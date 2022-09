Những cách bảo vệ ô tô khi mưa bão

TPO - Mưa bão tại Việt Nam luôn gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, con người. Vì vậy, mỗi khi gặp hiện tượng khí hậu này, mọi người thường khẩn trương chuẩn bị đồ ăn, thức uống và sơ tán khỏi vùng tâm bão. Ngoài ra, đối với những ai sử dụng ô tô, chủ sở hữu cần phải lưu ý những điều dưới đây để bảo vệ xe hơi khi bão lũ ập tới.

Đỗ xe trong khu vực có mái che

Nếu không có nhà để xe và thường xuyên phải đậu xe bên ngoài, chủ sở hữu cần tìm bãi đỗ xe có mái che. Chúng ta có thể tận dụng mái hiên từ một tòa nhà hoặc có thể là gara đỗ xe công cộng để cất ô tô cho đến khi cơn bão đi qua. Đặc biệt, khi tình cờ lái xe vào khu vực tâm bão do không cập nhật thông tin thời tiết trước chuyến đi, tài xế cần tìm một trạm xăng hoặc các khu vực an toàn khác để lưu trú, không nên cố chấp vượt bão.

Để bảo vệ phương tiện khỏi tình trạng ngập nước, chủ xe cần đưa chúng đến nơi đỗ ở vị trí cao. Trường hợp phải chống lũ ngay tại chỗ, chúng ta cần kê, kích xe lên cao hẳn khỏi mức nước ngập.

Đổ đầy bình xăng

Nếu bạn phải sơ tán, chủ sở hữu cần đảm bảo có đủ xăng để thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Cùng với đó, các trạm xăng có thể sẽ rất đông hoặc không hoạt động do ảnh hưởng của bão. Do đó, chủ động từ ban đầu sẽ giúp người dùng ô tô yên tâm, có đủ xăng để đề phòng các trường hợp khẩn cấp xuyên suốt cơn bão.

Không để giấy tờ, vật dụng giá trị cao trong ô tô

Trong suốt cơn bão, không điều gì có thể đảm bảo phương tiện sẽ an toàn tuyệt đối. Do đó, ngoài việc để xe ở nơi an toàn, chủ sở hữu cũng cần cất giữ những giấy tờ và vật dụng giá trị cao đang có trong xe hơi. Những giấy tờ như đăng ký, bảo hiểm, giấy phép lái xe và thậm chí các giấy tờ cá nhân nên được cất ở nơi khô ráo khi bão đến.

Tránh đậu xe dưới gốc cây, đường dây điện hoặc ở những khu vực trũng thấp

Khi có bão, cây cối và đường dây điện thường bị đổ, vì vậy tốt nhất chủ phương tiện nên tránh những thiệt hại có thể xảy ra từ chúng. Nếu không có khả năng tiếp cận những bãi để xe có mái che, chúng ta cần phải gia cố phần nóc và kính lái bằng các dụng cụ như chăn, gối, thùng xốp, bạt phủ xe chuyên dụng để giảm thiểu rủi ro. Tài xế nên di chuyển ô tô của bạn lên khu vực cao hơn hoặc chọn một vị trí bên cạnh một bức tường vững chắc để cản gió.

Chụp hình ảnh xe trước khi bão đến

Trước một cơn bão lớn, một trong những điều quan trọng nhất là chụp ảnh nội và ngoại thất để chứng tỏ chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn. Nếu nó bị tổn thất do bão, chủ sở hữu sẽ dễ dàng đưa ra những bức ảnh về tình trạng xe để làm bằng chứng, giúp các công ty bảo hiểm ô tô hoàn thành việc bồi thường tổn thất cho phương tiện nhanh chóng hơn.

Tìm hiểu về bảo hiểm ô tô

Khi mùa mưa bão đến, chủ xe nên nói chuyện với đại lý bảo hiểm phương tiện để nắm rõ những điều khoản bồi thường nếu xảy ra tình huống xấu. Đồng thời, chúng ta cũng cần xem xét kỹ với bảo hiểm khu nhà (chung cư) để biết quyền lợi bồi thường khi xảy ra sự cố thiên tai ảnh hưởng đến phương tiện lưu trú.