Nữ diễn viên Hàn Quốc 74 tuổi đi vào lịch sử châu Á nhờ thắng tại giải ‘tiền Oscar’

TPO - Sao gạo cội Hàn Quốc Youn Yuh Jung vừa trở thành diễn viên đầu tiên trong lịch sử châu Á giành giải ở mảng điện ảnh tại lễ trao giải SAG.

Do đại dịch COVID-19, lễ trao Giải thưởng của Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh Mỹ (Screen Actors Guild Awards - SAG) lần thứ 27 không tổ chức trực tiếp như các năm trước, mà ghi hình trước rồi phát sóng vào tối Chủ nhật (4/4, giờ địa phương). Đây là giải thưởng thường niên được trao tặng bởi Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh Mỹ (SAG-AFTRA) để ghi nhận các đóng góp, trình diễn xuất sắc nhất được thể hiện bởi thành viên của Hội.

Một trong những chiến thắng đáng chú ý của tại lễ trao giải năm nay thuộc về ngôi sao gạo cội Hàn Quốc Youn Yuh Jung. Bà đã đánh bại các đối thủ “nặng ký” Maria Bakalova (phim Borat Subsequent Moviefilm), Glenn Close (phim Hillbilly Elegy), Olivia Colman (phim The Father) và Helena Zengel (phim News of the World) để giành giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” nhờ vai diễn trong phim “Minari” (tựa Việt: Khát vọng đổi đời).

Với thành tích này, Youn Yuh Jung đi vào lịch sử khi trở thành diễn viên châu Á đầu tiên, đồng thời là phụ nữ châu Á đầu tiên chiến thắng ở bất kỳ hạng mục cá nhân nào (mảng điện ảnh) tại SAG. Trước đó, Sandra Oh là sao nữ gốc Á duy nhất giành giải thưởng cá nhân của SAG ở mảng truyền hình.

“Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa. Tôi được người phương Tây công nhận. Ồ, rất, rất vinh dự. Đặc biệt là bởi những đồng nghiệp diễn viên của tôi, chọn tôi là diễn viên phụ xuất sắc… Tôi rất mãn nguyện và hạnh phúc. Cảm ơn SAG-AFTRA. Tôi xin lỗi, mọi thứ thật bất ngờ. Cảm ơn mọi người”, bà Youn chia sẻ cảm xúc, tỏ ra lo lắng vì kỹ năng nói tiếng Anh chưa tốt.

Vì SAG được đánh giá là một trong những giải thưởng “tiền Oscar” quan trọng, con đường đến với giải thưởng do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ trao tặng của Youn Yuh Jung rộng mở. Bà hiện đang được đề cử cho giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” tại Oscar lần thứ 93.

Youn Yuh Jung sinh năm 1947 là nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc. Trong sự nghiệp điện ảnh và truyền hình kéo dài hơn 5 thập kỷ, bà đã tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình và phim truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc như "Hương vị của đồng tiền", "Quý bà Bacchus", "Mother", "Canola"...

“Minari” là bộ phim truyền hình Mỹ năm 2020 do Lee Isaac Chung viết kịch bản và đạo diễn. Tác phẩm xoay quanh cuộc sống của một gia đình Hàn Quốc nhập cư ở vùng nông thôn nước Mỹ trong những năm 1980, trong đó Youn Yuh Jung đóng vai bà ngoại lập dị Soon Ja.

Trong danh sách đề cử giải Oscar do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ công bố hôm 15/3, “Minari” cùng với “The Father”, “Judas and the Black Messiah”, “Nomadland”, “Sound of Metal” và “The Trial of the Chicago 7” nhận 6 đề cử, chỉ thua “Mank” - dẫn đầu với 10 đề cử. Danh sách các đề cử của “Minari” bao gồm cả những hạng mục quan trọng như “Phim hay nhất”, “Nam diễn viên chính xuất sắc”, “Kịch bản gốc xuất sắc”… Youn Yuh Jung nhận đề cử ở hạng mục “Nữ diễn viên phụ xuất sắc”. Bà cùng với Riz Ahmed và Steven Yeun giúp Oscar 2021 đi vào lịch sử khi lần thứ hai có ba diễn viên gốc Á cùng nhận đề cử trong một năm (sau năm 2013 với Ken Watanabe, Shohreh Aghdashloo và Ben Kingsley).

Tú Oanh