TPO - Trong khuôn khổ Ngày hội thanh niên Thủ đô, sáng 11/5, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Gương mặt trẻ tuổi nhất được tuyên dương là em Nguyễn Thiên Kim, học sinh lớp 6, trường THCS Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì.

Giải thưởng "Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu" là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội dành tặng cho đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi có thành tích tiêu biểu trên các lĩnh vực, có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

2024 là năm thứ 15 Thành Đoàn Hà Nội tổ chức tuyên dương và trao tặng Giải thưởng này.

Năm nay, Thành Đoàn Hà Nội đã nhận được 34 hồ sơ đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu trên các lĩnh vực: học tập, nghiên cứu khoa học; lao động sáng tạo, phát triển kinh tế; quốc phòng an ninh; thể dục thể thao; văn hóa - nghệ thuật; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Trải qua quá trình xét duyệt, Hội đồng xét chọn giải thưởng đã chọn ra 10 gương tiêu biểu nhất để tặng giải thưởng. Trong đó, có gương mặt rất trẻ tuổi, như em Nguyễn Thiên Kim, học sinh lớp 5, trường THCS Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì.

Chân dung 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023:

1. Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Dương Thị Trà Giang (1992), Khoa Đẻ thường, Phòng Quản lý chất lượng - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Bác sĩ Giang đoạt giải Nhất lĩnh vực Y - Dược tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hà Nội lần thứ I (2022-2023); giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023); giải Nhất với sáng kiến “Xe đẩy cấp cứu chảy máu sau đẻ” tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tuổi trẻ ngành y TP Hà Nội lần thứ 30, năm 2023.

2. Đinh Cao Sơn (SN 2005), sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Sơn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế 2023; Huân chương Lao động Hạng Nhì; giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học năm học 2022-2023.

3. Tiến sĩ Trịnh Văn Chiến (1989), giảng viên Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội. Tác giả 51 bài tạp chí (37 bài tạp chí Q1), 3 chương sách thuộc các nhà xuất bản uy tín thế giới, 40 bài báo hội nghị quốc tế; Giải thưởng của Liên minh Châu Âu cho những đóng góp xuất sắc cho dự án 5G; Giải thưởng khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2023.

4. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Phong (1989), Giám đốc Trí tuệ Nhân tạo tại FPT Software. Là người tiên phong, góp phần đưa công nghệ AI về Việt Nam; xây dựng và quản lý Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo của FPT Software; tác giả 65 bài nghiên cứu AI được xuất bản tại các hội nghị AI uy tín hàng đầu thế giới; thực hiện hơn 25 bài báo khoa học, 8 bằng sáng chế đăng ký cùng Hitachi tại nhiều quốc gia; Top 50 nhà nghiên cứu trẻ của Hitachi; Top 3 xuất sắc nhất FPT Software năm 2023 (trong số 30.000 nhân viên).

5. Anh Nguyễn Mạnh Hiếu (SN 1991), Chủ cơ sở sản xuất giày dép Huy Hoàng, Chủ tịch Hội nông dân xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên. Anh là con cháu của cụ Nguyễn Mạc – cụ tổ của nghề giày da thôn Giẽ Hạ, người thành lập ra cơ sở sản xuất giày da Nguyễn Mạc lớn nhất miền Bắc những năm 1930. Anh tiếp nối truyền thống nghề làm giày lâu đời của gia đình, từng bước đưa doanh nghiệp phát triển, mở rộng kinh doanh trên khắp cả nước. Tích cực tham gia phát triển kinh tế tại địa phương, tạo công ăn việc làm ổn định cho 15 lao động thường xuyên và 20 lao động thời vụ thu nhập bình quân 15 - 20 triệu đồng/ người/tháng.

6. Em Nguyễn Thiên Kim (SN 2012), học sinh trường THCS Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Huy chương Vàng nội dung cá nhân nữ Cờ nhanh, 1 Huy chương Bạc nội dung cá nhân nữ Cờ tiêu chuẩn, 1 Huy chương Bạc nội dung đồng đội nữ Cờ nhanh, 1 Huy chương Bạc nội dung nữ Cờ chớp, 01 Huy chương Bạc nội dung đồng đội nữ Cờ tiêu chuẩn Tại Giải Vô địch Cờ tướng trẻ Quốc gia năm 2023; đạt Giải Vô địch Cờ tướng Thế giới lần thứ 17 năm 2022.

7. Chị Trần Thị Thu Hoài (SN 1993), Huấn luyện viên Bộ môn Cầu Mây, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội. Huy chương Vàng Vô địch thế giới năm 2013, 2016, 2022; Huy chương Đồng ASIAD năm 2014, 2018; Huy chương Bạc SEA Games năm 2017, 2019, 2022; Huy chương Vàng, Huy chương Bạc Vô địch trẻ quốc gia năm 2023.

8. Đại úy Nguyễn Đình Chiểu (SN 1989), Cán bộ Công an phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm. Chiến sỹ thi đua cơ sở 5 năm liền từ 2019 – 2023; là cán bộ, chiến sĩ công an có nhiều sáng kiến được đánh giá cao trong công tác triển khai "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" ở cơ sở. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” từ năm 2021 đến năm 2022 góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Trong năm 2023 trực tiếp giải quyết 42 vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân; 14 vụ mẫu thuẫn trong nội bộ các tòa chung cư; có thành tích trong công tác phá án trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

9. Nghệ sĩ đa phương tiện, giám tuyển nghệ thuật Nguyễn Quốc Hoàng Anh (SN 1990). Anh là nhà sáng lập dự án nghệ thuật “Lên Ngàn”; tạo ra các sản phẩm âm nhạc với sự kết hợp truyền thống như kèn bóp, sáo, đàn bầu, nhị và bộ gõ với âm nhạc điện tử nhằm thu hút khán giả hiện đại và gìn giữ các thể loại nghệ thuật như chèo, tuồng, chầu văn,…

10. Anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1996), đoàn viên xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh. Anh hiến máu, hiến tiểu cầu 123 lần.