Những gói thầu tiền tỷ ở các Cty thành viên TKV: Đúng quy trình hay bất thường?- Kỳ II: Không chỉ ở Cty Than Vàng Danh

TP - Công ty Than Vàng Danh không là duy nhất thành đối tác “ruột” của Công ty CP Tâm Đức Cẩm Phả mà nhiều công ty thành viên của Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam - TKV đều có dính dáng các gói thầu với công ty này. Có những gói thầu cung cấp thực phẩm lên đến gần 200 tỷ đồng.

Ôm trọn gói thầu quà tặng

Chỉ từ tháng 1/2023 đến 1/2024, Công ty CP Tâm Đức Cẩm Phả (địa chỉ: Số 20, Tổ 1, Khu Hai Giếng 1, Phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã liên tiếp trúng 4 gói thầu của Công ty Than Mạo Khê - TKV (địa chỉ: Khu Dân Chủ, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều - Quảng Ninh) với tổng trị giá gần 30 tỷ đồng. Những gói thầu này đều là quà tặng cán bộ công nhân viên.

Điều đáng nói, những gói thầu của công ty Than Mạo Khê đều có lý do tặng quà nhân ngày lễ Tết và các sản phẩm gần giống với Công ty Than Vàng Danh (đã nêu ở Kỳ I) như: quà tặng dịp Tết Quý Mão năm 2023 (trị giá hơn 5,8 tỷ đồng); quà tặng nhân dịp ngày Gia đình Việt Nam năm 2023 (trị giá hơn 6 tỷ đồng); quà tặng dịp chào mừng 87 năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ năm 2023 (trị giá hơn 5,8 tỷ đồng); quà tặng dịp Tết Giáp Thìn năm 2024 (trị giá hơn 11 tỷ đồng).

Tại buổi làm việc với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Tuân, Giám đốc Công ty vẫn khẳng định việc đấu thầu đều đúng quy định của nhà nước. Hơn nữa phía kiểm toán cũng không có ý kiến gì về những gói thầu này. Nhưng khi phóng viên yêu cầu cung cấp danh sách những gói thầu mà công ty đã ký với Cty Tâm Đức Cẩm Phả thì sau gần 2 tháng và nhiều lần gọi điện, phía Than Mạo Khê vẫn khất lần với nhiều lý do để né tránh không cung cấp.

Tiếp theo là Công ty Tuyển Than Hòn Gai - Vinacomin (địa chỉ: số 46, Đoàn Thị Điểm, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh) cũng có gói thầu với Công ty CP Tâm Đức Cẩm Phả khi nhà thầu này trúng gói thầu cung cấp bữa ăn giữa ca, bồi dưỡng hiện vật cho người lao động năm 2022 với tổng giá trị hơn 92 tỷ đồng. Mới đây nhất là gói thầu quà tặng nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 với trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc với đại diện Công ty Tuyển Than Hòn Gai, vị Chánh văn phòng Công ty này cũng liên tục khẳng định quy trình thực hiện gói thầu là đúng quy định. Nhưng khi được đề nghị cung cấp danh sách các gói thầu mà công ty này đã ký với Cty Tâm Đức Cẩm Phả thì qua “năm lần bảy lượt” đều bị từ chối khéo và không cung cấp như Than Mạo Khê. Sau đó PV Tiền Phong còn nhận được một số cuộc gọi của người quen nhờ “bỏ qua” cho công ty này.

“Thâu tóm” mảng thực phẩm

Không chỉ những gói thầu quà tặng “lên ngôi” mà nhiều gói thầu cung cấp thực phẩm có trị giá hàng chục tỷ đồng từ các công ty than cũng được Cty Tâm Đức Cẩm Phả “thâu tóm”. Bằng nhiều hình thức liên danh hoặc độc lập cung cấp, Cty Tâm Đức Cẩm Phả gần như ôm trọn mảng cung cấp thực phẩm tại một số công ty thành viên của TKV.

Trong số đó phải kể đến gói thầu cung cấp dịch vụ ăn công nghiệp và dịch vụ vệ sinh công nghiệp các khu nhà điều hành làm việc của Công ty Kho vận cảng Cẩm Phả - Vinacomin với tổng trị giá gần 51 tỷ đồng. Tuy là nhà thầu liên danh nhưng Cty Tâm Đức Cẩm Phả cũng chiếm không ít hạng mục trong gói thầu này.

Tiếp theo là Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin, chỉ trong 6 tháng, công ty này có liên tiếp 2 gói thầu và không ai khác Cty Tâm Đức Cẩm Phả là đơn vị trúng thầu. Gói thầu cung cấp lương thực, thực phẩm quý IV năm 2023 có giá thành hơn 15 tỷ đồng liên danh nhà thầu được ký vào tháng 9/2023. Đến tháng 1/2024, Cty Tâm Đức Cẩm Phả lại tiếp tục trúng thầu độc lập gói thầu mua sắm hàng hóa lương thực, thực phẩm 5 tháng đầu năm 2024 với giá thành hơn 25,4 tỷ đồng.

Nhưng giá trị của những gói thầu kể trên vẫn chưa bằng số lẻ của Công ty CP Tâm Đức Cẩm Phả đã trúng thầu với Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV. Tháng 6/2022, gói thầu cung cấp suất ăn cho người lao động trong công ty có trị giá gần 60 tỷ được Cty Tâm Đức Cẩm Phả ôm trọn. Sau đó 1 năm, Cty Tâm Đức Cẩm Phả tiếp tục trúng thầu gói thầu “khủng” của Cty Tuyển Than Cửa Ông với trị giá gần 193 tỷ đồng để cung cấp suất ăn cho người lao động trong công ty này.

Cty Tuyển Than Cửa Ông cũng nổi tiếng nhiều năm nay với độ “chịu chi” khi bỏ ra hàng tỷ đồng để mua vật phẩm tặng công nhân. Trong số đó phải kể đến những gói thầu trên dưới 5 tỷ mua cá song tặng cho công nhân. Liên tiếp từ năm 2022, 2023 và 2024, Cty Tuyển Than Cửa Ông đều tặng cán bộ công nhân cá song tươi nhân dịp Tết và những lùm xùm về giá thành của cá song thường bị công nhân tố đội giá khi đến tay họ.

Liên minh “quân xanh, quân đỏ”?

Qua tìm hiểu của PV Tiền Phong, người đứng đầu Công ty CP Tâm Đức Cẩm Phả là bà Phạm Thị Cúc. Công ty này được thành lập từ năm 2007 và trong khoảng thời gian từ năm 2020 về trước công ty này hoạt động kinh doanh trầm lắng. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu liên quan đến thực phẩm và một số ngành nghề phổ thông.

PV Tiền Phong đã liên hệ đặt lịch làm việc với bà Cúc về những gói thầu liên quan đến tập đoàn TKV nhưng vị Giám đốc từ chối với lý do đang nằm viện điều trị và sẽ cử trợ lý liên hệ trao đổi công việc. Địa điểm mà phóng viên được hẹn đến làm việc lại không phải trụ sở của Công ty CP Tâm Đức Cẩm Phả mà là trụ sở của Công ty TNHH Diệp Minh Thư (địa chỉ: số 430, Trần Phú, phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh).

“Khi phóng viên yêu cầu cung cấp danh sách những gói thầu mà công ty đã ký với Cty Tâm Đức Cẩm Phả thì sau gần 2 tháng và nhiều lần gọi điện, phía Than Mạo Khê vẫn khất lần với nhiều lý do để né tránh không cung cấp”.

Tại buổi làm việc, bà Phạm Thị Trang, Giám đốc Công ty TNHH Diệp Minh Thư xác nhận mình chính là trợ lý được bà Cúc giới thiệu và bà Trang là con dâu của bà Cúc. Công ty Diệp Minh Thư trước đó Giám đốc là ông Trần Thanh Tuấn (con trai ruột của bà Cúc và là chồng của bà Trang) nhưng được chuyển tên sang cho vợ là bà Phạm Thị Trang.

Vì không phải là người đại diện pháp luật của Công ty CP Tâm Đức Cẩm Phả nên bà Trang từ chối trả lời một số câu hỏi của phóng viên. Bà Trang vẫn khẳng định việc đấu thầu là đúng quy trình, đúng pháp luật.

Bà Phạm Thị Trang cũng xác nhận: Công ty CP Hạnh Nguyện do bà Trần Hoài Trang là con ruột của bà Cúc làm Giám đốc; Công ty CP Nguyên Hưng do bà Vũ Thị Thanh là em dâu của bà Cúc làm Giám đốc.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên, không chỉ những công ty trên do con cái, họ hàng bà Cúc đứng tên mà một số công ty khác như Công ty TNHH Bảo Minh Phát CP, Công ty TNHH MTV Đức Thắng đều là do người thân của bà Cúc nắm giữ.

Qua các hóa đơn mua bán hàng hóa qua lại, các công ty này đều có mối liên hệ mật thiết với nhau. Nhiều gói thầu của các công ty thành viên của TKV đều là những “gương mặt” quen thuộc này tham gia đấu thầu. Quen thuộc nhất là Công ty TNHH Diệp Minh Thư do con dâu bà Cúc nắm giữ luôn tham gia thầu cùng công ty của mẹ chồng hoặc đứng cùng liên danh trúng thầu.

(còn nữa)