Nữ chính 'Emily in Paris' bị bạn trai cũ chê bai thân hình nhỏ bé

TPO - Lily Collins từng sống trong quá khứ độc hại khi bị bạn trai chê bai, dùng những từ ngữ tồi tệ để miêu tả ngoại hình của cô. Hiện tại, đôi lúc cô vẫn cảm thấy bất ổn khi nhớ về chuyện trước đây.

Ngày 9/2, People đưa tin trong tập podcast mới nhất mang tên We Can Do Hard Things, Lily Collins tham gia với tư cách khách mời. Tại đây, ngôi sao của Emily in Paris nhớ về quá khứ độc hại khi bị bạn trai lạm dụng suốt những năm cô 20 tuổi.

"Đối với tôi, mối quan hệ của tôi độc hại vì tôi phải chịu những lạm dụng bằng lời nói và cách cư xử. Anh ta khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé", nữ diễn viên kể.

Theo Lily Collins, cô bị bạn trai gọi là "Little Lily" (Lily bé nhỏ) để ám chỉ cơ thể nhỏ bé của cô. Ngoài ra, người này thường dùng những từ ngữ nặng nề để miêu tả thân hình của Lily Collins. Bạn trai cũ của nữ diễn viên từng gọi cô là "con điếm" chỉ vì cô mặc đồ gợi cảm.

Với Lily Collins, những lời nói của người yêu cũ khiến cô trở thành người trầm tính, ít nói, không muốn chia sẻ và sống thu mình để cảm thấy an toàn.

Mối quan hệ độc hại này đã biến Lily Collins từ một người có tính cách cởi mở đến cô gái gặp chứng rối loạn ăn uống, phải nhờ đến liệu pháp trị liệu. Lily Collins phải học cách để từ chối những thứ tồi tệ khi chúng tấn công cô.

"Khi con mồi cảm thấy bị đe dọa, chúng thu mình lại càng nhỏ càng tốt. Có nhiều cách, như không cần ăn, làm bản thân xấu đi, tất cả để chúng cảm thấy an toàn nhất", Lily Collins nói.

Sao Emily in Paris cho biết những gì người yêu cũ đã làm khiến cô cảm thấy vô cùng hoảng sợ và lo lắng.

Hiện tại, Lily Collins có cuộc hôn nhân hạnh phúc với chồng Charlie McDowell. Tuy nhiên, quá khứ độc hại vẫn phần nào ảnh hưởng đến tâm lý của nữ diễn viên mỗi khi cô nhớ lại.

"Sự hoảng loạn đó vẫn có thể tác động đến tôi tới tận bây giờ ngay cả khi tôi đang ở trong một mối quan hệ lành mạnh nhất", cô bày tỏ.

Với chồng hiện tại, Lily Collins cho biết cô sống cởi mở hơn so với những mối quan hệ trong quá khứ. "Chưa có bất kỳ ai ngoài Charlie McDowell chứng kiến tôi trong những giây phút tồi tệ nhất", cô kể.

Lily Collins cho hay cô cảm thấy hạnh phúc khi có người chồng hiểu chuyện, yêu thương và luôn chia sẻ với cô. Nữ diễn viên gọi chồng là người bạn thân nhất.

Lily Collins và chồng, đạo diễn Charlie McDowell kết hôn vào tháng 9/2021. McDowell miêu tả vợ là phụ nữ rộng lượng, thấu đáo và xinh đẹp nhất thế gian.

Lily Collins nói mối quan hệ của cô với chồng đẹp như cổ tích. Khi gặp McDowell, cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn.

Lily Collins (sinh năm 1989) là nữ diễn viên mang hai dòng máu Anh - Mỹ. Cô ghi dấu với nhiều vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng như Emily in Paris, To the bone, Rules Don't Apply, Love Rosie...

An Vy