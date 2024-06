Nữ chủ xe VF 5 Plus: ‘Niềm đam mê xê dịch đến từ sau chiếc vô lăng an toàn’

An toàn, tiết kiệm vượt trội so với xe cùng phân khúc là những lý do chính khiến VinFast VF 5 Plus trở thành người bạn đồng hành gắn bó với chị Lưu Anh Thư trên hành trình 17.000 km trong 9 tháng sở hữu xe.

Hơn 70 km là quãng đường trung bình mà chị Lưu Anh Thư (Hà Nội) lái xe mỗi ngày. Sau 9 tháng sử dụng, đồng hồ công tơ mét chiếc xe của chị Thư đã lên con số 17.000 km. Từ “nữ lái mới” cách đây một năm, chị Thư hiện tại tự tin cầm vô lăng như một “tài già”. Sự tự tin đó có được từ khi chị sở hữu chiếc ô tô đầu đời là VinFast VF 5 Plus. Dùng VF 5 Plus “không có ngày nào rời vô lăng” Nhận bằng lái cách thời điểm mua xe khoảng 5 tháng, chị Thư đã tự tin điều khiển chiếc VF 5 Plus từ Nam Định tới Hà Nội ngay ngày đầu nhận xe. “Xe rất dễ làm quen và dễ lãi”, chị Thư cho biết. “VF 5 Plus thân thiện và dễ sử dụng hơn các xe xăng mà mình đi thử trước đây. Vận hành xe ít thao tác hơn. Màn hình của xe có kết nối Android Auto không dây thuận tiện. Trợ lý ảo của xe rất thông minh và nhiều lúc đưa ra những câu trả lời dí dỏm”, chị Thư đề cao những trang bị thiết thực của xe.Đặc biệt, chị cho biết chiếc xe còn có thể cập nhật phần mềm từ xa để cải tiến công nghệ giống như trên smartphone. Từ khi dùng VF 5 Plus, chị Thư gần như không có ngày nào rời vô lăng. Trong tuần đi làm, cuối tuần đi dã ngoại, đến dịp lễ Tết thì chị chọn tự lái xe đi du lịch xa cùng gia đình. Đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa rồi, chị Thư vừa có chuyến đi Hà Nội - Huế. Trên chặng ngược về Thủ đô, chị quyết định chỉ dừng nghỉ ngơi sạc điện rồi lái một mạch về trong ngày. “Lái VF 5 Plus rất thoải mái, chạy hơn 600 km trong ngày mà không thấy mệt chút nào”, chị Thư chia sẻ. “Chiếc xe cho cảm giác lái rất an toàn, đặc biệt với phụ nữ. Chân phanh, chân ga đều dễ kiểm soát, vô lăng nhẹ nhàng. Xe chạy đầm, chắc, linh hoạt và an toàn với các tính năng ADAS. Mình rất thích và đánh giá cao tính năng phanh tái sinh, khi đi đèo núi vừa nhàn vừa an toàn”, nữ chủ xe cho biết thêm. Bảo dưỡng thấp hơn cả xe máy, càng đi càng rẻ Không những mang đến sự yên tâm sau tay lái, VF 5 Plus còn là chiếc xe khiến nữ chủ nhân không cần quá bận tâm về chi phí sử dụng. Theo chị Thư chia sẻ, chi phí sạc, thuê pin hàng tháng và chi phí bảo dưỡng xe của VF 5 Plus rất tiết kiệm. Chị so sánh khoản bảo dưỡng này thậm chí còn rẻ hơn cả… xe máy. Với tần suất đi lại khoảng dưới 3.000 km mỗi tháng, chị Thư chọn gói thuê bao pin giá 1,6 triệu đồng. Theo ước tính của nữ chủ xe, với quãng đường di chuyển khoảng 2.500 km, chi phí sạc điện cho xe rơi vào khoảng 1 triệu đồng. Tổng chi phí cho cả sạc và thuê pin là khoảng 2,6 triệu đồng, tức là chỉ tốn khoảng hơn 1.000 đồng cho mỗi km di chuyển. Chi phí này chỉ thấp bằng khoảng một nửa so với tiền đổ xăng một chiếc xe xăng phân khúc A có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 8 lít/100 km. Bên cạnh đó, chị Thư rất ấn tượng với khả năng tiết kiệm năng lượng của xe khi di chuyển trong thành phố vào giờ cao điểm. Đây là thời điểm được coi là nỗi ám ảnh của những chủ xe xăng khi mức tiêu hao nhiên liệu tăng mạnh, có thể lên tới 9-10 lít/km (đối với xe cỡ A). Chị cho biết có lần chờ tắc đường suốt 2 tiếng đồng hồ mà pin chỉ hao thêm 2%. Đây là điều không tưởng đối với những ai sử dụng ô tô xăng đi làm vào khung giờ cao điểm hàng ngày. Nữ chủ xe còn đặc biệt hài lòng về khoản bảo dưỡng của xe VF 5 Plus. Chị cho biết, lần bảo dưỡng định kỳ gần nhất chỉ tốn hơn 300.000 đồng. Nếu là xe xăng, con số tương ứng sẽ phải gấp vài lần. Hơn nữa, khi sử dụng xe điện, chị Thư không phải lo lắng về độ bền của xe khi động cơ điện có cấu tạo đơn giản hơn nhiều so với động cơ xăng. Đồng thời, pin thuê được bảo hành trong suốt quá trình sử dụng mà không giới hạn về thời gian. “Sử dụng xe điện rất có lợi về chi phí so với xe xăng. Càng đi nhiều càng thấy rẻ”, chị Thư nhận xét. Sau 9 tháng đồng hành cùng VF 5 Plus, chị Thư cho biết sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với chiếc xe. Nữ chủ xe này tính lên kế hoạch thực hiện một chuyến xuyên Việt và một chuyến chinh phục các tỉnh miền núi phía Bắc thời gian tới. P.V