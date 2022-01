Những thực phẩm 'đại kỵ' với rau thơm ai cũng phải biết

TPO - Có thể nói rằng, rau thơm là loại rau hấp dẫn, giúp cho bữa ăn gia đình thêm đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết ăn rau thơm đúng cách.

Đôi khi, chỉ vì thấy ngon miệng mà chúng ta bỏ qua những đặc tính cơ bản, có thể khi phạm những điều kỵ này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ. Dưới đây là một số điều cần lưu ý khi ăn rau thơm:

Rau mùi với thực phẩm nhiều vitamin K

Vitamin K chứa rất nhiều trong các loại thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày chẳng hạn như súp lơ, măng tây, trứng, cải bó xôi,... Trong khi đó, rau mùi lại có tác dụng phân hủy các enzym trên cơ thể.

Nếu ăn rau mùi với các thực phẩm giàu vitamin K, rau mùi có thể sẽ gây ảnh hưởng đến sự phân hủy và hấp thụ chất dinh dưỡng trong cơ thể. Hơn nữa, nếu sự kết hợp này diễn ra thường xuyên rất dễ khiến cơ thể sản sinh ra một số hóa chất, kích thích lượng lớn các tế bào trong cơ thể.

Rau mùi ăn cùng nội tạng động vật

Rau mùi rất giàu vitamin C, trong khi đó nội tạng động vật lại rất giàu protein và các chất dinh dưỡng. Ăn rau mùi với nội tạng động vật dễ khiến cơ thể sản xuất các ion đồng và sắt, làm giảm các giá trị dinh dưỡng trong thực phẩm. Không chỉ vậy, kết hợp 2 loại thực phẩm này với nhau còn làm tăng nguy cơ ngộ độc, thậm chí là dẫn đến ung thư nếu duy trì thói quen này trong thời gian dài.

Thịt lợn và rau thơm

Rau thơm tính ôn, hao khí trong khi thịt lợn ích khí, chính sự tương khắc này khiến cho hai loại thực phẩm khó kết hợp chế biến. Nấu thịt lợn bạn chỉ nên cho hành, ăn kèm với dưa muối hay đồ chua là được.

Rau răm với thịt gà

Rau răm có tác dụng rất tốt về tăng cường cơ bắp, thị lực. Tuy nhiên, hậu quả của việc ăn nhiều là khiến nam giới bị giảm ham muốn tình dục. Khi kết hợp với thịt gà thì chúng lại tạo nên chất có hại cho hệ tiêu hóa.

Rau kinh giới với thịt gà

Thịt gà không nên ăn cùng với rau kinh giới. Nguyên nhân là vì vị cay của kinh giới có tác dụng hạ huyết ứ. Khi kết hợp với thịt gà có tính ấm sẽ khiến cơ thể mắc chứng đau đầu, chóng mặt, ù tai, toàn thân run rẩy, ngứa ngáy trong đầu.

Muối vừng và kinh giới

Muối vừng có vị ngọt có tác dụng dưỡng can, dưỡng huyết khu phong, kinh giới vị cay tính ấm phá kết khí (ngăn không cho phong khí tụ) hạ ứ huyết. Do vậy, khi kết hợp cùng nhau tất sẽ ảnh hưởng đến can phong sinh chứng chóng mặt, ù tai hoặc run rẩy cả người và ngứa ngáy đầu não.

Mật ong kỵ với cây thì là

Mật ong và cây thì là, nếu vô tình kết hợp chúng trong một món ăn nào đó sẽ không tốt, có thể gây tổn thương gan, sưng hoặc đau mắt đỏ.

Đậu hũ (tào phớ) kỵ hành

Đậu hũ chứa nhiều can xi, hành chứa acid oxalic, hai thứ ăn chung sẽ tạo kết tủa, không dễ tiêu hóa hấp thu, có hại cho cơ thể.

Hành, hẹ ăn cùng với mật ong, thịt trâu, thịt bò, cua

Ăn kèm những thực phẩm trên với hành, hẹ dễ sản sinh ra các chất độc hại, gây nên tình trạng khó tiêu, đau bụng và dễ gây viêm dạ dày.