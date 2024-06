Những điều cần lưu ý khi lái ô tô dưới trời mưa bão

TPO - Lái ô tô dưới trời mưa bão thường tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm. Dưới đây là một số lưu ý để đảm bảo an toàn cho tài xế lái xe trong điều kiện mưa bão, ngập đường.

Những ngày gần đây, Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc thường phải đối mặt với thời tiết mưa bão. Điều này không chỉ khiến mặt đường trơn trượt, ngập úng mà còn hạn chế tầm nhìn của lái xe, gây ra nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Chính vì vậy, các tài xế cần lưu ý một số điều sau nhằm tránh những rủi ro không đáng có khi lái ô tô dưới thời tiết mưa bão.

Bật đèn sương mù, đèn chiếu gần

Trong điều kiện mưa bão, tầm nhìn của người lái chắc chắn sẽ bị giảm sút đáng kể. Việc bật đèn sương mù và đèn chiếu gần (đèn cốt) là quan trọng bởi nó giúp hỗ trợ tăng khả năng quan sát cho người lái xe.

Ánh sáng từ đèn sương mù và đèn chiếu gần giúp người lái nhìn rõ hơn các vật cản, chướng ngại vật và các phương tiện khác trên đường. Đồng thời, bật đèn chiếu gần, đèn sương mù hay đèn định vị cũng giúp người khác dễ nhận biết được xe của bạn hơn, giảm nguy cơ gây xảy ra va chạm.

Đi chậm và chủ động phanh sớm

Bên cạnh việc bị hạn chế tầm nhìn, trời mưa sẽ khiến cho mặt đường trơn trượt, thậm chí ngập úng. Do đó, tài xế cần chú ý quan sát phía trước, rà phanh giảm tốc độ và đi chậm để đảm bảo an toàn.

Việc đi chậm sẽ giúp xe bám đường tốt hơn, giảm tải cho hệ thống phanh đang bị trơn trượt đồng thời dễ phát hiện các chướng ngại trên đường như nắp cống, nắp hố ga. Với các tình huống cần đạp phanh nên chủ động giảm tốc độ, rà phanh từ sớm, tránh phanh gấp có thể dẫn đến mất lái do lốp xe bị trượt vì đường trơn.

Giữ khoảng cách với xe phía trước

Trời mưa bão sẽ buộc các phương tiện phải giảm tốc độ và đi chậm, dẫn tới tắc đường. Nhưng kể cả khi đường thoáng, tài xế cũng không nên chạy bám đuôi hay bám quá sát xe phía trước. Nên giữ hoặc tăng cường khoảng cách với xe phía trước xa hơn bình thường để có thêm thời gian xử lý nếu xe phía trước phanh gấp.

Bên cạnh đó, cần hạn chế chạy gần hoặc song song với xe khác để tránh việc bị tạt hoặc tạt nước vào kính lái xe khác. Nếu muốn vượt, hãy kiên nhẫn chờ tới những nơi thoáng đãng, ít vũng nước.

Trong trường hợp cần chuyển làn, chuyển hướng cần quan sát thật kỹ phía sau, bật đèn tín hiệu và thực hiện chuyển làn, chuyển hướng từ từ. Tuyệt đối không đánh lái, chuyển làn, chuyển hướng đột ngột.

Không lội nước sâu quá gầm xe

Trời mưa lớn có thể khiến nhiều đoạn đường bị ngập sâu. Trước khi lái xe qua đường ngập nước, tài xế cần xác định được độ sâu mực nước. Nếu mực nước ngập cao qua sàn xe, không nên cho xe lội qua để tránh gây ảnh hưởng đến động cơ cũng như nguy cơ chết máy.

Nếu trong trường hợp bắt buộc phải đi qua, người lái cần lưu ý không đạp thốc và nên giữ ga đều, đi số thấp. Bởi khi đi qua đoạn nước ngập, nếu đạp thốc ga sẽ dễ làm nước tràn lên khu vực lưới tản nhiệt và đi vào ống hút gió.

Dừng hẳn xe nếu mưa quá to, gió giật mạnh

Khi mưa quá lớn, mật độ hạt mưa dày thì dù cần gạt nước có hoạt động hết công suất cũng không đủ để đảm bảo tầm nhìn cho người lái. Ngoài ra, khi trời mưa bão có gió lớn, các hàng cây bên đường có nguy cơ bị quật đổ, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.

Do đó trong trường hợp này, tài xế tốt nhất không nên cố đi tiếp. Thay vào đó nên tạm dừng, đỗ xe ở vị trí an toàn đợi trời bớt mưa rồi mới tiếp tục hành trình. Nên chọn những nơi cao ráo, thoáng đãng và không làm ảnh hưởng đến xe khác. Hãy tránh đỗ dưới gốc cây to khi trời mưa bão bởi các cây xanh có thể bị gãy cành, bật gốc và đổ vào xe.