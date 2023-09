Nữ đại gia vừa bị khởi tố là ai? Giá xăng tăng không ngừng

TPO - Chân dung nữ đại gia Vũ Thị Thúy vừa bị khởi tố; Tổng cục Thuế có tân Tổng cục trưởng; Giá xăng tăng lần thứ 6 liên tiếp, RON 95 áp sát 25.000 đồng/lít... là những thông tin đáng chú ý tuần qua.

Nữ đại gia Vũ Thị Thúy bị khởi tố, tạm giam

Liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam”, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 8/9, Công an TP Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Vũ Thị Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định, bà Vũ Thị Thúy đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án, cam kết trả lãi suất từ 34-46% để người dân tin tưởng nộp tiền vào Công ty dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh rồi lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước.

Với thủ đoạn trên, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng hơn 10.000 cá nhân với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Bà Vũ Thị Thúy là Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam, đồng thời giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Giám đốc CTCP Sông Đà 1.01 (SJC); Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam; Chủ tịch HĐQT CTCP Sông Đà Invest; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Nam Nhật Khang.

Trước khi bị tạm giữ, bà Thúy và Công ty Sông Đà Nhật Nam đã hoàn tất thoái vốn khỏi Công ty Sông Đà 1.01.

Giá xăng tăng lần thứ 6 liên tiếp, RON 95 áp sát 25.000 đồng/lít

Theo quyết định của liên Bộ Tài chính - Công Thương, từ 15h ngày 5/9, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 tăng 140 đồng/lít, lên 23.470 đồng/lít. Xăng RON 95 bán lẻ tăng 270 đồng/lít, lên 24.870 đồng/lít. Giá bán lẻ diesel tăng 290 đồng/lít, lên 22.640 đồng/lít.

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Tài chính - Công thương không trích lập đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Đồng thời, cơ quan điều hành không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu diesel, dầu hoả, chỉ chi Quỹ bình ổn mặt hàng dầu mazut.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 25 lần điều chỉnh, trong đó có 15 lần tăng, 7 lần giảm và 3 lần giữ nguyên.

Tổng cục Thuế có tân Tổng cục trưởng

Bộ Tài chính vừa công bố quyết định (1897/QĐ-BTC) việc bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Theo đó, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Mai Xuân Thành giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế từ ngày 6/9/2023.

Ông Mai Xuân Thành được Bộ Tài chính điều động, bổ nhiệm chức danh Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, giữ quyền Tổng cục trưởng hồi tháng 2. Trước đó, ông Mai Xuân Thành giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Ông Mai Xuân Thành sinh năm 1968, quê quán huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; tốt nghiệp Trường Đại học Tài chính kế toán và có hơn 30 năm công tác trong ngành tài chính.

Vì sao khách 'chê' thiên đường du lịch, doanh thu lao dốc dịp 2/9?

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, lượng khách và tổng doanh thu du lịch đều giảm so với cùng kỳ năm 2022. Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch chỉ đạt 55%.

Một số địa phương thường được ví như thiên đường du lịch, nghỉ dưỡng của Việt Nam cũng rơi vào tình trạng đìu hiu trong những ngày lễ. Phú Quốc (Kiên Giang), Đà Lạt (Lâm Đồng) không còn là điểm nóng hút khách.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, tổng lượt khách đến Kiên Giang đạt 126.690 lượt, giảm 32,9% so với cùng kỳ. Riêng Phú Quốc đón 62.544 lượt khách, giảm 26,5% so với cùng kỳ, trong đó có 5.700 lượt khách quốc tế. Khách có lưu trú đạt 19.209 lượt.

Thành phố Đà Lạt đón khoảng 90.000 lượt khách, chỉ lấp đầy khoảng 50% công suất phòng của toàn thành phố. Báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ cũng cho thấy, trong 4 ngày nghỉ dịp lễ Quốc khánh 2/9, lượng khách tới địa phương giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2022.

Hầu hết các điểm du lịch đều ghi nhận lượng khách và doanh thu giảm đáng kể so với dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Tập đoàn Apple đã chuyển 11 nhà máy sản xuất vào Việt Nam

Tập đoàn Apple của Mỹ đã hoàn tất việc chuyển 11 nhà máy sản xuất các thiết bị nghe nhìn vào Việt Nam; tập đoàn Intel mở rộng giai đoạn 2 nhà máy kiểm định chip tại TPHCM với tổng trị giá đầu tư tới 4 tỷ USD. Xu hướng dịch chuyển dịch các chuỗi cung ứng toàn cầu diễn ra mạnh mẽ đem lại nhiều cơ hội lẫn thách thức cho các doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng.

Đây là thông tin được ông Nguyễn Thắng Vượng - Vụ thị trường châu Âu - châu Mỹ, Bộ Công Thương - chia sẻ tại tọa đàm trực tuyến “Việt Nam - Địa điểm chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu: Cơ hội và thách thức”.

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Đỗ Thị Thúy Hương - Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VASI) - cho hay, cùng với việc Apple đã chuyển 11 nhà máy của các doanh nghiệp Đài Loan - Trung Quốc trong chuỗi cung ứng của hãng này sang Việt Nam, có nhiều tập đoàn lớn khác như Foxconn, Luxshare, Pegatron, Wistron cũng mở rộng cơ sở sản xuất sẵn có tại Việt Nam...

Theo bà Hương, những dòng vốn này liên tục tăng mạnh thời gian qua. Trong đó, lĩnh vực điện tử được các tập đoàn toàn cầu đặc biệt chú ý. Như việc Samsung xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển lớn nhất của tập đoàn tại khu vực Đông Nam Á trị giá 220 triệu USD tại Hà Nội và cũng đang có kế hoạch tiếp tục mở rộng nhà máy tại Bắc Ninh, Thái Nguyên. Một nhà cung cấp linh kiện cho Samsung là Công ty Hansol Electronics Việt Nam (Hàn Quốc) mới đây cũng đã được UBND tỉnh Đồng Nai cấp giấy phép đầu tư cho 2 dự án với tổng vốn lên tới 100 triệu USD.

Phát hiện hang động tráng lệ trên đỉnh Trường Sơn

Chính quyền xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình vừa có văn bản báo cáo lên cấp trên về việc người dân vừa phát hiện một hang động tráng lệ nằm trên địa bàn xã này và tạm đặt tên là hang Sơn Nữ.

Theo báo cáo, hang Sơn Nữ là một hệ thống hang nước với nhiều hang động lớn nhỏ có những khối thạch nhũ vô cùng tráng lệ và nguyên sơ. Từ trung tâm xã Trường Sơn đến hang Sơn Nữ có khoảng 7 km giao thông đi lại thuận lợi và 2 km đi bộ men theo bờ suối Rào Mây, có rất nhiều đá tai mèo sắc nhọn, nguy hiểm...

Có dòng suối ngầm chảy qua, suối bắt nguồn từ biên giới Việt - Lào đi qua bản Dốc Mây rồi chảy qua hang Sơn Nữ đến bản Đìu Đo cũ rồi hoà vào với suối Khe Cạc. Vị trí hang nằm tại tiểu khu 549 khoảnh 2 thuộc rừng BQL huyện Quảng Ninh.

Tăng lệ phí cấp mới giấy đăng ký, biển số xe

Mức thu lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kèm theo biển số từ tháng 10 tăng mạnh. Riêng xe bán tải (pick-up) tăng cao nhất, lên mức 20 triệu đồng/lần/xe tại Hà Nội và TP HCM.

Đây là một trong những nội dung của Thông tư 60/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (Thông tư 60) vừa được Bộ Tài chính vừa ban hành.