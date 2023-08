Nhiều xe đầu kéo chở quặng từ Lào về Việt Nam bị xử phạt

TPO - Hơn 30 xe đầu kéo chở quặng từ Lào về Việt Nam trên tuyến Quốc lộ 7 đã bị xử phạt với nhiều lỗi khác nhau như chạy quá tốc độ, dừng đỗ không hợp lý,…

Ngày 11/8, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Nghệ An cho hay, nhiều xe đầu kéo chở quặng từ Lào về Việt Nam trên tuyến Quốc lộ 7 (Nghệ An) đã bị xử phạt với nhiều lỗi khác nhau.

Thời gian gần đây, người dân dọc tuyến Quốc lộ 7 liên tục phản ảnh về việc từng đoàn xe đầu kéo chạy quá tốc độ, dừng đỗ sai quy định, gây tai nạn nghiêm trọng cho người và các phương tiện tham gia giao thông...

Tiếp nhận phản ánh, Tổ công tác đặc biệt của Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm như chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, trong cơ thể có chất ma tuý… trên tất cả các tuyến đường, địa bàn quản lý.

Trong đó, Quốc lộ 7 và các tuyến đường bộ đấu nối vào Quốc lộ 7 được xác định là một trong những tuyến đường trọng điểm, với mục tiêu xử lý vi phạm liên quan đến xe ô tô đầu kéo chở quặng từ Lào về.

Kết quả, từ ngày 27/7 đến ngày 10/8, tổ tuần tra đặc biệt của Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát cơ động đã phát hiện, xử lý hơn 30 trường hợp vi phạm các lỗi dừng đỗ sai quy định, tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường,..

Với việc tuần tra kiểm soát 24/24h và khi qua Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn xe đã được cân tải trọng nên lỗi vi phạm quá tải không còn xảy ra. Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An xác định phải tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm với quan điểm "không có vùng cấm, ngoại lệ".