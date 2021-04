Những mỹ nhân gốc Việt sáng giá nhất Hollywood hiện nay

TPO - Lana Condor, Kelly Marie Trần, Jeannie Camtu Mai… là những mỹ nhân gốc Việt có chỗ đứng vững chắc và gây tiếng vang lớn tại Hollywood hiện nay.

Ngành giải trí luôn được biết đến là một trong những môi trường hấp dẫn nhất, nhưng cũng cạnh tranh khốc liệt nhất, với tốc độ đào thải kinh hoàng, dù ở bất kỳ quốc gia nào. Trong đó, Hollywood được xem là đích đến cao nhất, nơi mà hầu hết ngôi sao trên khắp thế giới đều muốn bước chân vào. Tuy nhiên, giấc mơ đó không dễ dàng đạt được, đặc biệt với các nghệ sĩ gốc Á.

Một trong những lý do nghệ sĩ gốc Á có “cửa hẹp” thành danh tại Hollywood là do tư tưởng phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính vẫn còn nặng nề. Dù nhiều năm qua xuất hiện nhiều phong trào đấu tranh đòi sự công bằng cho người da đen, da vàng và phụ nữ tại Mỹ, những cải thiện vẫn chỉ ở mức cầm chừng và vẫn còn mang tính hình thức, có phần khiêng cưỡng. Nhất là khi đại dịch COVID-19 bùng phát, tình trạng bài Á ngày càng nghiêm trọng.

Trong bối cảnh đó, vẫn có những mỹ nhân gốc Việt vượt qua định kiến, đấu tranh và nỗ lực từng ngày để đạt được thành tích đáng kể tại Hollywood.

Lana Condor

Lana Condor (SN 1997, tên khai sinh là Trần Đồng Lan), sinh ra tại Cần Thơ, sau đó được một gia đình nhập cư ở Mỹ nhận nuôi khi mới 5 tháng tuổi. Cha nuôi của cô là một nhà báo từng hai lần được đề cử giải Pulitzer và là cựu phó chủ tịch của Yahoo! Sports.

Cô bước chân vào làng giải trí Hollywood vào năm 2016, với bộ phim đầu tay là bom tấn “X-Men: Apocalypse" (Dị nhân: Khải huyền), thủ vai siêu anh hùng Jubilee.

Vai diễn giúp cô nổi danh trên toàn thế giới là nữ sinh gốc Á Lara Jean trong loạt phim “To All The Boys I’ve Loved Before” của Netflix, với ba phần vào các năm 2018, 2020 và 2021.

Ngoài ra, Lana cũng tham gia nhiều dự án cả điện ảnh và truyền hình khác như “Summer Night” (2019), series hành động “Deadly Class” (Lớp học sát thủ, 2018 – 2019) chiếu trên Syfy và Netflix, “Alita: Battle Angel” (Alita: Thiên thần chiến binh, 2019). Gần đây, người đẹp cũng xác nhận sẽ tham gia series mới của Netflix “Boo, Bitch”. Phim xoay quanh một nữ sinh trung học năm cuối bỗng chốc thành hồn ma sau một đêm.

Mới đây, cô được mời làm dẫn chương trình cho lễ trao giải Costume Designer Guild Awards lần thứ 23 để tôn vinh những nhà thiết kế phục trang diễn xuất ở Hollywood. Sự kiện diễn ra vào tối thứ Ba (13/4, giờ Mỹ) với hình thức trực tuyến.

Kelly Marie Tran

Kelly Marie Tran, tên Việt là Trần Loan, sinh năm 1989 tại thành phố San Diego, California. Cô bắt đầu được biết đến ở Hollywood với vai Rose trong “Star Wars: The Last Jedi” vào năm 2017. Cô chính là nữ diễn viên châu Á đầu tiên có vai chính trong dòng phim Star Wars kinh điển.

Star Wars mang đến danh tiếng cho Kelly, nhưng cũng khiến cô trở thành đề tài công kích từ những fans của bộ phim mang tư tưởng kỳ thị chủng tộc. Tuy vậy, người đẹp không bỏ cuộc mà lên tiếng đấu tranh và nhận được sự ủng hộ, bảo vệ từ những người hâm mộ chân chính, cũng như các đồng nghiệp ở Hollywood.

Năm 2019, Kelly tiếp tục tái xuất trong “Star Wars: The Rise of Skywalker”. Tuy nhiên, thời lượng cho nhân vật của cô, Rose Tico, chỉ chiếm 1 phút 16 giây, ít hơn khoảng 10 lần so với phần trước. Điều này khiến người hâm mộ và các nhà phê bình phản đối, cho rằng đạo diễn J.J. Abrams “thỏa hiệp” với những kẻ phân biệt chủng tộc.

Những khó khăn đó không khiến Kelly chùn bước. Gần đây, cô một lần nữa gây tiếng vang khi lồng tiếng cho công chúa Raya trong phim hoạt hình “Raya và rồng thần cuối cùng” của Disney. Bộ phim xoay quanh vị công chúa đầu tiên đến từ Đông Nam Á.

Ngoài nghề diễn, Kelly còn làm công việc sáng tạo những video phim ngắn cho show Jimmy Kimmel Live. Người đẹp cũng thử sức ở vai trò sản xuất phim. Tác phẩm nổi tiếng nhất của cô web series Ladies Like Us (2013), nội dung xoay quanh 2 người bạn có tính cách cổ quái, sở hữu bí mật đe dọa cả thế giới.

Bên cạnh đó, Kelly Marie Tran được vinh dự cùng 2 nam tài tử Mark Hamill và Oscar Isaac đọc danh sách đề cử và tên người chiến thắng ở hạng mục Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất của Oscar 2018.

Jeannie Mai

Jeannie Camtu Mai, còn được biết đến với tên Jeannie Mai, sinh ngày 4/1/1979), là một MC người Mỹ gốc Việt Nam. Cô được biết đến qua những chương trình như “How Do I Look?”, “Character Fantasy”, “The Real” (phiên bản gốc của chương trình “Chị em chúng mình” của Việt Nam), The Real, Asia’s Next Top Model, MC thảm đỏ Lễ trao giải Quả Cầu Vàng…

Với tư cách là một tư vấn thời trang, Jeannie từng xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình, trong đó có thể kể đến chuyên mục "Fashion Tips Today" của Today Show (đài NBC)… Năm 2019, cô được giao trọng trách dẫn hậu trường thảm đỏ Oscar.

Trước khi làm MC cho các chương trình truyền hình, cô là chuyên viên trang điểm, stylist, từng có cơ hội làm việc với Christina Aguilera, Alicia Keys...

Mới đây, Jeannie Mai chia sẻ những hình ảnh về hôn lễ ngọt ngào của cô và rapper Jeezy (43 tuổi). Lễ cưới diễn ra vào hồi tháng 3 tại nhà chung của cặp đôi ở Atlanta (Mỹ), với sự góp mặt của người thân và bạn bè thân thiết.

Trước đó, cô kết hôn với Freddy Harteis vào năm 2007. Cuộc hôn nhân của họ kéo dài 10 năm trước khi ly hôn vào tháng 10/2017. Hai người không có con chung. Rapper Jeezy chưa từng kết hôn trước đây, nhưng đã có 3 con với ba phụ nữ khác nhau.

Tú Oanh