Nhiều quan chức LĐBĐ Trung Quốc bay ghế sau trận thua Việt Nam?

TPO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nên đêm 3 - 4/2, Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.