Ninh Thuận phục hồi điều tra vụ khai thác đất cát tại Khu công nghiệp Phước Nam

TPO - Công an tỉnh Ninh Thuận thông báo đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại Khu công nghiệp Phước Nam, ở xã Phước Nam, huyện Thuận Nam.

Ngày 23/8, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận vừa ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại Khu công nghiệp (KCN) Phước Nam, ở xã Phước Nam, huyện Thuận Nam.

Cụ thể, căn cứ vào bản kết luận định giá tài sản số 1149 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Ninh Thuận và bản kết luận giám định tư pháp của Bộ Xây dựng, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại Khu công nghiệp Phước Nam, thuộc xã Phước Nam, huyện Thuận Nam.

Trước đó, vào năm 2022, báo Tiền Phong đã có nhiều bài viết phản ánh việc chủ đầu tư KCN Phước Nam là Công ty Phước Nam - Ninh Thuận có hành vi khai thác đất cát trái phép tại đây. Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Ninh Thuận lập đoàn kiểm tra liên quan đến những phản ánh của báo Tiền Phong.

Sau khi đi kiểm tra, Sở TN&MT Ninh Thuận có báo cáo gửi UBND tỉnh vào tháng 6/2022 cho biết Công ty Phước Nam - Ninh Thuận đã khai thác đất cát trái phép tại KCN Phước Nam dưới 5.000m3 (mức chỉ bị xử phạt hành chính - PV).

Nhưng khi Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (C05) - Bộ Công an vào cuộc điều tra thì phát hiện khối lượng khai thác đất cát Công ty Phước Nam - Ninh Thuận khai thác trái phép tại KCN Phước Nam lớn hơn gấp nhiều lần so với báo cáo của Sở TN&MT Ninh Thuận. Đến ngày 11/5/2023, C05 - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại KCN Phước Nam.

Sau đó, C05 chuyển hồ sơ vụ án cho Công an tỉnh Ninh Thuận điều tra. Nhưng do quan điểm đánh giá về chứng cứ của các cơ quan tố tụng tỉnh Ninh Thuận trong quá trình điều tra vụ án chưa thống nhất, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định của Bộ Xây dựng trong việc lập, điều chỉnh hạ tầng kỹ thuật.

Đến ngày 11/1/2024, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án vì chưa nhận được kết luận định giá và hết thời hạn điều tra.