Những golfer nữ nổi bật góp mặt tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2023

Giải Vô địch golf Quốc gia năm 2023 - Cúp VinFast chính thức quay trở lại Vinpearl Golf Hải Phòng từ 8-11/8 tới đây với sự tham gia tranh tài của 154 golfer hàng đầu Việt Nam.

Giải Vô địch Golf Quốc gia là giải golf lâu đời nhất tại Việt Nam, năm nay là lần thứ 19 giải đấu được tổ chức. Bởi vậy, không ngạc nhiên khi Giải Vô địch Golf Quốc gia 2023 quy tụ những golfer chuyên nghiệp và nghiệp dư tài năng khắp cả nước tham dự.

Ngoài những cái tên nổi bật ở bảng nam, bảng nữ cũng quy tụ các golfer tên tuổi nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ, và cũng có khả năng cạnh tranh cho chức vô địch năm nay.

Đoàn Xuân Khuê Minh

Đoàn Xuân Khuê Minh là golfer trẻ quá quen mặt trong làng golf Việt. Golfer đến từ Hà Nội cũng chính là người giành chiến thắng tại giải đấu năm ngoái với -7 gậy, hơn người xếp thứ hai là Nguyễn Thảo My với cách biệt lên đến 13 gậy. Hơn nữa, -7 gậy cũng là thành tích tốt nhất một golfer từng đạt được trong lịch sử giải Vô địch Golf Quốc gia.

Phong độ của Khuê Minh thời gian gần đây cũng khá ấn tượng, khi golfer 20 tuổi đã xuất sắc vô địch bảng U21 nữ tại VJO 2023 với thành tích +2 gậy. Trước đó, Khuê Minh cũng đã cán đích ở vị trí thứ 2 chung cuộc tại VLAO 2023.

Có thể nói, Khuê Minh là một trong những nữ golfer dày dặn kinh nghiệm thi đấu trong thế hệ golf trẻ. Mục tiêu của cô gái Hà Nội khi đến với Giải Vô địch Golf Quốc gia 2023 không gì khác ngoài việc bảo vệ chiếc cúp vô địch đã giành được ở năm ngoái.

Danh hiệu vô địch:

- Nghiệp dư Quốc gia 2017

- Giải Vô địch Golf Đối kháng nghiệp dư Quốc gia năm 2019

- Giải Golf Quốc gia năm 2022 - Cúp VinFast tại Vinpearl Golf Hải Phòng

Lê Chúc An

Lê Chúc An là “mầm non” của làng golf Việt, và được kỳ vọng sẽ kế tiếp các đàn chị để trở thành golfer xuất sắc trong tương lai. Tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2022, Chúc An cũng gây ấn tượng khi là golfer đầu tiên ghi HIO.

Đầu tháng 7 năm nay, golfer 15 tuổi đã xuất sắc dẫn đầu vòng tuyển chọn Đội tuyển golf Quốc gia tham dự ASIAD-19 để giành tấm vé chính thức đại diện Việt Nam sang Hàng Châu (Trung Quốc) tranh tài vào tháng 9 tới. Cùng tháng, tại VLAO 2023, Chúc An cũng đã xuất sắc cán đích ở vị trí T3, khi chỉ xếp sau người đàn chị Đoàn Xuân Khuê Minh và nhà vô địch Mirabel Ting.

Cuối tháng 7, chính Chúc An cũng đã giành chức vô địch bảng U15 nữ tại VJO 2023. Với những thành tích tốt trong tháng 7, golfer sinh năm 2008 đã vươn lên vị trí 402 trên Bảng xếp hạng Golf Nghiệp dư Thế giới. Đến với Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2023, Chúc An được kỳ vọng sẽ tiếp nối phong độ ấn tượng của mình.

Danh hiệu vô địch:

- Vô địch Đối kháng Quốc gia năm 2022

- Vòng tuyển chọn Đội tuyển golf Quốc gia tham dự ASIAD-19

Ngô Bảo Nghi

Ngô Bảo Nghi là cái tên không còn xa lạ với người yêu golf Việt lâu năm. Cô đại diện cho thế hệ nữ golfer Việt Nam theo đuổi con đường golf chuyên nghiệp từ khi còn rất nhỏ.

Cô gái đến từ Vũng Tàu cũng đã giành chiến thắng 3 năm liên tiếp tại Giải Vô địch Golf Quốc gia từ 2009-2011. Bảo Nghi liên tiếp được khoác áo đội tuyển Quốc gia Việt Nam tham dự các kỳ SEA Games và ASIAD cho đến khi lứa golfer tiếp theo trưởng thành. Dù không đạt được thành tích nào đáng chú ý, cô vẫn là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh golf Việt Nam vẫn còn non trẻ.

Trở lại sau quãng thời gian nghỉ thi đấu để lập gia đình, tháng 7 năm nay, người mẹ hai con đã xuất sắc giành được tấm vé tới Hàng Châu cùng Đội tuyển golf Quốc gia tham dự ASIAD-19, sau chiến thắng đầy kịch tính trước golfer Ngô Vĩnh Hòa tại hố đấu playoff ở sân Vinpearl Golf Nam Hội An vừa qua.

Danh hiệu vô địch:

- Nữ Nghiệp dư Quốc gia 2009, 2010, 2011

- Vietnam Match Play 2009

Nguyễn Thảo My

Tìm hiểu về golf Việt, chắc hẳn người hâm mộ sẽ không thể bỏ qua cái tên Nguyễn Thảo My, golfer nổi danh khi tuổi đời còn khá trẻ. Thảo My đã gặt hái được những thành công tại Giải Vô địch Trẻ Quốc gia Mở rộng, giải Vô địch Nghiệp dư Quốc gia,... Ở tuổi 16, Thảo My đã có lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển Quốc gia thi đấu tại ASIAD 2014 cũng như các kỳ SEA Games 2015 và 2017.

Ở giải đấu năm ngoái, golfer 25 tuổi cũng đã cán đích ở vị trí thứ 2, và chỉ xếp sau Đoàn Xuân Khuê Minh đang có phong độ quá cao ở thời điểm đó. Trở lại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2023, Thảo My cũng được kỳ vọng sẽ tỏa sáng để giành chức vô địch sau 1 năm lỡ hẹn.

Danh hiệu vô địch:

- Giải Trẻ Quốc gia Mở rộng 2014, 2015, 2016

- Giải Nghiệp dư Quốc gia năm 2014, 2015, 2019

- Lexus Challenge 2022