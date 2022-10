Nhiều vùng trên cả nước đón thời tiết xấu

TPO - Miền Bắc, miền Trung tiếp tục mưa lớn, kéo theo nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Các khu vực khác mưa dông vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Do tác động của không khí lạnh yếu, kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nên ngày và đêm nay (2/10), khu vực trung du, đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 30-50mm, có nơi trên 80mm, riêng khu vực phía Nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Bắc Trung Bộ mưa 50-80mm, có nơi trên 100mm.

Nhiệt độ thấp ở các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ hôm nay từ 23-26 độ C, vùng núi cao dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Các khu vực khác ở Bắc Bộ mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1.

Dự báo từ đêm nay, mưa giảm nhanh ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Sang ngày mai (3/10), miền Bắc và Bắc Trung Bộ chỉ còn mưa rào và dông cục bộ một vài nơi, riêng Đông Bắc Bộ có thể mưa rào rải rác. Dự báo từ 7/10, miền Bắc có thể đón đợt mưa dông mới.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Mưa dông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Lũ lụt ở các tỉnh Thanh Hóa – Hà Tĩnh Tình trạng ngập lụt tại các huyện Quỳnh Lưu, Đô Lương, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Nam Đàn (Nghệ An), Nghi Xuân, Hương Sơn, Hương Khê, Đức Thọ, Vũ Quang (Hà Tĩnh) giảm dần. Riêng tại Thanh Hóa, hôm nay trên các sông có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ các sông nhỏ, thượng lưu sông Mã lên mức BĐ1 và trên BĐ1, hạ lưu sông Mã ở dưới mức BĐ1. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở trung du, vùng núi, ven sông các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, đặc biệt các huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Thanh Chương (Nghệ An); Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang (Hà Tĩnh). Đề phòng sự cố các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.