục vụ Hoàng hậu Wongyeong trước khi Yi Bang Won lên ngôi. Mặc dù cảnh này không được trình chiếu trực tiếp, câu chuyện đã được nhấn mạnh qua lời kể dài về việc Young Sil sinh và nuôi dưỡng con trai của Yi Bang Won, gián tiếp ám chỉ mối quan hệ giữa họ. Cảnh cuối của tập 1 cũng là một cảnh ân ái khác của Yi Bang Won. Khi Hoàng hậu Wongyeong từ chối hợp cẩn, ông đã gọi cung nữ thân tín nhất của bà, Chae Ryeong (do Lee E Dam thủ vai), vào tẩm cung. Chae Ryeong đáp lại lệnh triệu, cởi bỏ trang phục và thực hiện nghĩa vụ với vua. Tờ TenAsia nhận định những cảnh 19+ như vậy cần được xử lý một cách thận trọng, bởi nếu không, bộ phim có thể trở nên tầm thường. "Việc phơi bày cảm xúc nhân vật và phát triển câu chuyện thông qua những cảnh quay táo bạo dưới danh nghĩa nghệ thuật không phải lúc nào cũng có thể tạo nên bức tranh đẹp. Những cảnh khỏa thân không cần thiết cuối cùng chỉ làm mất đi sự hấp dẫn của cốt truyện. Việc lặp đi lặp lại các cảnh giường chiếu trong quá trình thể hiện và giải tỏa cảm xúc của nhân vật là lựa chọn dàn dựng thiếu tự nhiên. Với kinh phí sản xuất lớn cùng khả năng diễn xuất của Cha Joo Young và Lee Hyun Wook, điều này thật sự lãng phí" - trích từ TenAsia. Tập mở màn của The queen who crowns đã đạt mức rating khoảng 4%, đạt đỉnh 5,9% ở khu vực đô thị và 5,7% trên toàn quốc, giữ vị trí dẫn đầu trong khung giờ phát sóng trên các kênh truyền hình cáp và đài phát thanh tại Hàn Quốc.