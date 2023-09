Nhạc sĩ Y Vũ và những lần vất vả đính chính sự thật

TPO - Nhạc sĩ Y Vũ may mắn khi có được người anh trai là nhạc sĩ Y Vân rất nổi tiếng trong sáng tác âm nhạc. Vì thế ngay từ nhỏ Y Vũ đã được anh dìu dắt, đưa ông đến với con đường sáng tác. Do anh em cùng là nhạc sĩ nổi tiếng nên nhiều người đã bị nhầm lẫn khi giới thiệu.

Trong nhiều lần trò chuyện với báo giới, nhạc sĩ Y Vũ đều thừa nhận người anh trai - nhạc sĩ Y Vân - là người thầy đầu tiên của mình trong âm nhạc. Bởi thế, khi bắt tay vào sáng tác, ông đã lấy nghệ danh Y Vũ gần giống với nghệ danh của anh trai. Do hai anh em có gương mặt khá giống nhau lại có nghệ danh gần giống nhau nên khi báo chí viết về nhạc sĩ Y Vân hay minh hoạ cho các ca khúc của Y Vũ, đã có một số tờ báo, một số đài truyền hình đưa ảnh của Y Vũ nhưng lại chú thích là Y Vân. Nhất là sau khi Y Vân mất năm 1992, nhiều trang báo vẫn đưa ảnh Y Vũ cho bài viết về Y Vân. Điều đó khiến Y Vũ rất bất bình.

Y Vũ từng gọi tới một số tòa soạn nhờ đính chính và thay bức ảnh, thậm chí có lần quá bất bình, Y Vũ còn lên trang cá nhân trách móc sự nhầm lẫn này.

Ông viết: “Đây là tấm ảnh chính thức của tôi chụp cách đây đã lâu và không phải là hình của cố nhạc sĩ Y Vân (anh ruột tôi ). Nhưng mà từ lâu trên mạng xã hội đã đăng nhầm. Rồi đến những chương trình sân khấu ca nhạc, thậm chí một số chương trình trên đài truyền hình cũng đăng hình sai luôn. Tôi chỉ có yêu cầu duy nhất là các vị nên làm ăn cẩn thận, đừng đau cho vong linh anh tôi và tổn thương cho tôi khi vẫn còn tại thế mà lại gần thành hình đại diện của người anh đã quá cố”.

Ca khúc đầu tay Tôi đưa em sang sông do Y Vũ sáng tác cũng khiến cho nhạc sĩ phiền lòng suốt một thời gian dài do tranh chấp. Trong một chương trình trên HTV năm 2017, Y Vũ đã kể ông sáng tác ca khúc này vào năm 1962, khi mối tình đơn phương của ông với một người con gái đã không thành. Sau khi sáng tác, ông đã đưa bản thảo cho nhạc sĩ Y Vân xem. Y Vân đã khen ngợi ca khúc và đề nghị ghi thêm tên tác giả Nhật Ngân - vốn là học trò đang theo học nhạc với Y Vân. Vì thế, trong các tờ nhạc in ngày đó đều ghi tên Y Vũ - Nhật Ngân là tác giả ca khúc Tôi đưa em sang sông. “Tôi đã vô tư chấp nhận, không ngờ sau này lại gây nhiều rắc rối như thế”.

Sau năm 1975, ca khúc Tôi đưa em sang sông được nhiều ca sĩ hải ngoại thể hiện, tuy nhiên Y Vũ lại không nhận được đồng tiền tác quyền nào và ở hải ngoại, nhạc sĩ Nhật Ngân lại tự nhận ca khúc đó do mình sáng tác. Điều đó khiến Y Vũ buồn phiền vì phải nhiều lần đính chính với bạn bè, với người hâm mộ.

Năm 2017, Y Vũ đã đưa ra bằng chứng, đó là bản thảo viết tay ca khúc Tôi đưa em sang sông do Y Vũ tự viết vào năm 1962. Theo Y Vũ, bản thảo này do mẹ ông lưu giữ, sau khi bà qua đời một thời gian ông mới tìm thấy. Việc ông lên tiếng khi nhạc sĩ Nhật Ngân đã qua đời sẽ dễ gây hiểu lầm, nhưng Y Vũ buộc phải làm vì danh dự của bản thân. “Chuyện tranh chấp bài hát này đã làm tôi thấy buồn phiền trong khoảng thời gian rất dài nhưng không thổ lộ được nên cứ ấm ức trong lòng. Tôi xin khẳng định một điều bài là của tôi, viết có một mình tôi thôi” - Y Vũ nói.

Theo Y Vũ kể nhân vật trong Tôi đưa em sang sông là cô gái tên Thanh, là mối tình đầu của ông. Nhưng cuộc tình không trọn vẹn do ông chưa có sự nghiệp, lại nghèo trong khi cô gái lại là tiểu thư trong gia đình giàu có. Khi cô gái nghe nghe lời cha mẹ lấy chồng làm bác sĩ, Y Vũ đã quá đau lòng mà sáng tác nên ca khúc này. Ngày cưới cô Thanh, Y Vũ đã viết tiếp Ngày cưới em. Ca khúc Ngày cưới em được coi là ca khúc tiếp theo của Tôi đưa em sang sông bởi có những câu từ: “… ngày xưa đưa em sang sông - ngày nay đưa em bước sang ngang…”.

Nhạc sĩ Y Vũ tên thật là Trần Gia Hội, sinh năm 1940 tại Hà Nội, qua đời vào lúc 4h ngày 28/9 tại nhà riêng ở TPHCM. Đám tang nhạc sĩ Y Vũ được tổ chức tại Vãng sanh đường thuộc chùa Vĩnh Nghiêm, TPHCM. Lễ động quan sẽ tiến hành vào lúc 11h ngày 30/9 và sau đó linh cữu nhạc sĩ được đưa đi hoả táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hoà (Bình Tân, TPHCM)