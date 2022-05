Nhiều trường hợp náo loạn đường phố trong đêm mừng chiến thắng của tuyển U23

TPO - Hàng chục trường hợp điều khiển xe độ chế, nẹt pô inh ỏi, di chuyển thành đoàn, không đội mũ bảo hiểm… đã bị CSGT TPHCM xử phạt trong đêm 22/5.

Sáng 23/5, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) Công an TPHCM cho biết, các đội, trạm trực thuộc đơn vị này đã xử phạt nhiều trường hợp lợi dụng việc xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá nam U23 để cố tình chạy xe gây rối trật tự công cộng, vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, đêm 22/5, ngay sau khi U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Thái Lan ở bộ môn bóng đá nam SEA Games 31, người dân ùn ùn đổ về các tuyến đường ở trung tâm TPHCM để ăn mừng. PC08 đã triển khai lực lượng điều tiết, tạo điều kiện cho người dân di chuyển, cổ vũ, ăn mừng chiến thắng.

Tuy nhiên, có một bộ phận thanh thiếu niên lợi dụng thời điểm này để điều khiển xe di chuyển thành đoàn, sử dụng xe độ, chế không bộ phận giảm thanh nẹt pô inh ỏi gây náo loạn đường phố,…vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong đêm 22/5, các đội, trạm CSGT trực thuộc PC08 đã xử lý 109 trường hợp vi phạm. Trong đó, các lỗi phổ biến là người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt mức cho phép (9 trường hợp), không đội mũ bảo hiểm (32 trường hợp), không bộ phận giảm thanh (21 trường hợp), di chuyển thành đoàn (2 trường hợp), đi vào đường cấm (3 trường hợp),…

Theo PC08, nhận định trong ngày diễn ra trận chung kết của Đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, các đối tượng thanh thiếu niên sẽ lợi dụng cổ vũ chiến thắng của Đội tuyển U23 Việt Nam để điều khiển “xe độ” chạy xe gây rối trật tự công cộng (TTCCC), đua xe trái phép trên địa bàn Thành phố.

Chính vì vậy, PC08 đã chủ động xây dựng các phương án huy động tối đa lực lượng, phương tiện, mặt khác phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành (Công an quận, huyện, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, lực lượng Thanh niên xung phong) làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, không để xảy ra ùn tắc giao thông, tạo điều kiện cho nhân dân cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam được an toàn, thông suốt.

Theo đó, vào trước thời điểm diễn ra trận đấu có đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam tham gia, các Đội, Trạm thuộc PC08 đã huy động một Tổ tuần tra kiểm soát để nắm tình hình trên các tuyến đường đảm trách, trong đó đặc biệt lưu ý những địa điểm phức tạp có các quán cà phê, tụ điểm xem bóng đá.

Trên cơ sở đó, các đơn vị nhanh chóng báo cáo tình hình về Ban Chỉ huy Phòng để có chỉ đạo kịp thời, bảo đảm các phương án triển khai đem lại hiệu quả cao.

Trong thời gian diễn ra trận đấu, các Đội, Trạm thuộc PC08 đã phối hợp với lực lượng Thanh niên xung phong thực hiện công tác phân luồng từ xa, điều hòa giao thông, kiên quyết không cho các tốp cổ động viên tập trung quá đông, di chuyển vào khu vực trung tâm thành phố gây mất trật tự công cộng.

Sau khi kết thúc trận đấu, các Tổ Tuần tra kiểm soát theo sự điều động của Ban Chỉ huy PCC08 được tăng cường tại những khu vực, địa bàn có tình hình phức tạp, điểm nóng về trật tự giao thông; phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng quá khích, lợi dụng việc cổ động cho Đội tuyển U23 Việt Nam để gây mất trật tự công cộng, tụ tập đua xe trái phép, đồng thời kết hợp kiểm tra hành chính, xử lý vi phạm.