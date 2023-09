Nhu cầu xuất ngoại của khách Việt cao nhất khu vực

TP - Bước sang các tháng cuối năm, tua du lịch nước ngoài vào mùa đắt khách. Việt Nam nằm trong số những quốc gia có nhu cầu du lịch nước ngoài cao nhất khu vực. Các công ty lữ hành nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tung ra nhiều tua tuyến phù hợp với từng phân khúc.

Nhu cầu tăng cao

Sau kỳ nghỉ hè, nhu cầu du lịch của khách Việt thay đổi. Mùa cao điểm của du lịch nội địa đã qua, nhường chỗ cho những kế hoạch du lịch nước ngoài. Theo dữ liệu nghiên cứu về mức độ quan tâm trên tính năng Google tìm kiếm, tỷ lệ người Việt Nam có mong muốn du lịch nước ngoài trong quý 2/2023 tăng khoảng 170% so với cùng kỳ năm 2019. Việt Nam nằm trong số những quốc gia có nhu cầu du lịch nước ngoài cao nhất khu vực, chỉ đứng sau Thái Lan và Singapore.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Cty du lịch Best Price nhận định, trong ba tháng hè, các điểm đến không cần xin visa như Thái Lan, Singapore, Bali (Indonesia)… luôn tấp nập du khách Việt Nam tham quan theo dạng tự túc và đặt tua.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng nhận được sự quan tâm lớn, do các điểm đến ở quốc gia tỷ dân chính thức mở cửa hoàn toàn cho khách du lịch. Một số điểm đến mới được khai thác trở lại thu hút đông đảo khách Việt như Hà Khẩu, Bình Biên, Mông Tự... Khách du lịch tới đây không cần hộ chiếu, chỉ cần làm sổ thông hành tại cửa khẩu.

“Khách Việt quan tâm ngày một nhiều đến các tua nước ngoài, bởi giá thành hợp lý, chuẩn bị giấy tờ đơn giản. Mùa thu đông năm nay, du khách có thêm lựa chọn là các tuyến điểm Trung Quốc - đất nước này đang bước vào mùa lá đỏ ấn tượng không kém Hàn Quốc hay Nhật Bản, châu Âu. Du lịch Trung Quốc có chi phí tiết kiệm, nhiều cảnh quan đẹp”, ông Bùi Thanh Tú gợi ý. Các nước châu Âu cũng là lựa chọn ưa thích trong mùa thu của tệp khách hàng chi trả cao, thích du lịch nghỉ dưỡng, tận hưởng.

Đại diện Cty Vietravel chi nhánh Hà Nội chia sẻ, những ngày qua nhiều khách Việt quan tâm và đăng ký tua châu Âu mùa thu. “Năm nay, nhiều du khách có xu hướng lựa chọn các hành trình tua đi qua Thụy Sĩ, Ý. Các Cty lữ hành quốc tế chú trọng xây dựng sản phẩm liên tuyến Tây Âu đa dạng, với nhiều trải nghiệm mới như thăm cánh đồng cối xay gió Zaanse Schans, địa điểm quay phim Hạ cánh nơi anh (Thụy Sĩ), thị trấn cổ Colmar (Pháp)...”, lãnh đạo Vietravel nói.

Khôi phục tần suất bay quốc tế Đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng cao của du khách, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines tiếp tục tăng tần suất trên nhiều đường bay tới châu Âu, Úc và Trung Quốc, qua đó khôi phục gần 90% tần suất mạng bay quốc tế. Từ ngày 23/9, Vietnam Airlines tăng tần suất đường bay giữa Hà Nội và Bắc Kinh từ 3 chuyến lên 4 chuyến/tuần. Các đường bay giữa Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Quảng Châu, Thượng Hải tiếp tục được khai thác với tần suất 1 chuyến/ngày. Từ ngày 29/10, hãng tăng tần suất đồng loạt trên nhiều đường bay đến Úc và châu Âu. Số lượng chuyến bay giữa Hà Nội và Melbourne (Úc) được tăng từ 2 lên 3 chuyến/tuần. Đường bay đi Anh sẽ tăng từ 5 lên 7 chuyến/tuần, xuất phát từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Đường bay đi Đức cũng tăng tần suất từ 6 lên 7 chuyến/tuần với các chuyến bay xuất phát từ Hà Nội vào tất cả các ngày trong tuần.

Chiều du khách hết nấc

Các tua tuyến du lịch nước ngoài vào dịp thu đông được chia theo nhiều phân khúc, dựa trên khu vực du lịch và ngân sách của du khách. Ông Bùi Thanh Tú cho biết, ở châu Á, một nhóm du khách chọn du lịch Đông Nam Á với các nước Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia… có chi phí rẻ, không cần visa. Trong khi nhóm khách hàng thuộc phân khúc cao cấp hơn sẽ đi Đông Bắc Á, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Khách chọn tua Nhật Bản và Hàn Quốc chiếm đa số, bởi tháng 10 và 11 là mùa đẹp nhất để ngắm lá đỏ, lá vàng tại hai quốc gia này. Lịch khởi hành vào mùa thu 2023 của các tua do cty du lịch Best Price xây dựng dự đoán nhiều gấp khoảng hai lần so với năm 2019 - trước dịch COVID-19.

Bà Vũ Thị Bích Huệ, Trưởng phòng Truyền thông Marketing của Cty Flamingo Redtours cho biết, chùm tua các nước Đông Bắc Á đang thu hút đông đảo sự quan tâm của du khách Việt Nam. “Mùa lá đỏ trở thành một thương hiệu du lịch nổi tiếng của các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)… thu hút sự chú ý của du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)… là những điểm đến được du khách Việt yêu thích nhất trong mùa thu năm nay”, bà Nguyễn Thị Bích Huệ nêu.

Thủ tục đơn giản, đa dạng sản phẩm du lịch luôn là những điểm cộng giúp Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc trở thành thị trường thu hút khách Việt nhất. Nhiều công ty chào bán những tua mùa thu truyền thống với mức giá thấp như tua Tokyo - Osaka (Nhật Bản) 4 ngày với giá 10 triệu đồng mỗi khách (đã bao gồm vé máy bay, khách sạn 3 sao, visa, hướng dẫn viên), Đài Loan (Trung Quốc) 5 ngày trọn gói từ 10 triệu đồng, Hàn Quốc 4 ngày trọn gói 13 triệu đồng, Nhật Bản 11 triệu đồng.

“Chùm tua mùa thu Nhật Bản của Flamingo Redtours đang nhận được sự quan tâm lớn từ du khách. Không chỉ bởi giá tốt nhất thị trường mà sản phẩm đa dạng, đáp ứng tối đa mọi nhu cầu của du khách”, bà Bà Vũ Thị Bích Huệ nói. Bên cạnh những tua du lịch với giá ưu đãi, các Cty lữ hành lớn tiếp tục tung ra những tua hướng tới nhiều trải nghiệm cho du khách như tắm onsen, thưởng thức bò kobe, trà đạo… ở Nhật Bản, tham dự lễ hội âm nhạc, giao lưu với thần tượng tại Hàn Quốc.

Cty du lịch Vietravel dịp này cũng mang đến chương trình khuyến mại với chùm tua khởi hành trong tháng 9 đến tháng 11. Các tua nước ngoài được yêu thích có thể kể đến: tua đi Singapore 4 ngày 3 đêm có giá 11,9 triệu đồng/khách, tua đi Thái Lan dài 5 ngày 4 đêm có giá chưa tới 6 triệu đồng/khách, tua đi Mỹ qua các thành phố Seattle - Los Angeles - Hollywood - San Diego có giá 89,9 triệu đồng/khách…