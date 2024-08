Nhiều người thiệt mạng do coi thường lũ lụt

TPO - Trong những ngày qua, mưa to kéo dài khiến nước dâng cao làm nhiều công trình kho tàng, nhà cửa hư hỏng, giao thông tê liệt, hoa màu nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Tại các sông suối, đập tràn nước lên bất ngờ khiến nhiều người bị lũ cuốn trôi, tử vong.

Cụ thể, trưa 24/8, cháu Hà Yến N. (SN 2013), học sinh lớp 5 Trường Tiểu học xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng cùng với chị họ là Hoàng Thị Thúy (sinh năm 2012) rủ nhau ra ngầm nước chơi. Không may hai cháu bị trượt chân ngã xuống dòng nước chảy mạnh. Cháu Hoàng Thị Thủy bám được vào cành cây nên được cứu kịp thời, còn cháu N. bị nước cuốn đi. Đến trưa 26/8 mới tìm thấy thi thể người gặp nạn.

Trưa 23/8 một nam thanh niên (được xác định là người địa phương) dù được lực lượng chức năng và nhiều người dân can ngăn nhưng vẫn cố tình vượt rào chắn, di chuyển phương tiện mô tô qua ngầm tràn, theo hướng từ xã Phúc Tân, thành phố Phổ Yên sang xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Do nước to, mưa lũ, lưu lượng nước qua tràn rất lớn nên nam thanh niên bị cuốn trôi. Hiện lực lượng chức năng đang tìm kiếm người mất tích.

Tương tự, đêm 23/8 sau khi đi ăn cỗ từ làng bên thuộc xã Quang Vinh (huyện Trùng Khánh, Cao Bằng) trở về nhà, ông Vi Văn Thanh (SN 1966) và ông Dương Văn Thông (SN 1994, cùng trú tại xóm Cả Poóc, xã Mã Ba, huyện Hà Quảng, Cao Bằng) thấy trời tối, mưa lớn, nước chảy xiết nhưng vẫn dắt xe qua đoạn ngập úng. Cả 2 người không may trượt xuống đám ruộng cạnh đường và bị nước lũ cuốn trôi. Đến nay, sau 3 ngày tìm kiếm vẫn chưa thấy tung tích 2 người gặp nạn kể trên.

Hiện nay, mặc dù trời đã ngớt mưa nhưng thời tiết diễn biến bất thường, lãnh đạo địa phương các tỉnh miền núi phía Bắc đề nghị các đơn vị chức năng phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc phương châm "4 tại chỗ”, duy trì lực lượng chủ chốt, duy trì trực, tìm kiếm 24/24h, triển khai mọi biện pháp nghiệp vụ với mục tiêu tìm kiếm các nạn nhân.

Đồng thời Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân, không nên mất cảnh giác, qua lại những khu vực ngập sâu nguy hiểm, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.