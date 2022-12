Những cái nhất tại World Cup 2022

TPO - World Cup 2022 đã chính thức hạ màn với chức vô địch thuộc về ĐT Argentina. Dưới đây là những cái nhất tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 22.

Đội vô địch: Argentina.

Á quân: Pháp.

Vị trí thứ ba: Croatia.

Vị trí thứ tư: Morocco.

Vua phá lưới: Kylian Mbappe (Pháp, 8 bàn).

Cầu thủ xuất sắc nhất: Lionel Messi (Argentina).

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Enzo Fernandez (Argentina).

Thủ môn xuất sắc nhất: Emiliano Martinez (Argentina).

Giải thưởng fair-play: ĐT Anh.

Tổng số trận đấu: 64.

Tổng số bàn thắng: 172 (2,69 mỗi trận).

Số CĐV tới sân: 3.404.252 người (53.191 người/trận).

Cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất: Lionel Messi (Argentina), Ivan Perisic (Croatia), Harry Kane (Anh), Antoine Griezmann (Pháp) và Bruno Fernandes (Bồ Đào Nha), cùng có 3 đường chuyền “dọn cỗ” cho đồng đội lập công.

Cầu thủ lập hat-trick: Kylian Mbappe, Goncalo Ramos.

Tổng số quả phạt đền: 23 (thực hiện thành công 17 quả, 6 quả không thành công).

Cầu thủ phản lưới nhà: Nayef Aguerd (Morocco), Enzo Fernandez (Argentina).

Bàn thắng nhanh nhất trong 1 trận đấu Alphonso Davies (Canada) ở phút thứ 2 trận gặp Croatia.

Bàn thắng muộn nhất trong 1 trận đấu không có hiệp phụ: Mehdi Taremi (Iran) phút 90+13 ở trận gặp Anh.

Bàn thắng muộn nhất trong 1 trận đấu có hiệp phụ: Kylian Mbappe (Pháp) phút 118 trận gặp Argentina.

Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 bàn thắng: Kylian Mbappe (Pháp) 1 phút 34 giây ở trận gặp Argentina.

Đội ghi nhiều bàn thắng nhất: Pháp (16 bàn).

Đội ghi ít bàn thắng nhất: Bỉ, Đan Mạch, Qatar, Tunisia, Xứ Wales (cùng có 1 bàn).

Đội để thủng lưới nhiều nhất: Costa Rica (11 bàn).

Đội để thủng lưới ít nhất: Tunisia (1 bàn).

Đội có hiệu số bàn thắng bại tốt nhất: Anh (+9).

Đội có hiệu số bàn thắng bại tệ nhất: Costa Rica (-8).

Trận đấu có nhiều bàn thắng nhất: Anh 6-2 Iran.

Trận đấu có cách biệt lớn nhất: Tây Ban Nha 7-0 Costa Rica.

Trận đấu có nhiều khán giả tới sân nhất: Argentina vs Mexico, Argentina vs Croatia, Argentina vs Pháp, đều diễn ra trên sân Lusail và có 88.966 người dự khán.

Đội giữ sạch lưới nhiều nhất: Morocco (4 trận).

Đội giữ sạch lưới ít nhất: Canada, Đức, Ghana, Nhật Bản, Qatar, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Xứ Wales (không có trận nào).

Đội giữ sạch lưới liên tiếp nhiều nhất: Anh (3 trận).

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng và kiến ​​tạo nhất: Kylian Mbappe (Pháp, 8 bàn, 2 kiến ​​tạo), Lionel Messi (Argentina, 7 bàn, 3 kiến ​​tạo).

Thủ môn giữ sạch lưới nhiều nhất: Yassine Bounou (Morocco), Emiliano Martinez (Argentina), Jordan Pickford (Anh), cùng có 3 trận.

Thủ môn giữ sạch lưới liên tiếp nhiều nhất: Jordan Pickford (Anh, 3 trận).

Cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn: Pepe (Bồ Đào Nha, 39 tuổi 283 ngày) ở trận gặp Thụy Sĩ.

Cầu trẻ tuổi nhất ghi bàn: Gavi (Tây Ban Nha, 18 tuổi, 109 ngày) ở trận gặp Costa Rica.

Đội tuyển có nhiều trận thắng nhất: Pháp (5 trận).

Đội tuyển có ít trận thắng nhất: Canada , Đan Mạch, Qatar, Serbia, Wales (0 trận).

Đội tuyển có nhiều trận thua nhất: Canada, Qatar (3 trận).

Đội tuyển có ít trận thua nhất (không tính luân lưu): Hà Lan (0 trận).

Đội tuyển có nhiều trận hoà nhất (không tính luân lưu): Croatia (4 trận).

Đội tuyển có ít trận hoà nhất: Australia, Canada, Costa Rica, Ghana, Iran, Bồ Đào Nha, Qatar, Saudi Arabia, Senegal, Thụy Sĩ (0 trận).

Đội tuyển giành được nhiều điểm nhất vòng bảng: Anh , Morocco, Hà Lan (7 điểm).

Đội tuyển giành được ít điểm nhất vòng bảng: Canada, Qatar (0 điểm).

Ngôi sao đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận nhiều nhất: Lionel Messi (Argentina, 5 lần).

Cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân thi đấu: Atiba Hutchinson (Canada, 39 tuổi 298 ngày) ở trận gặp Morocco.

Cầu thủ trẻ nhất ra sân thi đấu: Youssoufa Moukoko (Đức, 18 tuổi 3 ngày) ở trận gặp Nhật Bản.

HLV cao tuổi nhất giải: Louis van Gaal (Hà Lan ), 71 tuổi 123 ngày ở trận tứ kết với Argentina.

HLV trẻ nhất: Lionel Scaloni (Argentina ), 44 tuổi 190 ngày ở trận ra quân gặp Saudi Arabia.