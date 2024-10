Nhóm nhạc huyền thoại Michael Learns To Rock đến Việt Nam

TPO - Michael Learns To Rock, nhóm nhạc huyền thoại của Đan Mạch chính thức có đêm diễn đặc biệt Take Us to Your Heart tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM) vào ngày 17/11.

Michael Learns To Rock được biết đến với những ca khúc mới cùng giai điệu nổi tiếng đi vào lòng người như Someday, Sleeping child, Comlicated heart, Paint my love, Take me to your heart, Love will never lie, 25 Minutes…Những ca khúc một thời làm mưa làm gió này được cất lên bởi những chàng trai mang phong cách biểu diễn lãng tử, nhẹ nhàng tạo nên bầu không khí âm nhạc sâu lắng, đầy hoài niệm và phấn khích cho tất cả khán giả trên thế giới thời gian qua. Tại đêm diễn ở TPHCM, người yêu nhạc Việt sẽ bất ngờ với những ca khúc mới lần đầu nhóm giới thiệu.

Đêm diễn duy nhất tại TPHCM của Michael Learns To Rock nằm trong tour lưu diễn âm nhạc châu Á 2024 của nhóm có chủ đề Take Us To Your Heart qua 6 nước Indonesia, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Việt Nam.

Riêng chương trình biểu diễn của Michael Learns To Rock tại TPHCM được nhóm đăng ký với một danh sách 24 ca khúc hứa hẹn thêm một lần nữa làm thổn thức trái tim người yêu nhạc Việt Nam.

Thành lập năm 1988, Michael Learns To Rock là nhóm nhạc gồm các thành viên người Đan Mạch "chuyên trị" dòng nhạc pop, rock ballad nhẹ nhàng, sâu lắng chinh phục hàng triệu khán giả trên toàn thế giới suốt hơn 25 năm qua.

Đến nay, nhóm đã bán được hơn 11 triệu bản khắp toàn cầu với 2 thị trường chính là khu vực Scandinavia (Bắc Âu) và châu Á. Trong đó, những bài hát nhanh chóng trở thành bản hit của Michael Learns To Rock ngay từ thập niên 90 như The Actor, Sleeping Child, Take Me To Your Heart, That’s why.

Theo ban tổ chức, toàn bộ các hạng vé tour diễn Take Us To Your Heart Asia Tour của Michael Learns To Rock đều là ghế ngồi. Trong đó, sự kiện được chia ra nhiều hạng vé từ CAT 4 (850.000 đồng) đến VVIP (4.500.000 đồng).

Vé của đêm diễn được phân phối trực tuyến và mở bán từ 10h ngày 4/10. Đêm diễn lần này hứa hẹn mang lại những cảm xúc mới, dấu ấn mới khó phai trong lòng cộng đồng fan yêu Michael Learns To Rock tại Việt Nam.