Những kinh nghiệm đơn giản giúp vượt qua cơn đau bụng ngày 'đèn đỏ'

TPO - Đau bụng kinh là một hiện tượng phổ biến ở phụ nữ, gây ra nhiều khó chịu và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. May mắn thay, có rất nhiều cách đơn giản để giảm thiểu cơn đau này.

Đau bụng kinh còn gọi là thống kinh, là thuật ngữ y khoa chỉ tình trạng xuất hiện những cơn đau co thắt, cơn đau quặn ở vùng bụng dưới, thường xuất hiện trước và trong thời gian hành kinh do sự co bóp của tử cung. Đây là hiện tượng phổ biến trong chu kỳ kinh nguyệt ở nữ giới.

Bình thường, trứng sẽ rụng theo tính chất đều đặn hàng tháng. Trường hợp tinh trùng gặp trứng và thụ tinh, trứng đã thụ tinh sẽ di chuyển qua ống dẫn trứng để đến tử cung làm tổ và phát triển thành thai nhi. Nếu tinh trùng không gặp trứng và quá trình thụ tinh không xảy ra, tử cung sẽ co bóp để đẩy lớp niêm mạc và trứng ra khỏi cơ thể, được gọi là kinh nguyệt.

Khi thành tử cung co lại, mạch máu ở niêm mạc tử cung sẽ bị chèn ép, dẫn đến các mô trong tử cung bị thiếu oxy nên phóng ra các chất gây co thắt tử cung mạnh hơn khiến chị em cảm thấy đau hơn.

Bên cạnh đó, vào những ngày đầu hành kinh, cơ thể sẽ gia tăng sản xuất một chất trung gian hóa học khác có tên là prostaglandin. Chất này khiến cơ tử cung co bóp nhiều hơn với lực mạnh hơn, dẫn đến làm tăng mức độ đau trong khoảng thời gian này.

Theo Hiệp hội Sản Phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG), hơn ½ phụ nữ bị đau bụng kinh từ 1-2 ngày mỗi tháng. Thông thường cơn đau ở mức độ nhẹ, tuy nhiên ở một số phụ nữ xuất hiện cơn đau nghiêm trọng hơn khiến họ không thể thực hiện các hoạt động sinh hoạt và công việc thường ngày trong vài ngày.

Để giảm thiểu những cơn đau bụng kinh mỗi tháng, bạn có thể áp dụng những cách sau:

Chườm ấm là một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất để giảm đau bụng kinh. Nhiệt lượng từ túi chườm hoặc chai nước nóng sẽ giúp các mạch máu giãn nở, tăng cường lưu thông máu, và làm dịu các cơ bị co thắt. Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên chườm ấm vùng bụng dưới trong khoảng 15-20 phút, mỗi lần 2-3 lần/ngày. Ngoài ra, tắm nước ấm cũng là một phương pháp thư giãn hiệu quả, giúp giảm căng thẳng và cải thiện tuần hoàn máu. Bạn có thể thêm một vài giọt tinh dầu hoa oải hương hoặc tinh dầu bạc hà vào nước tắm để tăng cường hiệu quả thư giãn.

Massage nhẹ nhàng vùng bụng dưới theo chuyển động tròn cũng góp phần giảm đau và thư giãn cơ bắp. Bạn có thể tự thực hiện hoặc nhờ người khác hỗ trợ.

Các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, yoga, hoặc các động tác giãn cơ giúp giảm căng thẳng, cải thiện tuần hoàn máu và giảm đau bụng kinh. Tuy nhiên, nên tránh các bài tập quá mạnh trong những ngày đầu của kỳ kinh.

Chế độ ăn uống lành mạnh đóng vai trò quan trọng. Tăng cường thực phẩm giàu chất xơ như rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt giúp ổn định hormone và giảm viêm. Bổ sung các loại vitamin và khoáng chất như vitamin D, magiê, sắt cũng hỗ trợ giảm co thắt cơ và giảm đau. Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống có ga, cà phê và rượu để tránh tình trạng đầy hơi, khó tiêu và làm trầm trọng thêm cơn đau.

Uống trà thảo mộc như gừng, hoa cúc, bạc hà có tác dụng giảm đau, chống viêm và thư giãn cơ bắp. Ngoài ra, thuốc giảm đau không kê đơn như paracetamol hoặc ibuprofen có thể giúp giảm đau hiệu quả. Tuy nhiên, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Cuối cùng, trong những ngày này, hãy lắng nghe cơ thể và cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Việc ngủ đủ giấc, hạn chế hoạt động mạnh và dành thời gian thư giãn sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn và giảm thiểu các triệu chứng khó chịu..

Mặc dù đau bụng kinh là một hiện tượng phổ biến trong kỳ kinh nguyệt ở phụ nữ, tuy nhiên chị em cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, kiểm tra tìm nguyên nhân trong những tình huống sau đây:

Đau bụng kinh ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Đau bụng kinh kéo dài quá 3 ngày.

Đau lan rộng ra ngoài vùng bụng dưới.

Đau kèm theo sốt, buồn nôn, hoặc chảy máu kinh bất thường.

Việc theo dõi chu kỳ kinh nguyệt một cách cẩn thận sẽ giúp bạn dự đoán chính xác thời điểm bắt đầu kỳ kinh và chủ động chuẩn bị các biện pháp giảm đau trước. Bên cạnh đó, việc lựa chọn sản phẩm vệ sinh phù hợp như băng vệ sinh hoặc tampon có chất liệu mềm mại, thấm hút tốt sẽ giúp giảm thiểu sự khó chịu và tránh kích ứng da.