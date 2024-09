NSND Tự Long chấn chỉnh dân mạng

TPO - “Không đủ tầm”, “Ké fame”… là những lời phán xét tiêu cực đến Tự Long khi nam nghệ sĩ nhắc đến chương trình “Anh trai say hi” (ATSH) trong khi là người chơi của show đối thủ “Anh trai vượt ngàn chông gai” (ATVNCG).

Trước đêm Công diễn 3 ATVNCG, NSND Tự Long chia sẻ bài viết cổ động, mong khán giả cùng nhau thưởng thức âm nhạc, ủng hộ các nghệ sĩ hai show ATVNCG và ATSH. Trước đó, có nhiều tranh cãi nổ ra giữa khán giả hai chương trình âm nhạc hot nhất hiện nay.

Khi những lời cổ động của NSND Tự Long được chia sẻ trên TikTok đã xuất hiện không ít bình luận tiêu cực, chỉ trích không đủ tầm nhắc đến show ATSH.

“Chú hết ‘fame’ (ý chỉ hành động đu bám, ké danh tiếng của người khác để nổi bật - PV) rồi hay sao mà nhắc đến ATSH”, “Chưa đủ tầm nhắc đến ATSH”, “Nói gì thì nói, nhạc bên show ATSH ăn đứt show kia, ATVNCG nghe một lần là chán”… đó là những bình luận đả kích khiến NSND Tự Long bức xúc.

Chiều 1/9, nam nghệ sĩ thẳng thắn đề cập chuyện bị chê bai. “Câu chuyện này nên rạch ròi rõ ràng. Yêu ai, thích ai cũng được, nhưng hãy nhớ chúng ta đang thưởng thức nghệ thuật dưới góc nhìn của những người có văn hóa.

Dân tộc Việt Nam là dân tộc yêu hòa bình, trọng tình, trọng nghĩa, hiếu học, yêu nước. Không có bố mẹ nào muốn con mình là đứa mất dậy. Không nhà trường nào muốn học sinh của mình là đứa vô học. Nếu chỉ vì thần tượng của mình mà quên đi những giá trị tốt đẹp, có khi bỏ qua cả những giá trị chuẩn mực về đạo đức thì có đáng hay, có nên không?”.

Nam nghệ sĩ hy vọng người xem tỉnh táo và cư xử có văn hóa. “Nên nhớ nghệ thuật là làm đẹp cho cuộc đời nghệ sĩ chỉ là người thực hiện điều đó mà thôi” - NSND Tự Long nêu quan điểm.

Cách đó ít ngày giữa hai show xảy ra tranh luận. Một số khán giả cho rằng ý tưởng sân khấu Trái đất ôm mặt trời của Nhà Trẻ tương đồng với You had me at hello đội Isaac tại Live Stage 2 show ATSH.

Anh tài Hà Lê - một trong những nghệ sĩ diễn Trái đất ôm mặt trời lên tiếng về nghi vấn đạo nhái: “Tự dưng có người kêu Trái Đất ôm mặt trời đạo ý tưởng, nghe hơi buồn cười. Ngày mình quay là 16/7, không biết ai đạo ai. Nói là trùng hợp thì sẽ duyên dáng hơn, chứ nói đạo thì người nói cũng nên tự xem lại mình trước. Nếu có đạo thì bọn mình sẽ tìm những thứ đẳng cấp thế giới để đạo”.