Nữ ca sĩ Hàn nhận tin mẹ qua đời khi vừa đến Việt Nam

TPO - Eunjung nhận tin mẹ qua đời khi đang ở Việt Nam để quay một chương trình tạp kỹ. Thành viên T-ARA lập tức gác lại công việc để về Hàn Quốc.

Tối 27/11, Koreaboo đưa tin Eunjung đang trải qua nỗi đau mất mẹ khi bà đột ngột qua đời vào ngày 25/11. Tin tức này được Mask Studio, công ty quản lý của cựu thành viên T-ARA, xác nhận vào cùng ngày.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn khi chia sẻ rằng mẹ của Hahm Eunjung đã qua đời. Lễ tang được tổ chức tại nhà tang lễ của Trung tâm y tế Seoul Asan vào ngày 29/11. Chúng tôi mong muốn nhận được lời chia buồn và sự ủng hộ của các bạn để Hahm Eunjung cùng gia đình có thể trải qua thời gian đau buồn này. Chúng tôi xin gửi lời cầu nguyện chân thành nhất tới người đã khuất, cũng xin chia buồn sâu sắc tới gia quyến”, trích thông báo của Mask Studio.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Eunjung nhận được tin dữ khi đang ở Việt Nam để quay một chương trình tạp kỹ. Cô ngay lập tức gác lại công việc, bay trở về Hàn Quốc đoàn tụ với gia đình và túc trực bên linh cữu mẹ.

Dưới bài đăng mới nhất của Eunjung trên Instagram, người hâm mộ để lại những bình luận động viên và chia buồn đến nữ thần tượng Kpop.

Trước đó, vào tối 25/11, Eunjung khiến mạng xã hội Việt Nam “dậy sóng” với loạt ảnh check-in TP Hồ Chí minh. Cô đăng lên Instagram Story khoảnh khắc thưởng thức món hàu nướng mỡ hành và dạo phố đêm.

Điểm đáng chú ý khác là Eunjung gắn thẻ Hari Won trong bức ảnh chụp tại công viên Bến Bạch Đằng (quận 1). Vợ Trấn Thành cũng đăng lại hình ảnh này.

Ngày 23/11, Eunjung cùng Ji Yeon, Qri và Hyomin đáp máy bay xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) để tổ chức fan meeting tại Vincom Bà Triệu và tham gia trình diễn tại đại nhạc hội với các nghệ sĩ V-biz Tóc Tiên, Anh Tú, Orange, JinE và Liz Kim Cương.

Hai ngày sau, nhóm gây bão khi nhảy bản hit Roly Poly tại khu vực công cộng trước chợ Bến Thành.

Hahm Eunjung sinh năm 1988 tại Seoul, Hàn Quốc. Cô là thành viên của T-ARA từ năm 2009 và T-ARA N4 (2013 – 2014). Cô còn được biết đến qua nhiều bộ phim như Dream High, Coffee House, White: The Melody of the Curse, Geunchogo, Queen Insoo, Five Fingers...