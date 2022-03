Nhân viên môi giới 'cho đất ăn tiền' chưa lên công an làm việc

TPO - Sở Y tế cùng Sở Thông tin và Truyền thông vừa triển khai quy trình chuyển đổi số công tác quản lý F0 tại nhà. Đây là phương án tạo sự thuận lợi cho người dân, giảm khối lượng công việc hành chánh của nhân viên y tế tại các trạm y tế phường, xã, thị trấn đang bị quá tải do số trường hợp mắc COVID-19 tăng cao.

TPO - Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có khoảng 1.000 F0 là học sinh, giáo viên; còn tỉnh Bình Thuận có gần 1.700 giáo viên, học sinh mắc COVID-19 nhưng vẫn tiến hành dạy và học 2 buổi/ngày, triển khai học bán trú ở các trường mầm non, tiểu học.

TPO - Sau khóa huấn luyện 3 tháng, hơn 1.400 chiến sĩ mới nhập ngũ thuộc lực lượng Trung đoàn CSCĐ Đông Nam bộ và công an một số tỉnh sẽ được bổ sung vào lực lượng Công an nhân dân các tỉnh làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, trấn áp tội phạm và các công tác xã hội khác.