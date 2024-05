Nhiều công dân trẻ Bình Dương nỗ lực vì sự phát triển của tỉnh nhà

Đến dự lễ tuyên dương có ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Thanh Nhân - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương, anh Trần Hữu - Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành và 25 Gương công dân trẻ tiêu biểu và triển vọng tỉnh Bình Dương.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà đánh giá cao những cống hiến của tuổi trẻ trong sự phát triển của tỉnh nhà. Lễ tuyên dương hôm nay là sự ghi nhận những nỗ lực của các công dân trẻ.

“Những công dân trẻ tiêu biểu của tỉnh nhà dù ở độ tuổi, cương vị, ngành nghề nào cũng đều tỏa sáng tinh thần yêu nước, sự năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; tiêu biểu cho ý chí, nghị lực, khát vọng vươn lên, cống hiến vì cộng đồng, vì xã hội. Tôi tin chắc rằng, còn có rất nhiều tấm gương thầm lặng khác đang ngày đêm đóng góp công sức, trí tuệ, nguồn lực cho tỉnh nhà ở tất cả các lĩnh vực, trong đời sống xã hội. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương 11 công dân trẻ tiêu biểu và 15 gương mặt trẻ triển vọng có mặt tại chương trình đầy ý nghĩa hôm nay” – Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nói.

Các tấm gương được tuyên dương trong lĩnh vực học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo; lao động, sản xuất, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; lĩnh vực quốc phòng, an ninh; lĩnh vực thể dục, thể thao; lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; lĩnh vực công tác Đoàn - Hội - Đội: lĩnh vực công tác xã hội và gương sáng dũng cảm giữa đời thường, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của tỉnh Bình Dương.

Những tấm gương thanh thiếu niên có độ tuổi không quá 35, cư trú, học tập, lao động, công tác tại tỉnh Bình Dương (bao gồm người có hộ khẩu tại tỉnh Bình Dương hoặc sinh hoạt tại các cơ sở Đoàn trực thuộc tỉnh Bình Dương có thành tích nổi trội, xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội).

Ban tổ chức đã nhận được 115 hồ sơ. Hội đồng bình chọn đã thống nhất đề xuất danh sách 25 đề cử tiêu biểu trên 7 lĩnh vực để tổ chức truyền thông rộng rãi và lấy ý kiến dư luận trên các nền tảng mạng xã hội làm kênh thông tin tham khảo cho Hội đồng bình chọn tiếp tục bỏ phiếu chọn ra 11 Gương mặt trẻ tiêu biểu và 14 Gương mặt trẻ triển vọng.

Mỗi Gương công dân trẻ tiêu biểu được tặng thưởng 10 triệu đồng kèm quà lưu niệm. Mỗi gương mặt trẻ triển vọng được tặng thưởng 2 triệu đồng kèm quà tặng.

11 gương công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Bình Dương:

1. Phan Thị Hồng Ngọc, sinh năm 1992, Bí thư Chi đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương.

2. Nguyễn Hà Yến Chi, sinh năm 2014, Chi đội trưởng Chi đội 4.4, trường Tiểu học An Phú, thành phố Thuận An.

3. Nguyễn Hòa Kim Thái, sinh năm 2002, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Phó Chủ nhiệm Ban Liên lạc sinh viên tỉnh Bình Dương.

4. Phan Tấn Lực, sinh năm 1991, Giám đốc chương trình đào tạo Marketing và Thương mại điện tử, Bí thư Đoàn Khoa Kinh tế, Bí thư chi Đoàn, Giảng viên trường Đại học Thủ Dầu Một.

5. Hồ Hoàng Hiếu, sinh năm 1991, Giám đốc Công ty TNHH Dịch Vụ - Đầu Tư – Phát triển An Gia.

6. Nguyễn Quang Tiến, sinh năm 1991, Phó trưởng Khoa hồi sức tích cực chống độc, Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

7. Trần Quang Tuyên, sinh năm 1993, Phó bí thư Chi Đoàn, Tổng phụ trách Đội trường tiểu học Dĩ An C, thành phố Dĩ An.

8. Lê Quốc Anh, sinh năm 1993, Bí thư Đoàn trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, thành phố Tân Uyên.

9. Đinh Thị Kim Tuyến, sinh năm 1996, VĐV Tuyển Pencak Silat Bình Dương.

10. Lê Anh Tuấn, sinh năm 1997, Đoàn viên phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một.

11. Trần Thị Thu Hạnh, sinh năm 1991, Diễn viên - MC Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Dương.

14 gương công dân trẻ triển vọng tỉnh Bình Dương:

1. Phạm Phúc Nguyên, sinh năm 2006, Đoàn viên, trường THPT Trần Văn Ơn, thành phố Thuận An.

2. Huỳnh Hoàng Tú, sinh năm 2003, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Hiện nay đang sinh sống tại tỉnh Bình Dương).

3. Nguyễn Gia Hào, sinh năm 2006, Đoàn viên trường THPT Chuyên Hùng Vương, thành phố Thủ Dầu Một.

4. Lê Thị Huyền Trang, sinh năm 2001, Phó Bí thư Chi Đoàn D20KETO02, Chi hội trưởng Chi hội D20KETO02, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Thủ Dầu Một.

5. Lê Minh Quân, sinh năm 1994, Tổ phó chuyên môn Trường THCS Mỹ Phước, thành phố Bến Cát.

6. Nguyễn Bảo Lam Phương, sinh năm 2007, Ủy viên BCH Đoàn trường THPT Chuyên Hùng Vương.

7. Đặng Minh Trung, sinh năm 1993, Giáo viên trường THCS Dĩ An, thành phố Dĩ An.1

8. Đoàn Thị Thanh Tuyền, sinh năm 1991, Đoàn viên chi đoàn Mầm non Võ Thị Sáu, thành phố Dĩ An.

9. Lý Ngọc Minh, sinh năm 1992, Ủy viên BCH Thành Đoàn, Bí thư Đoàn phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một.

10. Nguyễn Thị Anh Thư, sinh năm 1994, Bí thư Chi Đoàn, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường THCS Nguyễn Văn Cừ, thành phố Thủ Dầu Một.

11. Hồ Phương Linh, sinh năm 2014, Học sinh lớp 4.9 Trường Tiểu học Tân Bình, thành phố Dĩ An.

12. Nguyễn Minh Phụng, sinh năm 1991, HLV tuyển Karate Bình Dương.

13. Lê Tuấn, sinh năm 2007, VĐV tuyển Taekwondo Bình Dương.

14. Trương Chấn Sang, sinh năm 1997, Chủ nhiệm CLB tiếng Anh vì cộng đồng tỉnh Bình Dương.