The Rock: 'Tôi yêu mến âm nhạc, tính cách và con người Adele'

TPO - The Rock cho biết kế hoạch tạo bất ngờ cho Adele được anh và ê-kíp lên ý tưởng trước đó một tuần. Nam diễn viên yêu mến âm nhạc, tính cách và con người Adele.

Ngày 8/2, trong cuộc phỏng vấn mới nhất với Variety, The Rock thoải mái nhắc tới khoảnh khắc gặp gỡ Adele trong lễ trao giải Grammy. Nam diễn viên cho biết anh từng bỏ lỡ dịp tham gia show ca nhạc One night only của Adele nên đã gửi hoa tới tặng cô.

The Rock rất yêu qúy Adele và biết rằng nữ ca sĩ cũng có tình cảm tốt với mình. Để đáp lại điều này, The Rock nghĩ rằng anh cần làm gì đó khi gặp mặt Adele.

Ngay sau khi The Rock xác nhận có mặt ở lễ trao giải Grammy, đạo diễn Ben Winston Fulwell gợi ý nam diễn viên nên làm gì đó để gây bất ngờ cho Adele.

"Chúng tôi muốn tạo bất ngờ cho Adele. Cô ấy là fan của chúng tôi và đã muốn gặp tôi từ rất lâu. Tôi cũng rất yêu thích âm nhạc của cô ấy. Tôi theo dõi hành trình của Adele từ trước đến nay. Tôi mến mộ tính cách cởi mở, thẳng thắn và con người của Adele", The Rock nói.

The Rock cho biết anh và ê-kíp đã lên ý tưởng cho lần đầu gặp gỡ giữa hai người. Kế hoạch được thảo luận trong một tuần lễ.

"Chúng tôi cố gắng đảm bảo Adele bất ngờ nhất có thể và mọi chuyện đã diễn ra đúng như vậy", The Rock kể lại.

Với The Rock, Adele là người truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ khác nhau. Âm nhạc của Adele mang lại cảm giác thoải mái cho khán giả. Cô xứng đáng được gọi là nghệ sĩ mang tính biểu tượng.

Trước đó, ngày 6/2, ngay trên sân khấu ở lễ trao giải Grammy, MC Trevor Noah tạo cơ hội cho Adele và The Rock có cơ hội gặp gỡ.

"Người mà Adele luôn muốn gặp là Dwayne Johnson và Dwayne Johnson cũng là fan của Adele" (Dwayne Johnson: tên thật của The Rock), MC nói. Sau đó, The Rock xuất hiện, tiến tới chào hỏi và ôm Adele trong sự ngỡ ngàng của khán giả.

An Vy