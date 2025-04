Đánh giá nhanh SUV 7 chỗ Hyundai Palisade

So với các mẫu xe hạng D, người dùng chỉ cần thêm một khoản đầu tư nhỏ để sở hữu Hyundai Palisade - mẫu SUV cỡ lớn 7 chỗ rộng rãi, tiện nghi mang lại trải nghiệm khác biệt.

Palisade là SUV cỡ lớn cao cấp có giá dễ tiếp cận

Có rất nhiều lựa chọn SUV hạng D tầm giá 1,4-1,5 tỷ đồng, nhưng những xe này bị giới hạn bởi không gian chật chội của hàng ghế thứ 3, thiếu các tiện nghi cao cấp và trang bị an toàn còn khiêm tốn. Còn nếu muốn tiến lên phân khúc E, trở ngại lớn đối với khách hàng chính là mức giá đắt đỏ.

Giờ đây, thay vì phải chi số tiền hơn 2 tỷ đồng để mua các mẫu SUV fullsize của Mỹ, Đức, khách hàng chỉ cần bỏ ra từ 1,469 tỷ đồng để mua Palisade. Mẫu SUV này sở hữu không gian nội thất rộng rãi, đủ chỗ cho 7 người lớn trong suốt một hành trình dài. Xe có ghế da Nappa, cửa sổ trời kép, điều hòa 3 vùng độc lập.

Không chỉ nâng cấp về kích cỡ, Hyundai Palisade sử dụng khung gầm liền khối, có khả năng cách âm và độ êm ái tốt hơn đáng kể so với SUV hạng D.

“Nhìn bề ngoài bề thế, nhưng để cảm nhận rõ ràng hơn sự đẳng cấp của Palisade thì phải nhắc đến nội thất bên trong, xe có ghế lái và ghế hành khách lớn, bệ tì tay lớn, màn hình giải trí tràn nhìn rất đã mắt, hệ thống điều hoà làm mát ngay lập tức khi khởi động, đây là điều mình còn không tìm kiếm được ở xe Đức”, anh Lê Hải Hà - một chủ xe cho biết.

Mẫu xe Phiên bản Giá niêm yết (tỷ đồng) Hyundai Palisade 2.2L Diesel FWD 1,469 Toyota Fortuner 2.8 4x4 AT Legender 1,350 Ford Everest Platinum AT 2.0 4x4 1,545 Kia Sorento 2.2 Signature AWD 1,499

(So mức giá, Palisade giá khởi điểm chỉ ngang bằng và thậm chí là thấp hơn SUV hạng D bản cao nhất của Ford hay KIA)

Chủ xe Palisade phần lớn trên 35 tuổi, coi ô tô không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là không gian sống di động, là sự tôn trọng của bản thân dành cho thành viên trong gia đình hay cho khách hàng.

Anh Phùng Văn Tuấn (Đà Nẵng) cho hay, nếu không sử dụng thì sẽ không thể biết chiếc SUV cỡ lớn đem lại lợi ích lớn như thế nào. Anh Tuấn khẳng định: “Đây là chiếc xe máy dầu êm ái nhất của Hyundai. Tôi cũng chạy hơn 1 năm rồi, hàng ngày thì di chuyển hai chiều Đà Nẵng - Hội An liên tục cho công việc, thỉnh thoảng chạy một chuyến khoảng 200km, đi cả đường đồng bằng lẫn đồi núi.

Có một điều cảm nhận rõ ràng là nó rất êm, êm hơn xe hạng dưới nhiều, ngồi trong xe không cảm thấy tiếng ồn bên ngoài, điều này không thể có được nếu lái mấy chiếc 7 chỗ nhỏ hơn. Hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo mệt mỏi của Palisade rất hiệu quả. Nói gì thì nói, đi đường dài thì cần nhất là tỉnh, bởi 1 giây xao lãng thôi thì phải trả giá rồi, không hiểu sao mà xe nhạy lắm, cứ mình mệt là nó hiện cảnh báo nên cẩn thận hơn”.

Tiết kiệm nhiên liệu dù kích cỡ lớn

Dù là một chiếc SUV cỡ lớn, dài tới 5m và rộng gần 2m, nhưng Hyundai Palisade tiêu thụ chỉ khoảng 6l/100km trên đường trường.

“Mình không quan trọng lắm chuyện xăng cộ, chênh lệch 1l/100km thì cũng chỉ chênh 20.000 đồng tiền nhiên liệu so với xe khác, nhưng đúng là Palisade có mức tiêu thụ nhiên liệu không thể tin được, còn ít hơn công bố của nhà sản xuất, xe mình chạy đường trường chỉ ăn nhỉnh 6l dầu cho 100km thôi”, anh Nguyễn Văn Tuấn - chủ xe Palisade sống tại Huế cho biết.

Nhà có 4 người nên anh Tuấn mua bản 6 chỗ, có lối đi giữa nên rất tiện để vợ anh di chuyển ra hàng ghế sau để chăm sóc cho các con. Xe lái nhẹ nhàng, vào cua đầm, chắc. Nước đầu xe lên khá chậm đặc trưng của máy dầu, nhưng khi đạt dải tốc từ 40km/h thì xe rất vọt. Thông thường khi di chuyển cao tốc, anh thường cài chế độ phanh khoảng cách ít nhất 100m với xe trước và cài cruise control nên việc lái xe trở nên nhàn hơn.

Theo thông số kỹ thuật của Hyundai, Palisade được trang bị động cơ dầu 2.2L kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh HTRAC thích hợp vận hành trong nhiều dạng địa hình khác nhau. Không chỉ vậy, xe còn được trang bị gói an toàn SmartSense đầy đủ, hỗ trợ giữ làn đường, Cruise control, cảnh báo điểm mù 360 độ, phanh tự động… Tất cả những thông số này kết hợp với kích thước và bộ khung gầm lớn của Palisade, giúp chiếc xe này có tiện nghi vận hành và an toàn vượt chuẩn so với những chiếc xe cùng tầm tiền.

“Tôi sẽ không đánh đổi sự thoải mái của chiếc xe này chỉ để tiết kiệm trên dưới 100 triệu đồng. Nếu bạn thường xuyên di chuyển dài, đặc biệt là đi cùng người lớn và trẻ nhỏ thì sẽ thấy giá trị của những chiếc xe SUV rộng, điều hoà độc lập, khoang hành lý lớn như Palisade. Xe còn có ghế sưởi/ làm mát, giúp việc ngồi trên xe thoải mái hơn rất nhiều và khẳng định vị thế của xe hạng sang”, anh Tuấn khẳng định.

Tại thị trường Việt Nam, lựa chọn một mẫu SUV hạng D truyền thống hay lên đời Hyundai Palisade đang trở thành đề tài thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng. Với mức giá nhỉnh hơn một chút, Palisade không chỉ mang lại cảm giác sang trọng mà còn là sự đầu tư xứng đáng cho những ai đề cao trải nghiệm và giá trị sử dụng lâu dài, cho bản thân, cho gia đình và cho đối tác của mình.