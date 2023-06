Nhiều dự án bất động sản phải sang tên, đổi chủ

TPO - Thị trường bất động sản khó khăn kéo theo những thương vụ sang tên, đổi chủ. Trong đó, nhiều chủ đầu tư trong nước đã phải bán bớt dự án hoặc cổ phẩn dự án cho các doanh nghiệp nước ngoài để duy trì hoạt động.

2 khách sạn ở TPHCM đổi chủ

Tập đoàn Jones Lang Lasalle (JLL) vừa phát đi thông cáo đã tư vấn thành công một danh mục đầu tư gồm 3 khách sạn ở Đông Nam Á. Theo đó, doanh nghiệp phát triển bất động sản ở Thái Lan là Everland đã chi hơn 106 triệu USD để mua lại 3 khách sạn thuộc sở hữu của Strategic Hospitality Holdings Limited (SHH) - công ty con của Tập đoàn Thái Lan Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (SHREIT).

Danh sách này gồm: Khách sạn 3 sao Ibis Saigon South, khách sạn 4 sao Capri by Frasers cùng tọa lạc ở quận 7 (TPHCM, Việt Nam) và khách sạn 5 sao Pullman Jakarta Central Park ở phía Tây thủ đô Jakarta của Indonesia.

Trong đó, Pullman Jakarta Central Park và ibis Saigon South được bán cùng với quyền quản lý của Accor đối với thương hiệu Pullman và ibis. Riêng Capri by Fraser được bán với quyền sở hữu bỏ trống.

Năm 2020, công ty Thái Lan rao bán quyền sở hữu 3 khách sạn trên do những khó khăn vì dịch COVID-19. Thời điểm đó, 3 khách sạn do Strategic Hospitality Holdings Limited quản lý được định giá gần 133 triệu USD. Trong đó, ibis Saigon South trị giá 14,7 triệu USD, Capri by Fraser được định giá 23,7 triệu USD còn giá trị sổ sách của Pullman Jakarta Central Park là 94,3 triệu USD.

Nhiều dự án phải liên doanh

Tập đoàn Keppel (Keppel Corporation Limited, trụ sở tại Singapore) vừa công bố sẽ cùng Quỹ đầu tư Keppel Việt Nam (KVF) chi khoảng 3.180 tỷ đồng mua cổ phần 2 dự án Emeria (6 ha) và Clarita (5,8 ha) ở TP.Thủ Đức, TPHCM của Công ty CP Đầu tư và kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH).

Theo thông tin được Keppel công bố, Keppel Corporation Limited và Quỹ đầu tư Keppel Việt Nam lập ra Keppel Consortium để thực hiện liên danh với Khang Điền. Với khoản đầu tư này, nhóm Keppel Consortium sẽ sở hữu 49% cổ phần trong hai dự án, Khang Điền nắm 51% còn lại.

Theo kế hoạch, Keppel Consortium và Khang Điền sẽ cùng phát triển tổng cộng hơn 200 căn nhà liền thổ và 600 căn hộ chung cư, trên tổng diện tích khoảng 11,8 ha. Tổng chi phí phát triển hai dự án này, bao gồm chi phí đất đai, dự kiến khoảng 10.200 tỷ đồng.

Ngoài ra, Keppel cũng thực hiện một thương vụ khác tại huyện Nhà Bè. Cụ thể, Keppel Land đã thông qua công ty thành viên Monestine Pte. Ltd. ký kết thoả thuận với một công ty địa ốc để mua 60% cổ phần trong 3 lô đất có tổng diện tích 6,2 ha.

Ba lô đất này nằm cách nhau 400 m, trải dọc theo tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, huyện Nhà Bè. Tổng vốn đầu tư cho dự án, trong đó bao gồm cả chi phí đất đai, dự kiến lên tới hơn 7.400 tỷ đồng với quy mô 2.400 căn hộ và các căn hộ thương mại.

Trên khu đất này, Keppel Land cùng đối tác đang triển khai xây dựng dự án Celesta, dự án được chia thành 3 giai đoạn với 3 phân khu gồm Celesta Rise, Celesta Heights và Celesta Gold.

Tương tự, chủ đầu tư bất động sản đến từ Malaysia là Gamuda Land cũng vừa mua lại 100% cổ phần một công ty trong nước để phát triển dự án khu phức hợp căn hộ cao tầng tại TP.Thủ Đức, TPHCM. Dự án này có diện tích khoảng 3 ha, quy hoạch 1.300 căn hộ với tổng giá trị phát triển ước tính lên đến trên 250 triệu USD. Đây là thương vụ M&A thứ hai của Gamuda Land chỉ trong vòng một năm qua.