Ninh Thuận sẽ phục hồi điều tra vụ khai thác đất cát trong Khu công nghiệp Phước Nam

TPO - Đại diện Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết sẽ phục hồi điều tra vụ khai thác đất cát trái phép tại Khu công nghiệp Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Trả lời PV Tiền Phong tại cuộc họp báo tình hình kinh tế - xã hội do UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức chiều 2/4, đại diện Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết sẽ phục hồi điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về khai thác tài nguyên trái phép xảy ra tại Khu công nghiệp (KCN) Phước Nam.

Trước đó, ngày 11/5/2023, Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại KCN Phước Nam. Sau đó, C05 chuyển hồ sơ vụ án cho Công an tỉnh Ninh Thuận điều tra.



Vị đại diện Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, quan điểm đánh giá về chứng cứ của các cơ quan tố tụng trong quá trình điều tra vụ án chưa thống nhất. Do đó, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định của Bộ Xây dựng trong việc lập, điều chỉnh hạ tầng kỹ thuật. Bên cạnh đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cũng đề nghị Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự của tỉnh này định giá giá trị khoáng sản. Đến ngày 11/1/2024, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án vì chưa nhận được kết luận định giá.

Đến cuối tháng 3 vừa qua, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã nhận được nhận được kết luận của Bộ Xây dựng và kết luận giám định của hội đồng định giá. Vì thế, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận sẽ ra quyết định phục hồi điều tra vụ án trong tháng 4 này.

Liên quan đến việc khai thác đất cát trong KCN Phước Nam, Tiền Phong đã có nhiều bài viết phản ánh. KCN Phước Nam được quy hoạch rộng 370ha, khởi công 15 năm nay nhưng chậm tiến độ nghiêm trọng. UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đồng ý cho chủ đầu tư KCN Phước Nam là Công ty Phước Nam - Ninh Thuận thu hồi hơn 387.000 m3 đất san lấp từ thi công các trục đường dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phước Nam giai đoạn 1 từ ngày 16/4 - 31/10/2022. Tuy nhiên, chủ đầu tư KCN Phước Nam đã tổ chức tận thu đất, rửa cát sử dụng vào thi công các tuyến đường khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Sau phản ánh của báo Tiền Phong, tháng 6/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận đã kết hợp với UBND huyện Thuận Nam tiến hành đo đạc tại thực địa và xác định khối lượng đất Công ty Phước Nam - Ninh Thuận đã khai thác tại giai đoạn 2 là khoảng 5.000 m3. Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn vận chuyển, tập kết đất về khu vực có hồ chứa nước thuộc giai đoạn hai của dự án để sàng, rửa lấy cát. Doanh nghiệp này còn lấy đất tại một số vị trí thuộc giai đoạn 2 của dự án để sàng và rửa cát.